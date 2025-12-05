Còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, đây cũng là thời điểm các chị em bắt đầu rục rịch tìm cho mình những bộ áo dài thật xinh để đón năm mới. Giữa muôn vàn kiểu dáng, áo dài dáng suông trơn vẫn luôn giữ vị trí "hack dáng" đỉnh cao, giúp tôn nét nhẹ nhàng và thanh thoát cho người mặc.

Thế nhưng thay vì chuộng những thiết kế trơn đơn giản như mọi năm, năm nay các quý cô lại đặc biệt yêu thích những mẫu áo dài tinh giản về tổng thể, có thể chỉ là trơn màu hoặc điểm họa tiết thật nhẹ, nhưng phần cổ được đính kết chi tiết cầu kỳ, sang trọng, tạo điểm nhấn bắt mắt, nhìn xinh xắn mà sang chảnh vô cùng.

Vẫn là áo dài dáng suông hack dáng nhẹ nhàng nhưng so với mọi năm thì thiết kế hot trend năm nay sẽ có thêm điểm nhấn ở phần cổ áo. Chi tiết đính kết lấp lánh càng tăng thêm nét yêu kiều, sang chảnh cho mẫu áo dài này.

Thêm một điểm khác biệt khiến chị em đốn tim ngay từ lần đầu ngắm nhìn. Chính là chất liệu gấm hoa loang vân nhũ nhẹ nhàng điểm xuyết, chất liệu cũng giúp mẫu áo đứng dáng hơn khi diện.

Thiết kế của Dáng Em Design có 3 màu để các nàng lựa chọn. Thiết kế tinh giản các chi tiết các điệu, chỉ điểm thêm chất liệu gấm hoa với hoa văn tinh xảo cùng đính kết "bling" kết hợp ngọc trai sang trọng, tạo điểm nhấn ngọt ngào, chị em cũng không cần phải kết hợp thêm phụ kiện vẫn có một vẻ ngoài vô cùng yểu điệu, ngọt ngào.

Nơi mua: Dáng Em design Đang sale: 370k đến hết Tết Dương

Đương nhiên vẫn có những mẫu áo dài trơn màu để các chị em lựa chọn theo sở thích của mình. Mẫu áo này hot đến mức, các local brand vừa giới thiệu đã được chị em hỏi mua liên tục. Chính vì chi tiết đính kết lấp lánh nên dù có trơn màu hay hoa văn gấm hoa thì mẫu áo dài này vẫn đốn tim phái đẹp. Không chỉ các nàng yểu điệu, mà cá tính hay sang chảnh cũng rất hợp với thiết kế nổi bật này.

Vẫn là thiết kế trơn màu, nhưng chỉ cần đính kết thêm chi tiết lấp lánh, tổng thể đã nổi bật, sang chảnh hơn gấp bội. Cũng chính vì có thêm chi tiết đính kết, nên những mẫu áo trơn màu cũng bắt mắt hơn, chứ không đơn thuần là kiểu dáng cổ điển như trước.

Một mẫu áo dài từ gấm hoa đến trơn màu, đều gây ấn tượng mạnh, khiến phái đẹp đứng ngồi không yên. Dáng áo suông, che đi vòng 2, hack dáng cực khéo, cộng thêm chi tiết cực kỳ sang chảnh ở cổ áo, chị em chẳng cần phụ kiện đi kèm vẫn nổi bần bật.

Nơi mua: Áo dài Quỳnh Kiều 2

Ngay cả mẫu áo dài lông vũ hot trend của năm 2025 cũng bắt nhịp xu hướng lấp lánh của năm 2026. Mẫu áo dài điểm xuyết cả 2 chi tiết điệu đà tạo nên một thiết kế ngọt ngào, yểu điệu mà không kém phần sang chảnh.

Nơi mua: Áo dài Thanh Hải

Nếu thích sự nhẹ nhàng nữ tính thì các chị em có thể chọn sang mẫu áo với những gam màu pastel thanh thoát này. Không sắc sảo như nhưng mẫu áo trên, nhưng gam màu pastel luôn ghi điểm tuyệt đối bởi sự nhẹ nhàng mong manh, ai diện lên cũng e ấp muôn phần.

Nơi mua: Áo dài Kim Oanh



