HH Đỗ Hà ăn hỏi: Cô dâu đặt 21 bộ áo dài, riêng áo dài cưới từ tên gọi đã mang ý nghĩa đặc biệt

Lễ gia tiên của ca sĩ Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tại tư gia sáng ngày 16/10 đã khiến netizen xôn xao không chỉ bởi visual 'đỉnh nóc kịch trần' từ cặp đôi chú rể cô dâu mà còn bởi những chiếc áo dài thêu thủ công, đậm đà bản sắc quê hương Thanh Hóa - Quảng Bình của nhà thiết kế Dũng Nguyễn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã lựa chọn tổng cộng 21 thiết kế áo dài (cặp áo dài cưới cô dâu - chú rể, bộ áo dài của mẹ cô dâu, 18 bộ dàn phù dâu) của nhà thiết kế Dũng Nguyễn trong suốt quá trình thực hiện hôn lễ của mình.

Sau thời gian hẹn hò, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã chính thức nên duyên vợ chồng bằng buổi lễ gia tiên vừa được tổ chức tại tư gia ở Thanh Hoá vào sáng 16/10 với sự tham gia của gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết từ hai bên.

Trong buổi lễ, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương cùng diện áo dài trắng tươi tắn, liên tục dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn. Cô dâu Đỗ Thị Hà lộ diện với nhan sắc thanh thoát, yêu kiều, thanh mảnh như giọt sương mai, nghiêng mình e ấp bên cạnh chú rể Nguyễn Viết Vương bảnh bao.

Hình ảnh lễ gia tiên của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương nhận về cơn mưa lời khen ngợi từ netizen không chỉ vì visual 'đỉnh nóc kịch trần' từ cặp đôi chú rể cô dâu mà còn khiến mọi người bình luận xôn xao với những chiếc áo dài thêu đính thủ công, đậm đà bản sắc văn hoá Việt Nam từ nhà thiết kế Dũng Nguyễn.

Là một trong những thương hiệu áo dài cưới hàng đầu các nghệ sĩ Việt yêu thích chọn lựa trong suốt thời gian vừa qua, Áo dài Thêu tay Tulip của nhà thiết kế Dũng Nguyễn tiếp tục được Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tin tưởng gửi trao những ý niệm đẹp nhất về chiếc áo dài cưới trong mơ.

"Là những con người yêu thích vẻ đẹp truyền thống và nét đẹp văn hóa của đất nước Việt Nam nên yếu tố trang phục áo dài mặc trong lễ gia tiên ra mắt gia đình hai bên cũng là câu chuyện được cả hai đặt nhiều tâm huyết trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ"- Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân bật mí cùng nhà thiết kế Dũng Nguyễn trong lần đầu gặp mặt.

Ngoài ra, nàng Hậu sinh năm 2000 cũng bày tỏ thêm trang phục hỷ sự tuy truyền thống nhưng hiện đại, trang trọng nhưng trẻ trung và thể hiện được nét cao sang xen lẫn vẻ dịu dàng của tình yêu đôi lứa.

Xuất phát từ ý tưởng mong muốn thực hiện bộ áo dài hỷ sự không đơn thuần chỉ là trang phục thể hiện cá tính riêng của Đỗ Hà và Viết Vương mà còn trở thành phương tiện để cặp đôi cô dâu chú rể kể câu chuyện về nét đẹp văn hoá của quê hương phù hợp với khung cảnh trang trí trong hôn lễ cả hai, nhà thiết kế Dũng Nguyễn đã cho ra đời thiết kế mang tên Thanh Bình Hỷ Lạc.

'Thanh Bình chính là cụm từ viết tắt của 2 mảnh đất Thanh Hoá và Quảng Bình - quê hương cặp đôi, Hỷ tượng trưng cho sự may mắn - vui vẻ trong khi Lạc là biểu tượng thiêng liêng thể hiện bản sắc văn hoá, là hình ảnh gắn liền với khát vọng vươn lên.' - nhà thiết kế Dũng Nguyễn chia sẻ.

Không gò bó trong truyền thống cũng không cầu kỳ để gây ấn tượng, chiếc áo dài của Đỗ Hà và Viết Vương đã được thương hiệu áo dài Thêu tay Tulip thổi hồn bởi sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại, giữa nét mềm mại của ký ức và sự sắc sảo của thời nay.

Chiếc áo dài ngày hỷ mang vẻ đẹp mây trời của vùng đất Thanh Hóa - Quảng Bình với màu sắc chủ đạo là tông trắng tinh khôi, khéo léo khoe nét trong trẻo của người con gái Á Đông, mang đến vẻ đẹp bay bổng cho nàng tân nương trong ngày trọng đại. Nét truyền thống kết hợp phom dáng hiện đại, cùng kỹ thuật xử lý chất liệu lụa Nhật cao cấp và Taffeta Tre thân thiện với môi trường, tạo nên một tổng thể hài hoà, sang trọng, thu hút mọi ánh nhìn.

"Những dải lụa chuyển màu giống như dòng chảy văn hoá, dù xã hội ngày càng hiện đại, phát triển theo xu thế nhưng những giá trị văn hoá truyền thống sẽ luôn bền vững cùng thời gian" - nhà thiết kế Dũng Nguyễn tâm sự.

Dàn phù dâu - phù rể góp mặt trong lễ gia tiên đều là những người bạn thân thiết nhiều năm trong nghề lẫn trong cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương. Theo nhà thiết kế Dũng Nguyễn, dù lịch trình những người bạn của cô dâu chú rể khác nhau nhưng với sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều bên, những bộ áo dài thiết kế riêng cho dàn bê tráp với số lượng 18 thành viên trong đám hỏi đã được hoàn thành một cách chỉn chu và ấn tượng nhất.

Sau 5 năm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn giữ được sức hút với công chúng. Tuy nhiên, trong 1-2 năm gần đây cô chuyển sang định hướng kinh doanh, trở thành nữ CEO ở tuổi 23. Lướt nhanh trang cá nhân của Đỗ Thị Hà có thể thấy bộ sưu tập túi xách hiệu có giá hàng chục triệu đến trăm triệu. Không chỉ phong cách mà thần thái của Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng trở nên mặn mà, chững chạc hơn. Cô cũng thường xuyên du lịch và check-in các địa điểm du lịch trong nước đến ngoài nước.

Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà tên Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, hơn cô 7 tuổi. Nam doanh nhân gây ấn tượng với ngoại hình bảnh bao, phong cách ăn mặc trẻ trung nên khi đứng cạnh nàng hậu vẫn vô cùng xứng đôi vừa lứa. Thiếu gia này xuất thân trong gia đình kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, san lấp mặt bằng, đường sắt, đường bộ. Trái ngược với sự nổi tiếng của bạn gái, anh khá kín tiếng, trang cá nhân chỉ có vài bài đăng ít ỏi.