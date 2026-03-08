Đốm nâu, hay còn gọi là tình trạng tăng sắc tố da (hyperpigmentation), là một vấn đề da liễu mà hầu hết mọi người đều gặp phải trong cuộc sống. Mặc dù có thể bạn đã cố gắng làm đẹp và chăm sóc da, nhưng đôi khi đốm nâu vẫn xuất hiện và khiến bạn lo lắng.

Bác sĩ da liễu Michele Green tại New York chia sẻ: "Đốm nâu xuất hiện khi da sản sinh quá nhiều melanin, sắc tố nâu tự nhiên giúp da có màu. Nguyên nhân cụ thể khiến đốm nâu xuất hiện có thể từ sẹo mụn, tiếp xúc quá mức với ánh nắng mặt trời, lão hóa hay thiếu hụt dinh dưỡng. Tuy nhiên, hầu hết các đốm nâu đều là kết quả của việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời."

Dưới đây là 4 cách được các bác sĩ da liễu khuyên dùng để giảm thiểu và loại bỏ đốm nâu ngay tại nhà.

Bảo vệ da với kem chống nắng

Một trong những phương pháp quan trọng nhất và dễ thực hiện để ngăn ngừa và cải thiện đốm nâu chính là bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV. "Phòng ngừa luôn là chiến lược đầu tiên, và bạn nên sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, ít nhất là SPF 30, trên mặt và thoa lại mỗi hai giờ nếu ra ngoài trời hoặc ngồi cạnh cửa sổ," bác sĩ da liễu Corey L. Hartman tại Alabama, Hoa Kỳ chia sẻ.

Bác sĩ Michele Green khuyên dùng kem chống nắng EltaMD UV Clear, cho rằng đây là một trong những sản phẩm chống nắng tốt nhất. "Sản phẩm này là kem chống nắng cho da mặt nhẹ nhàng, không dầu và phù hợp với mọi loại da, bao gồm cả da dễ bị mụn và da nhạy cảm. Nó được Tổ chức Ung thư Da khuyên dùng hàng ngày và chứa sodium hyaluronate cùng lactic acid, giúp da duy trì độ ẩm và làm sạch lỗ chân lông."

*Sản phẩm gợi ý: EltaMD UV Clear

Nơi mua: Ed Beauty

Sử dụng sản phẩm chứa chất chống oxy hóa

Ngoài việc dùng kem chống nắng, bạn cũng nên bổ sung các sản phẩm dưỡng da chứa chất chống oxy hóa để giúp giảm thiểu các gốc tự do – yếu tố chính gây tăng sắc tố da. Bác sĩ da liễu Hartman gợi ý sử dụng các vitamin A, C, E, cùng các thành phần như ferulic acid, resveratrol và niacinamide.

Một trong những sản phẩm được bác sĩ da liễu Alexis Stephens tại Florida ưa chuộng là EADEM Milk Marvel Dark Spot Serum, giúp làm mờ vết thâm sau mụn và ngăn ngừa tình trạng tăng sắc tố trong tương lai. "Công thức độc đáo của sản phẩm này còn giúp làm mới và tái tạo da một cách nhẹ nhàng với niacinamide, vitamin C bao bọc, tảo hổ phách và các enzyme," bác sĩ Stephens chia sẻ.

*Sản phẩm gợi ý: EADEM Milk Marvel Dark Spot Serum

Nơi mua: Sephora

Sử dụng Retin-A hoặc Retinol

Một trong những biện pháp hiệu quả để cải thiện sắc tố da chính là sử dụng retinoids. Những thành phần này giúp thúc đẩy quá trình thay da, làm mờ đốm nâu và cải thiện kết cấu da. "Việc nhẹ nhàng tẩy tế bào chết cho da để loại bỏ lớp da chết chứa sắc tố dư thừa rất quan trọng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các sản phẩm chứa retinoids để điều trị và làm mờ tăng sắc tố," bác sĩ Stephens giải thích.

Nếu không có đơn thuốc, retinol (phiên bản nhẹ hơn của retinoid) là lựa chọn thay thế. "Retinol là một công thức nhẹ hơn, không cần toa và có thể mang lại lợi ích tương tự như tretinoin trong việc giảm sự xuất hiện của đốm nâu, mặc dù quá trình sẽ chậm hơn," Tiến sĩ Green cho biết.

Các sản phẩm như Retinol 0.3 của SkinCeuticals, Retinol Complex .25 của SkinMedica hay Serum Renewing của CeraVe đều là lựa chọn phổ biến trong việc sử dụng retinol để tái tạo da.

*Sản phẩm gợi ý: SkinCeuticals Retinol 0.3

Nơi mua: SkinCeuticals

Kết hợp các thành phần tẩy tế bào chết nhẹ nhàng

Bác sĩ Hartman cũng khuyên nên sử dụng các sản phẩm có thành phần tẩy tế bào chết nhẹ nhàng như AHA (Alpha Hydroxy Acid). Các axit như glycolic, mandelic, và lactic acid giúp loại bỏ lớp da chết, giảm sự tích tụ sắc tố và cải thiện tông màu da.

Nếu bạn muốn sử dụng serum, có thể tham khảo sản phẩm như Good Genes của Sunday Riley, chứa lactic acid để tẩy da chết và làm sáng da. Những biện pháp này có thể được sử dụng tại nhà, và nếu bạn chưa thể thực hiện liệu trình điều trị chuyên sâu, các sản phẩm peel da tại nhà cũng là một lựa chọn đáng tham khảo.

Việc duy trì thói quen chăm sóc da đúng cách với các phương pháp trên không chỉ giúp bạn cải thiện đốm nâu mà còn mang lại làn da sáng khỏe, đều màu hơn.

*Sản phẩm gợi ý: Sunday Riley Good Genes Lactic Acid Treatment

Nơi mua: Sunday Riley

Ảnh: Sưu tầm