Bà nội nói “mẹ không cần cháu nữa đâu”: Bé 3 tuổi liên tục gặp ác mộng, khóc cầu xin mẹ đừng bỏ đi

Chỉ vì những lời người lớn tưởng là nói đùa, một bé trai 3 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) bỗng trở nên bất an, sợ đến trường và liên tục tỉnh giấc giữa đêm vì nghĩ rằng mẹ không còn cần mình.

Một đêm, khi đang ngủ, con trai tôi bất ngờ bật dậy. Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng thằng bé vừa khóc vừa gọi:

“Mẹ đừng đi… Mẹ đừng bỏ con…”

Tôi vội ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng và dỗ dành hồi lâu. Khi con ngủ lại, tôi cho rằng thằng bé chỉ gặp ác mộng nên không quá lo lắng.

Thế nhưng tình trạng này tiếp tục xảy ra trong những đêm sau đó.

Ban ngày, mỗi khi được mẹ đưa đến trường mẫu giáo, con lại ôm chặt lấy chân tôi, nhất quyết không chịu buông. Thằng bé khóc đến khản giọng, cô giáo dỗ dành thế nào cũng không chịu vào lớp.

Trước đây, con chưa bao giờ có biểu hiện như vậy.

Câu trả lời của con khiến người mẹ sững sờ

Một tối, sau khi con tiếp tục tỉnh giấc và khóc, tôi ôm thằng bé vào lòng rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Vì sao con cứ nói mẹ không cần con nữa? Có ai nói với con như vậy không?”

Thằng bé dụi mắt, lí nhí trả lời:

“Bà nội nói. Bà bảo mẹ đi làm là mẹ không cần con nữa, sau này con phải ngủ với bà.”

Nghe câu trả lời ấy, tôi sững người.

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, tôi bật chế độ ghi âm trên điện thoại rồi đặt máy dưới bàn trà trong phòng khách. Khi trở về nhà, tôi mở đoạn ghi âm ra nghe.

Trong đoạn ghi âm, mẹ chồng vừa chơi với cháu vừa nói:

“Mẹ con ngày nào cũng đi làm, không cần con nữa đâu. Sau này con ở với bà, bà cần con.”

“Mẹ con không mua đồ ăn ngon cho con, bà sẽ mua.”

“Nếu mẹ con đi rồi, con sống với bà nhé?”

Có thể bà chỉ muốn cháu gần gũi, quấn quýt với mình hơn. Cũng có thể bà cho rằng đó chỉ là những câu trêu đùa vô hại. Tuy nhiên, một đứa trẻ mới 3 tuổi chưa đủ khả năng phân biệt rõ đâu là lời nói đùa, đâu là sự thật.

Thằng bé đã tin rằng mỗi sáng mẹ bước ra khỏi nhà đi làm đồng nghĩa với việc mẹ không còn cần mình. Nỗi sợ bị bỏ rơi khiến con bám mẹ, không muốn đến trường và liên tục gặp ác mộng.

Người chồng đề nghị mẹ về quê

Tối hôm đó, tôi mở đoạn ghi âm cho chồng nghe.

Nghe xong, anh ngồi im lặng trên ghế sofa rất lâu. Sau đó, anh đứng dậy, đi vào phòng mẹ và nói:

“Mẹ à, ngày mai mẹ về quê nhé. Sau này mẹ đừng nói với con những lời như thế nữa.”

Ngày hôm sau, mẹ chồng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, bà nhìn tôi như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cả hai đều im lặng.

Kể từ hôm ấy, trước khi con đi ngủ, tôi đều ôm thằng bé và nhắc lại:

“Mẹ đi làm không có nghĩa là mẹ không cần con. Làm xong, mẹ sẽ trở về. Mẹ sẽ luôn ở bên con.”

Dần dần, con không còn giật mình khóc giữa đêm. Mỗi sáng đến trường, thằng bé vẫn bịn rịn khi phải rời mẹ nhưng đã hiểu rằng buổi chiều mẹ sẽ quay lại đón mình.

Đừng dùng nỗi sợ bị bỏ rơi để khiến trẻ nghe lời

Những câu như “Mẹ không cần con nữa”, “Không ngoan thì mẹ bỏ đi” hay “Bố mẹ đem con cho người khác” đôi khi được người lớn sử dụng để trêu đùa, dọa trẻ hoặc khiến trẻ nghe lời.

Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, đây không phải chuyện có thể đem ra nói vui.

Ở độ tuổi lên 3, trẻ chưa thể suy luận và kiểm chứng lời nói như người trưởng thành. Khi nghe người thân khẳng định mẹ không cần mình, trẻ có thể tin đó là sự thật và hình thành cảm giác bất an.

Nỗi sợ ấy có thể biểu hiện qua việc trẻ bám chặt bố mẹ, không muốn đến trường, khó ngủ, hay giật mình, quấy khóc hoặc liên tục hỏi xem bố mẹ có còn yêu mình hay không.

Người lớn cũng không nên khiến trẻ phải lựa chọn giữa mẹ và bà, giữa bố và mẹ hoặc giữa những người thân trong gia đình. Việc lôi kéo tình cảm của trẻ không chỉ gây tổn thương mà còn có thể làm rạn nứt mối quan hệ giữa các thành viên.

Nếu trẻ đã xuất hiện cảm giác bất an, cha mẹ cần kiên nhẫn trấn an bằng những câu cụ thể, dễ hiểu như: “Mẹ đi làm rồi sẽ về”, “Chiều nay mẹ sẽ đến đón con” hoặc “Dù mẹ không ở trước mặt, mẹ vẫn luôn yêu con”.

Quan trọng hơn, người lớn cần giữ lời để giúp trẻ xây dựng lại cảm giác an toàn.

Với một đứa trẻ, những lời nói của người thân có sức nặng rất lớn. Vì vậy, dù chỉ là đùa vui, người lớn cũng không nên lấy tình yêu, sự chia lìa hay nỗi sợ bị bỏ rơi ra để thử phản ứng của trẻ.

Nguồn: Sohu