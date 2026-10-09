Mùa thu này, thử công thức blazer + váy ren + jeans để mặc vừa cá tính vừa nữ tính

Set đồ gồm blazer kẻ xám, váy lụa viền ren, quần jeans ống rộng và boots đen là gợi ý đáng tham khảo cho những ngày muốn mặc nữ tính nhưng không quá an toàn.

Điểm đắt giá của outfit nằm ở cách xếp lớp. Chiếc váy lụa trắng viền ren vốn mang vẻ mong manh, gợi cảm được mặc phủ ngoài quần jeans xanh đậm, nhờ vậy trở nên đời thường và cá tính hơn. Phần ren buông nhẹ ở lai váy tạo chuyển động mềm mại, đồng thời giúp chiếc quần jeans quen thuộc bớt đơn điệu.

Bên ngoài, blazer dáng rộng kẻ caro xám đóng vai trò cân bằng toàn bộ bản phối. Màu xám trung tính kết nối hài hòa với sắc trắng của váy và xanh denim của quần, còn phom vai đứng giúp tổng thể trông gọn gàng, có chủ ý. Nếu sợ mặc nhiều lớp khiến cơ thể nặng nề, hãy ưu tiên blazer có độ dài qua hông và váy chất liệu rủ nhẹ.

Boots mũi tròn màu đen là lựa chọn phù hợp khi tiết trời se lạnh, vừa tạo nét khỏe khoắn vừa giúp phần chân trông liền mạch hơn. Chiếc mũ lưỡi trai xanh dương lại là điểm nhấn bất ngờ: thay vì khiến set đồ lệch tông, nó mang đến cảm giác trẻ trung, tự nhiên như một cô gái vừa bước ra từ phố Hong Kong.

Công thức này không đòi hỏi quá nhiều món mới. Bạn chỉ cần một chiếc blazer dáng đẹp, jeans ống suông hoặc ống rộng, một chiếc váy hai dây viền ren và boots đen cơ bản. Khi thời tiết lạnh hơn, có thể thay váy lụa bằng chân váy ren dài hoặc thêm áo len mỏng bên trong blazer để vẫn giữ được vẻ nữ tính mà ấm áp.