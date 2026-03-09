Đã có mẫu Việt đầu tiên trình diễn cho Celine tại Paris Fashion Week, xứng danh 2 từ "chiến thần"

Paris Fashion Week Fall/Winter 2026 đang đi về nửa cuối của hành trình. Ngày 7/3 vừa qua, Celine dưới bàn tay giám đốc sáng tạo Michael Rider đã trình làng bộ sưu tập tiếp theo sau khi chính thức trở lại Paris Fashion Week vào cuối năm ngoái. Nếu như phần lớn công chúng đổ dồn vào màn xuất hiện của các khách mời ngôi sao như: Suzy, Vương An Vũ và Tôn Thiên, thì khi show diễn bắt đầu, người hâm mộ thời trang Việt Nam hồ hởi nhận ra sự xuất hiện của gương mặt quen thuộc là Dahan Phương Oanh.

Dahan Phương Oanh và những sải bước đầy uy lực trên sàn diễn của Celine hôm 7/3.

Chân dài sinh năm 1999 diện look số 47 trong tổng số 70 looks với áo khoác dáng dài màu be qua gối kết hợp bodysuit cổ lọ đen, quần ống rộng đen và boots da. Điểm nhấn của outfit là chiếc vòng cổ charm đầy màu sắc với các mặt charm từ hình chìa khóa, lông vũ đến chi tiết kim loại và đá màu - tạo nên vibe bohemian hiện đại đậm chất Celine thời đại mới.

Dahan Phương Oanh trên sàn diễn Celine F/W26 (Ảnh WWD).

Khoảnh khắc Dahan Phương Oanh trên sàn diễn của Celine đang được công chúng nhiệt tình chia sẻ (Nguồn TikTook).

Với thành tích này, Dahan Phương Oanh chính thức trở thành người mẫu Việt đầu tiên sải bước trên sàn diễn Celine tại Paris. Sau show diễn, nữ người mẫu chia sẻ lại những bức ảnh từ buổi casting và fitting trước đó trên trang cá nhân, đồng thời gửi lời cảm ơn đến giám đốc casting Samuel Ellis Scheinman cùng giám đốc sáng tạo Michael Rider.

Nữ người mẫu chia sẻ sự biết ơn sau cơ hội trình diễn cho Celine (Ảnh IGNV).

Trước khi xuất hiện tại Celine mùa này, Phương Oanh cũng vừa “mở khóa” thêm một cột mốc đáng chú ý khác vào tháng 1/2026 khi trình diễn cho Armani Privé trong khuôn khổ Paris Haute Couture Week . Đây là show haute couture đầu tiên của thương hiệu sau khi nhà sáng lập Giorgio Armani qua đời vào năm 2025, được dẫn dắt bởi người kế nhiệm Silvana Armani.

Dahan Phương Oanh mặc look 33 trong BST Armani Privé Xuân Hè 2026 (Ảnh ImaxTree).

Nếu theo dõi hành trình của Dahan Phương Oanh những năm gần đây, việc nữ người mẫu hợp tác cùng Celine không phải là một cú đột phá bất ngờ mà giống như một nấc thang mới trong chuỗi thành tích vốn đã rất dày trước đó. Sinh năm 1999 tại Điện Biên, Phương Oanh từng được khán giả trong nước biết đến khi lọt top 13 Vietnam's Next Top Model All Stars năm 2017, Ngôi sao thời trang tài năng 2022 trước khi quyết định sang Anh tìm cơ hội.

Năm 2020, Dahan ký hợp đồng với PRM Models tại London - một công ty quản lý người mẫu hàng đầu UK. Ngay trong năm đầu tiên, cô đã tham gia 4 show tại London Fashion Week . Năm 2021, Dahan trở thành người mẫu Việt đầu tiên xuất hiện trên website Gucci và tham gia chiến dịch quảng cáo túi Gucci Diana . Năm 2024, cô lọt top 4 người mẫu đắt show nhất mùa Xuân/Hè 2024 với tổng cộng 13 show diễn tại London, New York theo Models.com.

Danh sách nhà mốt mà Dahan Phương Oanh từng trình diễn cũng đủ khiến nhiều người trong nghề phải gật gù: từ Marc Jacobs , Alexander Wang , Helmut Lang , Diesel đến Stella McCartney hay Elie Saab . Riêng với Dolce & Gabbana , nữ người mẫu gây ấn tượng khi có ba lần bước trên runway của nhà mốt Ý.