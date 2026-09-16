Bé gái 1 tuổi bị cháo nóng đổ vào người, cách sơ cứu sai của bà khiến vết bỏng nghiêm trọng hơn

Mỗi lần nhớ lại tai nạn bỏng của con gái, mẹ bé Văn Tĩnh lại không cầm được nước mắt. Điều khiến chị day dứt nhất là nếu được sơ cứu đúng ngay từ đầu, có thể tổn thương của con đã không nặng đến vậy.

Văn Tĩnh là một bé gái hơn 1 tuổi sống tại Quảng Tây (Trung Quốc). Trái ngược với cái tên mang ý nghĩa dịu dàng, cô bé rất hiếu động. Từ khi biết đi, bé thường chạy khắp nhà, tò mò chạm vào mọi thứ xung quanh.

Hôm xảy ra sự việc, bà nội nấu cháo cho cháu. Khi cháo vừa chín, bà mang nồi ra phòng khách vì nghĩ khu vực này thoáng gió, cháo sẽ nhanh nguội hơn.

Nhìn thấy hơi nóng bốc lên và ngửi thấy mùi cháo thơm, Văn Tĩnh hào hứng chạy lại gần. Trong lúc di chuyển, cô bé vô tình va vào chiếc ghế cạnh bàn. Bát cháo được đặt sát mép bàn lập tức đổ xuống, hắt thẳng vào sau đầu, cổ và lưng của bé.

Bà nội hoảng hốt gọi điện báo cho mẹ Văn Tĩnh. Do lúc đầu chỉ nhìn thấy một vùng da hơi đỏ, bà cho rằng cháu bị bỏng nhẹ.

Công ty cách nhà khá xa nên mẹ bé vừa xin nghỉ làm, vừa hướng dẫn bà dùng nước máy làm mát vùng bị bỏng. Tuy nhiên, vì quá vội vàng, chị không kịp nói rõ từng bước cần thực hiện.

Tự tay kéo áo khỏi người cháu, bà vô tình làm vỡ các nốt phồng rộp

Sau khi nghe con dâu hướng dẫn, bà nội lập tức cởi áo khoác của cháu với suy nghĩ phải tháo quần áo mới có thể xả nước trực tiếp lên da.

Tuy nhiên, cháo nóng đã thấm qua lớp áo và lưu lại trên da khoảng nửa phút. Khi bà phát hiện, lưng bé đã xuất hiện nhiều nốt phồng rộp.

Một phần quần áo lúc này dính vào vùng da bị tổn thương. Do không biết cách xử lý, bà vẫn cố kéo áo ra, khiến những nốt phồng bị bong, vỡ và làm vết thương rộng hơn. Đứa trẻ đau đớn, khóc thét và không chịu để bà tiếp tục xả nước.

Bà chỉ làm mát vết bỏng trong khoảng 1–2 phút rồi bế cháu xuống cổng khu dân cư, chờ mẹ bé trở về.

Khi mẹ Văn Tĩnh đến nơi, tai nạn đã xảy ra hơn 30 phút. Hai người lập tức đưa đứa trẻ tới bệnh viện nhưng lúc bé được bác sĩ tiếp nhận, thời gian đã trôi qua hơn một giờ.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác định bé bị bỏng độ hai nông. Theo lời kể của gia đình, bác sĩ cho rằng việc kéo mạnh quần áo dính vào da và chỉ xả nước trong thời gian quá ngắn đã khiến vùng tổn thương nghiêm trọng hơn.

Nghe bác sĩ giải thích, mẹ Văn Tĩnh vừa ân hận vừa suy sụp. Chị tự trách bản thân vì đã không hướng dẫn bà cụ thể hơn. Sau quá trình điều trị, phía sau cổ và lưng cô bé vẫn còn dấu vết của tai nạn.

Khi trẻ bị bỏng, cha mẹ cần làm gì?

Bỏng do nước sôi, cháo hoặc canh nóng là tai nạn dễ xảy ra trong gia đình, đặc biệt với trẻ đang ở độ tuổi tập đi. Trẻ nhỏ có làn da mỏng nên tổn thương có thể xuất hiện nhanh và sâu hơn người lớn.

Khi trẻ bị bỏng, người chăm sóc cần bình tĩnh và xử lý theo những bước sau:

1. Đưa trẻ ra khỏi nguồn gây bỏng

Nhanh chóng tách trẻ khỏi nước nóng, thức ăn nóng, hơi nóng hoặc nguồn gây bỏng khác. Nếu quần áo vẫn còn ngấm chất lỏng nóng, cần bắt đầu làm mát ngay.

2. Làm mát vùng bỏng dưới vòi nước sạch

Đặt vùng da bị bỏng dưới vòi nước sạch, mát trong khoảng 20 phút. Nên thực hiện càng sớm càng tốt.

Nước không được quá lạnh và dòng chảy không nên quá mạnh, đặc biệt khi da đã phồng rộp hoặc bong tróc. Không dùng đá lạnh chườm trực tiếp vì nhiệt độ quá thấp có thể làm tổn thương mô nặng hơn.

Với trẻ nhỏ, cần giữ ấm những phần cơ thể không bị bỏng để tránh hạ thân nhiệt. Hướng dẫn của NHS cũng khuyến cáo làm mát vết bỏng dưới vòi nước mát trong 20 phút và không cố lấy những vật đã dính vào vùng tổn thương.

Ảnh minh họa

3. Không giật quần áo đang dính vào da

Có thể nhẹ nhàng loại bỏ quần áo hoặc đồ trang sức ở gần vùng bỏng trước khi da sưng lên. Tuy nhiên, nếu vải đã dính vào da, tuyệt đối không cố bóc hoặc giật ra.

Có thể cắt phần quần áo xung quanh, giữ nguyên phần đang dính và để nhân viên y tế xử lý. Việc kéo mạnh có thể làm bong lớp da đang tổn thương, khiến vết thương rộng hơn và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

4. Che phủ nhẹ nhàng

Sau khi làm mát, có thể phủ vùng bỏng bằng gạc vô khuẩn hoặc một tấm vải sạch, không có xơ. Không quấn hoặc băng quá chặt.

Không tự ý chọc vỡ nốt phồng. Cũng không bôi kem đánh răng, dầu, mỡ, lòng trắng trứng, nước mắm, nghệ hay các loại thuốc không rõ thành phần lên vết bỏng. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo không chườm đá, không làm vỡ nốt phồng và không đắp dầu hay các loại hỗn hợp dân gian lên vết thương.

5. Đưa trẻ đến cơ sở y tế

Sau khi sơ cứu, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá, nhất là khi trẻ còn nhỏ; vết bỏng có nốt phồng, bong da; diện tích bỏng lớn; hoặc nằm ở mặt, cổ, bàn tay, bàn chân, bộ phận sinh dục hay vùng khớp.

Nếu trẻ có biểu hiện khó thở, lơ mơ, bỏng sâu, bỏng diện rộng hoặc tai nạn liên quan đến điện, hóa chất, cần gọi cấp cứu ngay.

Ảnh minh họa

Phòng ngừa vẫn là biện pháp quan trọng nhất

Gia đình có trẻ nhỏ không nên đặt cháo, canh, nước sôi hay đồ uống nóng ở mép bàn, trên khăn trải bàn hoặc tại nơi trẻ có thể với tới.

Khi mang thức ăn nóng ra khỏi bếp, người lớn cần bảo đảm trẻ không chạy quanh khu vực di chuyển. Dây điện của ấm nước, nồi cơm và các thiết bị sinh nhiệt cũng nên được đặt gọn, ngoài tầm với của trẻ.

Tai nạn bỏng có thể xảy ra chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, cách xử lý trong những phút đầu tiên có thể ảnh hưởng lớn đến mức độ tổn thương và quá trình hồi phục của trẻ.

Điều quan trọng nhất cần nhớ là: nhanh chóng làm mát bằng nước sạch, không dùng đá lạnh, không bóc quần áo dính vào da, không bôi mẹo dân gian và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Nguồn: Sohu