Đã thắt ống dẫn trứng mà vẫn "dính" bầu, vợ danh hài nổi tiếng sinh mổ 4 lần khiến bác sĩ cũng thót tim

Tấn Bo là một nghệ sĩ hài nổi tiếng, anh có cuộc hôn nhân gần 20 năm rất hạnh phúc với bà xã là nhạc sĩ Xuân Nhi. Tổ ấm của anh còn thêm 4 đứa con vô cùng dễ thương. Mỗi lần sinh con là một trải nghiệm đáng nhớ của hai vợ chồng nam danh hài, đặc biệt là khi bà xã của anh trải qua việc sinh mổ đến 4 lần. Trong đó, lần thứ 4 chị dính bầu một cách hy hữu.

Tham gia chương trình "Các ông bố nói gì" số mới đây, Tấn Bo đã có những chia sẻ hết sức chân thành, hài hước và xúc động về hành trình làm cha của mình đồng thời tiết lộ nhiều điều bất ngờ về cuộc sống gia đình.

Không ở bên vợ lúc vượt cạn, tâm trạng thấp thỏm như người mất hồn

Kể về lần đầu biết tin vợ có bầu, Tấn Bo cho hay anh rất hạnh phúc, nghe vợ nói mà không dám tin cho đến khi nhìn thấy chiếc que thử hai vạch.



Trong thời gian mang thai, bà xã của Tấn Bo không hề bị ốm nghén, cũng không có nhiều thay đổi về tâm sinh lý như nhiều mẹ bầu khác mà chị lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Tấn Bo cũng rất kỹ trong việc chăm vợ bầu khi không cho vợ đi lại nhiều, với tay lên cao, cúi thấp hay làm việc nặng... Có một thai kỳ suôn sẻ nhưng gần đến ngày sinh, bà xã của Tấn Bo lại bị cạn ối nên phải sinh mổ.

Danh hài Tấn Bo và bà xã.

Tuy nhiên, vì vướng lịch diễn nên Tấn Bo không thể ở bên vợ lúc vượt cạn, điều đó khiến anh vừa cảm thấy lo lắng, vừa thấy thương bà xã, đi diễn mà trong lòng thấp thỏm như người mất hồn. Mãi đến khi người nhà báo tin bà xã đã mẹ tròn con vuông, Tấn Bo mới như trút được gánh nặng trong lòng. Tối hôm đó, nam danh hài diễn với một niềm vui khó tả, phong độ như được nhân đôi.

"Tôi cưng chiều con hơn vợ. Lần đầu làm bố tuy còn nhiều bỡ ngỡ song tôi đã học hỏi mọi người nhiều điều để có thể chăm sóc con, từ những việc như thay tã, nâng niu con khi bé bú... Dẫu ba cưng chiều nhưng khi lớn lên, con lại rất quấn mẹ, cái gì cũng mẹ, điều này tôi suy nghĩ hoài mà không hiểu.

Vóc dáng của con trai tôi cũng khác hẳn bố, tôi thì thấp mà nó hiện 17 tuổi, cao hơn 1m80, nặng 120kg. Sau này dẫn nó đi diễn cùng, anh Hoài Linh rồi nhiều người cũng hỏi tôi: "Ủa con mày đó hả Bo?". Ai nhìn thấy nó cũng không tin là con tôi" - Tấn Bo hài hước chia sẻ về con trai lớn.

Con trai lớn của danh hài Tấn Bo năm nay 17 tuổi, cao hơn 1m80 và nặng 120kg.

Khóc nhiều đêm liền vì bà xã đã triệt sản vẫn dính bầu lần 4

Trong 4 đứa con thì con trai lớn của Tấn Bo là dễ nuôi nhất, đến bé thứ hai thì bị thắng lưỡi phải phẫu thuật. Bé còn bị bệnh hen suyễn nên vợ chồng nam danh hài phải đưa con đi chữa một thời gian mới khỏi.

Con gái thứ 3 chào đời cũng khá đặc biệt, do vợ chồng Tấn Bo "vỡ kế hoạch". Thời điểm đó, bà xã của anh thử que và đi khám 3 lần đều không có. Đến khi đi siêu âm lại thấy có thai, nhưng tim thai yếu và bé nằm không đúng tư thế, sợ sẽ không giữ được. Nam danh hài bị bác sĩ mắng: "Tại sao dặn rồi mà không nghe. Sinh mổ thì chỉ nên có 2 đứa thôi, bây giờ thêm đứa nữa rất nguy hiểm".

Nghe bác sĩ nói vậy, Tấn Bo chỉ biết cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy con của mình. May mắn là đến tuần thứ 39 thì bà xã của anh cũng mẹ tròn con vuông. Bé mới chào đời cũng hơi yếu, 2-3 tháng sau mới khỏe hơn, suốt quá trình đó một tay Tấn Bo chăm lo hết cho con.

Mỗi lần sinh nở là vợ chồng danh hài Tấn Bo phải trải qua nhiều lo lắng.

May mắn là mọi việc diễn ra suôn sẻ, hiện tại các con của nam danh hài đã lớn, xinh xắn và khỏe mạnh.

"Cuộc đời tôi chuyện hy hữu nằm ở những đứa con. Sau khi sinh đứa thứ 3 xong thì vợ chồng tôi cũng sợ quá nên vợ tôi đã triệt sản bằng phương pháp thắt ống dẫn trứng. Nhưng rồi đùng một cái thì bà xã trễ kinh và báo có thai. Bác sĩ nói chuyện này là hy hữu và bảo tôi phải quyết định vì sợ để lại thì không ổn. Lần thứ 3 thì chỉ ảnh hưởng tới em bé còn lần thứ 4 thì ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Sợ mất con nên tôi khóc suốt, đêm nào cũng khóc, đi diễn cũng khóc. Rồi đến khi phải quyết định thì tôi cũng chỉ biết nói rằng: "Thôi, đó là số trời rồi" - Tấn Bo nhớ lại.

May mắn tiếp tục gõ cửa gia đình của Tấn Bo và Xuân Nhi khi em bé thứ 4 chào đời khỏe mạnh, bình an. Hiện tại, các con của nam danh hài đều đã lớn và được bố cưng chiều, thường xuyên được bố cho đi diễn cùng. Thậm chí, nam diễn viên dành tình cảm cho các con nhiều đến nỗi đôi khi khiến bà xã phát ghen. Qua chương trình, Tấn Bo hứa từ nay sẽ dành tình cảm cho vợ nhiều hơn, bù đắp lại những điều thiếu sót trong suốt thời gian qua.

Sinh mổ nhiều lần khiến sản phụ có nguy cơ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm

Các bác sĩ sản khoa khuyến cáo, đối với sản phụ đã sinh mổ con đầu lòng, nếu như người mẹ khỏe mạnh và lần mổ trước không có biến chứng gì thì có thể sinh mổ lần thứ 2 và CHỈ NÊN SINH MỔ TỐI ĐA 2 LẦN. Các mẹ cũng nên có khoảng cách mang thai sau khi sinh mổ ít nhất là 2 năm để vết mổ được hồi phục hẳn.

Điều này nhằm bảo vệ sức khỏe cho mẹ vì với những mẹ sau sinh mổ, tử cung thường bị tổn thương và khó phục hồi hơn sinh thường. Vết sẹo do sinh mổ gây ra đã trở thành nhược điểm lớn trên thành tử cung.

Số lần sinh mổ càng nhiều thì mẹ càng dễ gặp phải biến chứng trong lần mang thai và sinh con sau. Các biến chứng thai kỳ có thể kể đến như: Nhau tiền đạo, bong nhau non, rau cài răng lược thậm chí vỡ tử cung... Ngoài ra, mẹ sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề sau sinh như: Đau nhức vết mổ, viêm dính tử cung, sẹo mổ cũ dính các tạng vào vết mổ thành bụng... Những nguy cơ này ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của mẹ.

Vì nhiều lý do nên có nhiều bà mẹ vẫn sinh mổ 3 hoặc 4 lần. Tuy nhiên, việc sinh mổ lần 3 hoặc lần 4 có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Thực tế không phải ai cũng may mắn sinh mổ 4 lần thành công, an toàn như bà xã của danh hài Tấn Bo. Vì vậy các mẹ sinh mổ cần hết sức thận trọng, tuân thủ khuyến cáo của bác sĩ để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.