Da xỉn màu, kém đều màu ở tuổi 35+: Có thể chu trình chăm sóc của bạn đang thiếu bước này

Ở tuổi 35, tôi từng có giai đoạn soi gương mà thấy gương mặt lúc nào cũng thiếu sức sống. Da không hẳn nổi mụn nhưng xỉn, kém đều màu; sáng dậy lại thường sưng nhẹ quanh mắt, trông mệt mỏi dù đã trang điểm kỹ. Sau đó, tôi nhận ra có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở chu trình dưỡng da.

Những đêm ngủ muộn vì công việc, bữa ăn nhiều đồ chiên rán, thói quen uống ít nước và bỏ bữa khiến cơ thể luôn trong trạng thái uể oải. Khi nhịp sống thiếu điều độ kéo dài, làn da cũng dễ mất đi vẻ tươi tắn vốn có: bề mặt khô hơn, quầng mắt rõ hơn, sắc da trông xám và mệt.

Tôi bắt đầu điều chỉnh từ những việc nhỏ: cố gắng ngủ sớm hơn, ăn tối nhẹ bụng, tăng rau xanh và nước trong ngày. Cùng lúc đó, tôi tìm hiểu về các sản phẩm bổ sung có thành phần từ cây kế sữa, atiso, nghệ… để dùng như một phần của lối sống lành mạnh. Điều tôi quan tâm nhất không phải là lời quảng cáo "làm trắng da" hay "thải độc cấp tốc", mà là chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đọc kỹ thành phần và không dùng quá liều.

Sau khoảng hai tháng duy trì nếp sinh hoạt đều hơn, điều thay đổi rõ nhất với tôi là cảm giác cơ thể bớt nặng nề vào mỗi sáng. Gương mặt cũng trông tươi tắn hơn, bớt vẻ xám xịt thường thấy sau những chuỗi ngày thức khuya. Tuy nhiên, tôi hiểu đây là kết quả của cả quá trình nghỉ ngơi, ăn uống và chăm sóc cơ thể, chứ không thể quy hoàn toàn cho một loại viên uống.

Thực tế, da xỉn màu không luôn đồng nghĩa với "gan yếu". Đó có thể là hệ quả của thiếu ngủ, stress, mất nước, tiếp xúc nắng mà không chống nắng kỹ, hút thuốc, chế độ ăn thiếu cân bằng hoặc một vấn đề sức khỏe cần được kiểm tra. Vì vậy, thay vì chạy theo một sản phẩm với kỳ vọng da sẽ sáng lên chỉ sau vài tuần, chúng ta nên xem lại những thói quen nền tảng.

Muốn gương mặt bớt mệt mỏi, hãy bắt đầu từ 4 điều đơn giản:

+ Ngủ đủ và cố gắng giữ giờ ngủ ổn định, nhất là trong những ngày bận rộn.

+ Ăn đa dạng rau củ, trái cây, đạm tốt; hạn chế rượu bia và món quá nhiều dầu mỡ.

+ Uống đủ nước, vận động nhẹ mỗi ngày để cơ thể không luôn ở trạng thái ì ạch.

+ Dùng kem chống nắng đều đặn và duy trì chu trình chăm da cơ bản, phù hợp với làn da.

Thực phẩm bổ sung, nếu có sử dụng, chỉ nên là lựa chọn hỗ trợ chứ không thay thế bữa ăn, giấc ngủ hay điều trị y khoa. Người đang dùng thuốc, có bệnh nền, đang mang thai hoặc cho con bú càng cần hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng. Và nếu da bỗng vàng rõ, ngứa, mệt kéo dài, nước tiểu sẫm màu hay đau vùng bụng trên bên phải, đừng tự "bổ gan" tại nhà mà nên đi khám sớm.

Một làn da đẹp thường không đến từ giải pháp tức thời. Đó là kết quả lặng lẽ của những ngày ngủ đủ hơn một chút, ăn lành mạnh hơn một chút và biết lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn.

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