Da xỉn màu, khô ráp sau tuổi 30: Chị em uống ngay loại nước dưỡng nhan này, sau 2 tuần thấy rõ sự thay đổi

Một loại nước dưỡng nhan giúp trẻ lâu, được phái đẹp Hàn - Việt ưa chuộng

Nhắc đến phụ nữ Hàn Quốc, nhiều người thường nghĩ ngay đến quy trình dưỡng da 10 bước nổi tiếng. Thế nhưng, không phải phụ nữ Hàn nào cũng chuộng cách chăm sóc da nhiều công đoạn như vậy. Càng có tuổi, họ càng hiểu rằng làn da muốn duy trì vẻ căng mịn, rạng rỡ thì không thể chỉ trông chờ vào mỹ phẩm.

Chính vì vậy, từ khoảng 30 - 40 tuổi trở lên, nhiều phụ nữ bắt đầu chú trọng hơn đến những thức uống dưỡng nhan, bổ sung dưỡng chất và chất chống oxy hóa để hỗ trợ làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Đặc biệt, ngay khi mùa thu đông gõ cửa, những thức uống thảo mộc, trái cây ấm lại càng được yêu thích. Trong đó, nước táo tươi nấu cùng táo đỏ và kỳ tử là một công thức đơn giản, được nhiều chị em lựa chọn với mong muốn vừa giữ ấm cơ thể, vừa chăm sóc làn da trắng hồng, tươi tắn.

Không chỉ tại Hàn Quốc, công thức này cũng được nhiều phụ nữ Việt yêu thích và đưa vào thói quen chăm sóc bản thân, nhất là những ngày thời tiết chuyển lạnh. Chỉ cần một quả táo tươi, vài quả táo đỏ và một chút kỳ tử là đã có ngay một bình nước thơm ngọt tự nhiên, dễ uống, phù hợp để nhâm nhi trong ngày.

Vì sao nước táo, táo đỏ và kỳ tử được xem là thức uống dưỡng nhan?

1. Bổ sung chất chống oxy hóa, hỗ trợ làm chậm lão hóa da

Táo tươi chứa nhiều hợp chất polyphenol, đặc biệt là flavonoid có trong vỏ táo. Những chất này có khả năng chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, vốn là một trong những yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa.

Trong khi đó, kỳ tử chứa zeaxanthin, một loại carotenoid có hoạt tính chống oxy hóa. Khi kết hợp cùng táo đỏ giàu các hợp chất thực vật như flavonoid và polyphenol, thức uống này góp phần bổ sung các chất có lợi cho cơ thể.

2. Hỗ trợ làn da tươi tắn, rạng rỡ từ bên trong

Một trong những lý do khiến nước táo kỳ tử được chị em yêu thích là mong muốn duy trì làn da sáng khỏe, có sức sống.

Kỳ tử cung cấp carotenoid, nhóm sắc tố thực vật có vai trò nhất định đối với sức khỏe làn da. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu carotenoid có thể góp phần cải thiện sắc diện da, giúp da trông tươi tắn hơn.

3. Bổ sung nước, hạn chế tình trạng da trông khô ráp vào mùa lạnh

Mùa thu đông, nhiệt độ và độ ẩm không khí giảm khiến làn da dễ khô căng, bong tróc, thiếu sức sống. Trong khi đó, nhiều người lại có xu hướng uống ít nước hơn vì không cảm thấy khát.

Một bình nước táo đỏ kỳ tử ấm, có vị ngọt thanh tự nhiên, sẽ giúp việc bổ sung nước trở nên dễ chịu hơn. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, các hoạt động sinh lý được duy trì bình thường, góp phần hỗ trợ sức khỏe làn da.

Cách nấu nước táo kỳ tử dưỡng nhan tại nhà

Nguyên liệu gồm: 1 quả táo tươi, vài quả táo đỏ khô, khoảng 1 thìa cà phê kỳ tử (có thể cho thêm vài lát gừng hoặc long nhãn vào nấu cùng).

Táo tươi rửa sạch, bỏ lõi, cắt thành miếng vừa ăn, có thể giữ lại vỏ. Táo đỏ rửa sạch, bổ thành từng lát, kỳ tử rửa nhanh với nước. Cho táo tươi và táo đỏ vào nồi, đun nhỏ lửa khoảng 15 - 20 phút. Thêm kỳ tử vào vài phút cuối rồi tắt bếp.

Nước có vị ngọt dịu tự nhiên nên không nhất thiết phải thêm đường hay mật ong. Có thể uống ấm trong ngày, kết hợp ăn phần táo đã nấu để tận dụng thêm chất xơ.

Đôi khi, bí quyết chăm sóc nhan sắc không nằm ở những điều quá cầu kỳ, mà bắt đầu từ thói quen nhỏ mỗi ngày. Một cốc nước táo đỏ kỳ tử ấm áp giữa mùa thu đông cũng là cách dịu dàng để chị em chăm chút cho sức khỏe và làn da của mình.