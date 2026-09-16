Người cha đưa con trai 12 tuổi đến Khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E vì cậu bé nhổ trụi từng mảng tóc trên đầu sau vài ngày ôn thi. Thấy con liên tục nhổ tóc, người cha cố cắt ngắn mái tóc của con hết mức có thể, nhưng cậu bé vẫn không ngừng đưa tay lên đầu nhổ tóc. Tình trạng lặp đi lặp lại khiến những mảng tóc thưa dần buộc gia đình phải đưa em đến bệnh viện thăm khám.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E, đây là trường hợp rối loạn nhổ tóc, một rối loạn liên quan đến việc kiểm soát xung động/hành vi. Qua đánh giá, trẻ có mức độ stress và lo âu đáng kể. Sau khoảng 2 tháng điều trị, hành vi nhổ tóc của bệnh nhi cải thiện rõ. Các chỉ số stress, lo âu và một số đặc điểm tâm lý đi kèm cũng giảm đáng kể.

Nam sinh lớp 6 vẫn nhổ trụi từng mảng vì áp lực ôn thi (Ảnh: FB BS)

Theo bác sĩ, rối loạn nhổ tóc là hành vi lặp đi lặp lại, khó kiểm soát, dù đã cố gắng dừng hành vi này. Hội chứng này khiến người bệnh thôi thúc giật tóc liên tục nhằm xoa dịu cảm giác bứt rứt, lo âu trong chốc lát. Tuy nhiên, việc nhổ tóc kéo dài có thể gây rụng tóc rõ rệt và ảnh hưởng đến tâm lý, học tập, sinh hoạt của trẻ.

Biểu hiện điển hình của bệnh gồm các mảng da đầu khuyết tóc nham nhở, sợi tóc dài ngắn không đều nhưng nền da không để lại sẹo. Nhiều người thực hiện việc này trong vô thức lúc căng thẳng, thậm chí chọn nhổ từng sợi tóc cố định.

Nếu bỏ qua, hành vi giật tóc kéo dài dễ gây trầy xước, nhiễm trùng da đầu và biến chứng thành chứng mặc cảm xã hội. Nguy hiểm hơn, một số trường hợp nuốt tóc sau khi nhổ, khiến tóc kết thành búi nghẽn dạ dày, đe dọa tắc ruột và buộc phải phẫu thuật cấp cứu.

Bác sĩ Chung khuyến cáo, khi phát hiện trẻ liên tục nhổ tóc, xuất hiện những mảng tóc thưa hoặc rụng rõ, cha mẹ không nên chỉ mắng hoặc yêu cầu trẻ “bỏ ngay”. Nếu trẻ không thể tự kiểm soát hành vi, cần đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa để được đánh giá và điều trị phù hợp.