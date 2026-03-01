Cô nàng này có cách dưỡng da 18 bước, áp dụng 2 lần mỗi tuần giúp da thăng hạng vượt bậc

Trong vô số bí quyết dưỡng da đang được chia sẻ trên mạng xã hội, quy trình chăm sóc da buổi tối của nàng blogger làm đẹp Tây Tử gần đây nhận được nhiều sự chú ý. Cô cho biết đây là routine đặc biệt mà mình chỉ áp dụng khoảng 2 lần mỗi tuần, giống như một "nghi thức spa tại nhà" giúp làn da được phục hồi sâu sau những ngày làm việc căng thẳng. Theo Tây Tử, chỉ cần duy trì đều đặn các bước này, làn da sẽ dần trở nên căng mọng, ẩm mượt và có độ bóng khỏe tự nhiên giống phong cách "glass skin" của các cô gái Hàn Quốc.

1. Đánh thức làn da

Bước đầu tiên trong routine của Tây Tử không chỉ đơn thuần là làm sạch hay dưỡng ẩm, mà còn là cách giúp làn da "tỉnh giấc" sau một ngày dài. Cô thường buộc tóc gọn gàng, đeo băng đô để bước vào chế độ chăm sóc da một cách thư giãn nhất. Sau đó cô sẽ tiến hành tẩy trang và rửa mặt kỹ càng để làm sạch triệt để cho làn da. Tiếp đó là xịt toner cấp ẩm và massage nhẹ nhàng để da ở trạng thái thư giãn, thoải mái nhất.

2. Đắp lotion mask bằng tinh chất nước

Một trong những bước được Tây Tử yêu thích nhất chính là đắp lotion mask. Cô cho biết chìa khóa của bước này nằm ở việc sử dụng tinh chất nước thật "hào phóng". Thay vì chỉ vỗ vài giọt toner như cách thông thường, Tây Tử thấm đẫm bông cotton bằng lotion dưỡng ẩm cho đến khi miếng bông mềm và ẩm hoàn toàn. Sau đó, cô đắp bông lên vùng chữ T và hai bên má - những khu vực dễ mất nước nhất trên khuôn mặt. Thời gian lý tưởng để đắp lotion mask chỉ khoảng 3-5 phút, đủ để làn da hấp thụ độ ẩm mà không bị khô ngược. Khi tháo bông ra, làn da thường trở nên mềm mịn và căng hơn rõ rệt, giống như bề mặt trứng gà vừa bóc vỏ. Tây Tử cho rằng bước này giúp da "uống nước" trực tiếp, vì vậy rất phù hợp với những ai có làn da khô hoặc dễ thiếu ẩm.

3. Đắp mặt nạ cấp ẩm

Sau bước lotion mask, Tây Tử tiếp tục khóa ẩm bằng một loại mặt nạ giấy giàu dưỡng chất. Với cô, mặt nạ cấp nước giống như một "bể chứa độ ẩm" giúp da phục hồi nhanh chóng. Khi đắp lên mặt, lớp mask ôm sát vào da như một lớp da thứ hai, giữ cho tinh chất không bị bay hơi. Thời gian đắp thường kéo dài khoảng 15 phút - vừa đủ để cô thư giãn, xem một tập phim hoặc nghe nhạc nhẹ. Sau khi tháo mặt nạ, Tây Tử không rửa mặt ngay mà tận dụng toàn bộ lượng tinh chất còn lại trong túi để massage nhẹ lên cổ và những vùng da khác trên cơ thể. Theo cô, đây là cách đơn giản để tránh lãng phí dưỡng chất và đồng thời giúp da cổ - khu vực dễ lão hóa - cũng được chăm sóc đầy đủ.

4. Nâng cơ và massage khóa ẩm

Bước cuối cùng trong routine của Tây Tử là thoa sữa dưỡng hoặc kem dưỡng ẩm kết hợp massage nâng cơ. Cô thường chấm sản phẩm lên 5 điểm trên khuôn mặt gồm trán, hai má, mũi và cằm, sau đó tán đều. Điểm đặc biệt nằm ở kỹ thuật massage: Tây Tử luôn đẩy nhẹ da theo hướng từ dưới lên trên, đặc biệt là từ đường viền hàm lên tới thái dương. Theo cô, thói quen massage đúng hướng không chỉ giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn mà còn hỗ trợ duy trì độ săn chắc cho da. Sau vài phút massage, làn da sẽ có cảm giác mềm mại, ẩm mượt và căng bóng hơn rõ rệt.

Dưới đây là 1 số loại mặt nạ mà bạn có thể thử để áp dụng cách chăm sóc da như Tây Tử:

Hộp 5 Mặt nạ Tràm trà Pionin Hỗ trợ giảm mụn, giảm sưng đỏ 25gx10 Emmie by Happyskin

Nơi mua: Emmie by Happyskin

Dear, Klairs Mặt nạ giấy Midnight Blue Calming Sheet Mask 25ml

Mặt nạ giấy dưỡng da Hàn Quốc innisfree My Real Squeeze Mask 22ml

Nơi mua: innisfree

Nature Republic Mặt nạ giấy dưỡng ẩm, ngăn ngừa lão hóa da Real Nature Avocado Mask Sheet 23ml

Nơi mua: Nature Republic

Torriden Mặt nạ giấy DIVE IN chứa Hyaluronic Acid, 10 miếng, Mask

Nơi mua: Torriden

Tây Tử cho biết quy trình này tuy có nhiều bước hơn so với routine hằng ngày nhưng lại mang đến hiệu quả đáng kể nếu duy trì đều đặn hai lần mỗi tuần. Điều quan trọng nhất là luôn massage theo hướng nâng cơ, đồng thời lựa chọn tinh chất nước phù hợp với làn da để tối ưu hiệu quả cấp ẩm. Nhờ thói quen chăm sóc da này, làn da của cô luôn giữ được độ căng mọng, mịn màng và có lớp bóng khỏe tự nhiên - bí quyết đơn giản nhưng đáng để nhiều cô gái học hỏi.