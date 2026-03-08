Sữa dưỡng thể "made in Vietnam" có 5 loại giúp da mịn mướt, thơm ngát và giá bình dân

Trong những năm gần đây, mỹ phẩm "made in Vietnam" ngày càng được người tiêu dùng yêu thích nhờ mức giá hợp lý, thành phần gần gũi với thiên nhiên và phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Không chỉ có các sản phẩm chăm sóc da mặt, nhiều thương hiệu Việt cũng đầu tư mạnh vào dòng dưỡng thể với công thức dịu nhẹ, dễ dùng hằng ngày. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm giúp da mềm mịn, thơm nhẹ mà giá vẫn bình dân, dưới đây là 5 loại sữa dưỡng thể nội địa đáng thử.

1. Sữa dưỡng thể sáng da ngừa lão hóa Cỏ Mềm

Sản phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm, nổi tiếng với các công thức thân thiện và lành tính. Sữa dưỡng thể sáng da ngừa lão hóa của hãng được thiết kế để cung cấp độ ẩm cho da, đồng thời hỗ trợ cải thiện tình trạng da khô ráp, thiếu sức sống. Kết cấu sản phẩm khá nhẹ, thẩm thấu nhanh nên không gây cảm giác bết dính, rất phù hợp để sử dụng trong thời tiết nóng ẩm. Khi dùng đều đặn, làn da trở nên mềm mịn hơn và có độ bóng khỏe tự nhiên. Mùi hương nhẹ nhàng cũng là một điểm cộng, giúp người dùng cảm thấy thư giãn sau khi tắm.

Nơi mua: Cỏ Mềm

2. Kem dưỡng thể gạo nghệ Cỏ Lành

Nếu yêu thích các sản phẩm chăm sóc da từ nguyên liệu truyền thống, kem dưỡng thể gạo nghệ của thương hiệu Cỏ Lành là một lựa chọn đáng cân nhắc. Thành phần gạo và nghệ từ lâu đã được biết đến với khả năng hỗ trợ làm sáng và cải thiện độ mịn của làn da. Sản phẩm giúp bổ sung độ ẩm cần thiết cho da sau khi tắm, đồng thời hỗ trợ làm đều màu da khi sử dụng trong thời gian dài. Nhờ công thức thiên nhiên, kem dưỡng thể này phù hợp với nhiều loại da, kể cả những người thích các sản phẩm chăm sóc da đơn giản, ít thành phần phức tạp.

Nơi mua: Cỏ Lành

3. Bơ dưỡng thể cà phê Đắk Lắk Cocoon

Nhắc đến mỹ phẩm Việt Nam, nhiều người không thể bỏ qua thương hiệu thuần chay Cocoon. Bơ dưỡng thể cà phê Đắk Lắk của hãng là một trong những sản phẩm nổi bật, lấy cảm hứng từ nguồn nguyên liệu đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Kết cấu dạng bơ giúp cấp ẩm tốt cho làn da khô, mang lại cảm giác mềm mại và mịn màng sau khi sử dụng. Ngoài ra, mùi cà phê dịu nhẹ cũng tạo nên trải nghiệm khá thú vị, giúp làn da lưu lại hương thơm dễ chịu. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người có làn da khô hoặc cần dưỡng ẩm sâu vào ban đêm.

Nơi mua: Cocoon

4. Cỏ Cây Hoa Lá sữa dưỡng thể Cam Trà

Sữa dưỡng thể Cam Trà của thương hiệu Cỏ Cây Hoa Lá gây ấn tượng với hương thơm tươi mát và công thức nhẹ nhàng. Sản phẩm kết hợp các chiết xuất thiên nhiên giúp dưỡng ẩm và làm dịu da sau khi tắm. Nhờ kết cấu lỏng nhẹ, sản phẩm thấm khá nhanh và không gây nặng da. Hương cam trà mang lại cảm giác thư giãn và tươi mới, rất thích hợp để sử dụng vào buổi sáng hoặc những ngày thời tiết nóng. Với mức giá dễ tiếp cận, đây là một lựa chọn phù hợp cho những ai muốn chăm sóc da cơ thể hằng ngày mà không cần chi quá nhiều tiền.

Nơi mua: Cỏ Cây Hoa Lá

5. Kem body dưỡng trắng mịn da chứa 6% niacinamide nấm truffle Hella Beauty

Một sản phẩm đáng chú ý khác đến từ thương hiệu Hella Beauty. Kem body này chứa 6% niacinamide - thành phần nổi tiếng trong việc hỗ trợ làm sáng và cải thiện độ đều màu của da. Ngoài ra, chiết xuất nấm truffle giúp cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cho làn da, mang lại cảm giác mềm mại và mịn màng hơn. Kết cấu kem không quá đặc nên vẫn dễ tán và nhanh thấm, thích hợp để sử dụng hằng ngày. Với công thức hiện đại kết hợp cùng mức giá hợp lý, sản phẩm này đang được nhiều người lựa chọn trong chu trình chăm sóc da cơ thể.

Nơi mua: Hella Beauty

Có thể thấy rằng thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang ngày càng đa dạng với nhiều lựa chọn chất lượng. Những sản phẩm dưỡng thể nội địa không chỉ có giá thành bình dân mà còn được phát triển dựa trên đặc điểm khí hậu và nhu cầu chăm sóc da của người Việt. Nếu bạn đang muốn tìm một loại sữa dưỡng thể giúp da mềm mịn, thơm nhẹ và dễ sử dụng mỗi ngày, các sản phẩm trên chắc chắn là những gợi ý đáng để trải nghiệm.