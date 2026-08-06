Cựu tiếp viên hàng không nổi tiếng vừa sinh con thứ 4 cho chồng tổng giám đốc

Mới đây, trên Instagram cá nhân, cựu tiếp viên hàng không nổi tiếng Malaysia Cherry Quahst (tên thật Quah Sue Theng) thông báo đã hạ sinh em bé thứ tư.

Cựu tiếp viên hàng không thông báo hạ sinh con thứ 4. Ảnh: IGNV.

Clip ghi lại khoảnh khắc hai vợ chồng trong phòng sinh, đến khi khoảnh khắc cả hai hạnh phúc bế em bé trên tay. Dưới phần chú thích, Cherry vui mừng viết: "Chào mừng Baby Nee số 4. Hoàng tử nhỏ của chúng mình. Chúc mừng chúng mình lại một lần nữa trở thành bố mẹ. Thật biết ơn."

Trên story Instagram, Cherry cũng kể chi tiết hơn về hành trình vượt cạn của mình. Cô cho biết con trai thực tế đã chào đời từ tuần trước.

Theo Cherry, sau khi bắt đầu truyền thuốc kích sinh, quá trình chuyển dạ diễn ra rất nhanh. Từ lúc cổ tử cung mở hoàn toàn đến khi em bé cất tiếng khóc đầu tiên chỉ mất chưa đầy 30 phút. Mẹ tròn con vuông đúng như những gì cô kỳ vọng và chuẩn bị trước.

Với nữ cựu tiếp viên hàng không, hành trình làm mẹ mang đến rất nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng trên hết là hạnh phúc. "Chính các con khiến cuộc sống của mình ngập tràn tình yêu và giúp mình trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày", Cherry viết.

Cô nàng trong bộ ảnh bầu chụp với chồng. Netizen khen visual cô nàng khi mang thai, hôn nhân viên mãn. Ảnh: IGNV.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Cherry cũng cho biết đây sẽ là lần mang thai cuối theo đúng kế hoạch của hai vợ chồng đã đặt ra từ trước, vì mong muốn và cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và các con. Bởi thế, sau khi em bé thứ 4 chào đời, chồng cô - Vincent Nee sẽ đi triệt sản.

Là mẹ của bốn con, Cherry cho biết cô luôn cố gắng chuẩn bị mọi điều tốt nhất cho các em bé ngay trước khi chào đời.

Một trong những việc cô duy trì từ lần sinh thứ hai đến nay là lưu trữ tế bào gốc từ dây rốn. Cherry chia sẻ việc này giúp cô yên tâm hơn vì coi đó là cách giữ lại thêm một sự bảo vệ cho con trong tương lai. Theo cô, cùng với sự phát triển của y học, việc lưu trữ tế bào gốc cũng đồng nghĩa với việc giữ lại thêm một cơ hội điều trị cho em bé và cả gia đình sau này.

Ngoại hình của cựu tiếp viên hàng không khi ẵm con thứ 4 cũng khiến nhiều người bất ngờ, vì gần như không thay đổi quá nhiều. Dù vừa trải qua lần sinh nở thứ tư, cô vẫn giữ được gương mặt tươi tắn, vóc dáng gọn gàng và thần thái được nhiều người nhận xét là "visual mẹ bốn con vẫn như búp bê".

Nhan sắc Cherry ở tuổi 36, 4 con. Ảnh: IGNV

Trước đây, Cherry từng nhiều lần chia sẻ bí quyết lấy lại vóc dáng sau sinh là duy trì vận động, cho con bú bằng sữa mẹ và kiểm soát cân nặng ngay từ thai kỳ. Cô cũng không áp dụng chế độ ăn kiêng khắt khe mà ưu tiên bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để vừa phục hồi cơ thể, vừa đảm bảo nguồn sữa cho các con.

Cherry Quahst sinh năm 1990, từng là tiếp viên của Malaysia Airlines và nổi tiếng khắp Malaysia vào giai đoạn 2013-2014 nhờ gương mặt được ví như "búp bê sống".

Cô nàng là cựu tiếp viên hàng không nổi tiếng một thời với vẻ ngoài xinh đẹp. Nguồn: IGNV.

Năm 2019, Cherry kết hôn với doanh nhân Vincent Nee sau 6 năm hẹn hò.

Vincent Nee cũng là một gương mặt có tiếng trong giới kinh doanh tại Malaysia.

Anh là nhà sáng lập Vince Group - hệ sinh thái bất động sản với hơn 8 công ty thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án, quản lý cho thuê và công nghệ bất động sản (PropTech). Tháng 10/2025, Vincent tiếp tục được bổ nhiệm làm Group Chief Executive Officer (Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn) của Systech Berhad - doanh nghiệp công nghệ niêm yết trên sàn chứng khoán Malaysia, mở rộng dấu ấn từ lĩnh vực bất động sản sang công nghệ.

Gia đình hạnh phúc, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch, dành thời gian chăm sóc các con. Ảnh: IGNV

Về phía Cherry Quahst, sau khi rời Malaysia Airlines, cô chuyển hướng sang làm content creator/influencer, đồng thời sáng lập và điều hành thương hiệu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp Chevin Global cùng thương hiệu thời trang/lifestyle Cherry Q. Trên Instagram, cô hiện có khoảng 1,4 triệu người theo dõi, nội dung xoay quanh cuộc sống gia đình, làm đẹp, thời trang, du lịch và kinh doanh.

Trần Hà.



