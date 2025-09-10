Trong sự kiện Lễ diễu binh diễu hành A80 vừa qua, mỗi lẫn xuất hiện trong khối Văn hóa - Thể thao, Hoàng Thùy Linh lại ghi điểm trong những tà áo dài thướt tha, duyên dáng. Những tà áo dài mà Hoàng Thùy Linh lựa chọn, đa phần đều trơn màu nhẹ nhàng, điểm xuyết hoa văn chìm nền nã, và quan trọng là không chiết eo quá nhiều để vừa giấu vòng 2 mà vẫn có thể tôn lên vóc dáng của người mặc. Nhờ vậy mà những mẫu áo dài mà Hoàng Thùy Linh diện, tất cả đều đốn tim phái đẹp Việt.

Hoàng Thùy Linh duyên dáng trong tà áo dài đỏ cách điệu phần cổ áo. Thiếu kế có hai tà tạo độ thướt tha bay bổng cho người mặc, nữ ca sĩ kết hợp cùng kiểu tóc búi gọn, nhấn nhà thêm cài tóc đồng điệu để tham gia cùng đoàn diễu hành A80.

Mẫu áo dài mà Hoàng Thùy Linh mặc đến từ thương hiệu Lalin có giá 5.550.000 VNĐ.

Trong buổi sơ duyệt trước thềm sự kiện A80, Hoàng Thùy Linh lại nền nã hơn với tà áo dài hồng phấn nhẹ nhàng. Thiết kế được điểm xuyết thêm phần cổ áo cách điệu hình cánh hoa và tay áo xòe rộng, càng tăng thêm nét nữ tính cho người mặc.

Đây tiếp tục là một thiết kế của Lalin có giá 4.850.000 VNĐ.

Một thiết kế khác, Hoàng Thùy Linh mặc khi viếng Lăng Bác trước ngày đại lễ. Mẫu áo mà cô chọn là áo lụa với hoa văn chìm sắc nét kết hợp cùng quần lụa hồng mềm mại. Thiết kế đến từ thương hiệu Xéo xọ, giá 4.000.000 VNĐ và đang được sale 50%.

Nếu chị em mê sắc đỏ rực rỡ, vừa tôn dáng vừa khéo hack tuổi thì có thể tham khảo mẫu áo dài đỏ rực mà Hoàng Thùy Linh từng diện. Thậm chi cô còn mix cùng quần đỏ để tạo tổng thể đồng điệu.

Thiết kế đến từ thương hiệu Xéo Xọ với phần áo dài trơn màu đỏ và quần lụa xuyệt tông. Mẫu áo dài có giá 3.750.000 VNĐ.

Cũng là sắc hồng phấn quen thuộc, nhưng lần này Hoàng Thùy Linh "phá cách" hơn với mẫu áo dài 2 tà đến từ thương hiệu Xéo Xọ. Thiết kế có một tà màu hồng phấn và tà thứ hai mang sắc hồng 10 giờ nổi bật, phần cổ và viền áo cũng điểm xuyết đường viền tạo hiệu ứng nổi bật hơn cho thiết kế. Chưa dừng lại ở đó, tà áo dài được mix cùng quần gấm màu xanh ngọc, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có nét rực rỡ riêng.

Thiết kế đến từ thương hiệu Xéo Xọ, có giá 6.740.000 VNĐ.

Nhẹ nhàng và mong manh nhất là mẫu áo dài của Hà Cúc mà Hoàng Thùy Linh từng diện trong lần ghé thăm Dinh Độc Lập. Thiết kế mang sắc trắng nhẹ nhàng điểm xuyết hoa văn chìm trên nền áo và nữ ca sĩ cũng chỉ cần để tóc xõa tự nhiên là vô cùng duyên dáng rồi.

Nếu thích những mẫu áo dài có phần cách điệu hay cá tính đôi chút, các chị em có thể tham khảo mẫu áo mà Hoàng Thùy Linh từng mặc. Thiết kế có dáng suông rộng, với gam màu ghi cá tính, đến từ thương hiệu Wephobia, và được bán với giá 4.650.000 VNĐ.



