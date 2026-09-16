Hotmom Lucie Nguyễn chia sẻ giữa ồn ào của Diệp Lâm Anh - Vũ Thúy Quỳnh: Đến cuối cùng, chúng ta lên tiếng để BẢO VỆ CON TRẺ

Diệp Lâm Anh - Vũ Thúy Quỳnh: Khi chuyện đưa một đứa trẻ đi sự kiện trở thành tranh cãi về ranh giới và sự tôn trọng

Ồn ào bắt nguồn từ việc Vũ Thúy Quỳnh đưa con gái của Diệp Lâm Anh đến một sự kiện mà không có Đức Phạm đi cùng. Diệp Lâm Anh sau đó lên tiếng khá gay gắt, cho rằng việc đưa con đến một sự kiện có yếu tố nhãn hàng, truyền thông mà không trao đổi trước với cô là không phù hợp, bởi trước giờ cô luôn hạn chế để các con xuất hiện tại những sự kiện thương mại vì muốn bảo vệ sự riêng tư và hình ảnh của con.

Diệp Lâm Anh cũng phân biệt khá rõ giữa những cuộc gặp gỡ mang tính gia đình, bạn bè với một sự kiện có nhãn hàng, truyền thông. Cô từng giải thích rằng những lần các con xuất hiện cùng mình và bạn trai Phạm Kiên trước đây chủ yếu là đi du lịch riêng tư, dự tiệc gia đình hoặc bạn bè thân thiết, không phải những hoạt động thương mại.

"Đi tiệc gia đình, người thân, du lịch không nhãn hàng thương mại và có mẹ đi cùng khác hoàn toàn với đi dự sự kiện thương mại có nhãn hàng, truyền thông và không có bố đi cùng".

Ở chiều ngược lại, Vũ Thúy Quỳnh giải thích rằng bé thích nên muốn đi cùng, còn cô đến sự kiện để ủng hộ một người bạn thân và không nhận tiền hay thực hiện công việc quảng cáo nào. Cô cũng khẳng định mình không chủ động đăng hình ảnh của bé và cho biết sẽ rút kinh nghiệm sau sự việc.

Dù hai bên đều đã lên tiếng, tranh luận vẫn tiếp tục bởi mỗi người đang nhìn câu chuyện từ một góc độ khác: Vũ Thúy Quỳnh cho rằng đây là một buổi đi chơi đơn thuần, trong khi Diệp Lâm Anh đặt nặng vấn đề quyền riêng tư, hình ảnh và việc cần được thông báo trước khi con được đưa đến những nơi công khai như vậy.

Hotmom Lucie Nguyễn: "Làm mẹ thì không thể không lo xa"

Đáng chú ý, bên dưới những chia sẻ của Diệp Lâm Anh, không ít phụ huynh đồng tình với quan điểm của cô. Hotmom Lucie Nguyễn cũng chia sẻ quan điểm cá nhân:

"Cá nhân em cũng né những event thương mại cho Mi và Su dù hãng có ngỏ lời mời cũng nhiều. Nhất là khi các con còn là con gái nữa, cũng không biết những gì có thể xảy ra giữa chốn đông người.

Rồi hình ảnh người này người kia quay con mình mà mình không kiểm soát được, chắc em lo phát điên (suy nghĩ riêng). Giờ bước ra đường thôi cũng thấy phức tạp rồi. Ai nói em lo xa chứ làm mẹ mà không lo xa, không yên tâm nổi".

Quan điểm này nhận được sự đồng cảm của nhiều bà mẹ: Khi liên quan đến trẻ nhỏ, đặc biệt là hình ảnh của trẻ trên mạng xã hội, sự cẩn trọng đôi khi không phải là "làm quá", mà là phản xạ bảo vệ con của một người mẹ.

Nhìn rộng hơn, đây cũng là điều Diệp Lâm Anh từng thể hiện trong hành trình hậu ly hôn. Cô nhiều lần chia sẻ rằng cuộc sống hiện tại của mình xoay quanh các con và từng trải qua giai đoạn rất khó khăn vì vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng hai bé. Vì vậy, việc cô đặc biệt nhạy cảm với chuyện hình ảnh của con xuất hiện ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng không quá khó hiểu.

"Mẹ đơn thân", "mẹ kế" cùng lên tiếng: Điều quan trọng có lẽ là một lời báo trước

Giữa tranh luận, một nhóm ý kiến khác cũng thu hút sự chú ý: Những người mẹ trải qua đổ vỡ hôn nhân và đang trực tiếp nuôi con. Nhiều bình luận cho rằng nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh tương tự, họ cũng muốn được thông báo trước khi con mình được đưa đến một nơi đông người, đặc biệt là nơi có tính chất công khai hoặc thương mại.

Trong vai trò là một người mẹ kế, cũng có người cảm thấy mối quan hệ này rất nhạy cảm, nên tốt nhất nên hỏi ý kiến mẹ đẻ của bé trước khi đưa bé đi đâu, nhất là khi địa điểm đó có tính chất nhạy cảm hoặc công khai.

Điều đáng chú ý là những bình luận này không nhất thiết xuất phát từ việc đánh giá Vũ Thúy Quỳnh đúng hay sai. Nhiều người đơn giản đang đặt mình vào vị trí của người mẹ có con nhỏ và cho rằng một cuộc gọi hoặc tin nhắn báo trước có thể khiến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Khi người lớn có mối quan hệ phức tạp, đứa trẻ càng cần được yêu thương và bảo vệ

Có một điều đáng tiếc là câu chuyện rất dễ bị kéo về những mối quan hệ giữa người lớn: Diệp Lâm Anh - Đức Phạm - Vũ Thúy Quỳnh. Trong khi đó, đứa trẻ mới là nhân vật cần được bảo vệ khỏi những tranh luận của người lớn.

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và từng có quá trình tranh chấp quyền chăm sóc con. Những năm qua, Diệp Lâm Anh cũng nhiều lần chia sẻ về việc cô muốn các con được lớn lên trong sự ổn định và được cả hai phía gia đình yêu thương.

Bởi vậy, trong những tình huống liên quan đến con, điều quan trọng là làm thế nào để những người lớn cùng yêu thương một đứa trẻ có thể thống nhất được những ranh giới tối thiểu.

Ví dụ: đi đâu cần báo ai, trường hợp nào cần xin phép, khi nào được đăng ảnh, khi nào không, sự kiện nào có thể tham dự và những hoạt động nào liên quan đến nhãn hàng cần có sự đồng thuận của cha mẹ. Những quy tắc ấy đôi khi nghe rất nhỏ, nhưng lại có thể tránh được rất nhiều hiểu lầm.

Nếu người mẹ đồng ý, câu chuyện kết thúc trong sự vui vẻ. Nếu người mẹ không đồng ý, cũng không ai phải rơi vào tình huống khó xử.

Còn khi việc đã xảy ra rồi, hình ảnh của đứa trẻ đã lọt vào nhiều máy quay và MXH, thì dù người đưa bé đi không có ý định thương mại hóa hình ảnh, người mẹ vẫn có lý do để cảm thấy mình đã bị đặt vào thế phải xử lý một chuyện mà đáng ra cô nên được biết từ đầu.

Và có lẽ đây cũng là lý do nhiều bà mẹ đồng cảm với Diệp Lâm Anh. Làm mẹ, đôi khi không phải là lo xa. Mà là biết rằng có những thứ chỉ cần xảy ra một lần cũng đủ khiến mình ước giá như mình đã được hỏi ý kiến trước.