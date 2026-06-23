Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1

Ngay sau khi chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ, bé Đ.T.H.T (Lâm Đồng) được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) do mang khối bướu quái vùng cùng cụt khổng lồ đã xuất huyết. Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng suy tim cung lượng cao, rối loạn đông máu nặng và phải hỗ trợ hô hấp.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu nhanh chóng triển khai hồi sức tích cực với thở máy, truyền dịch, truyền máu và sử dụng thuốc vận mạch. Sau khi đánh giá toàn diện, ekip Khoa Hồi sức sơ sinh và Khoa Ngoại tổng hợp quyết định tiến hành phẫu thuật sớm do khối u có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ca phẫu thuật được thực hiện với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về gây mê, hồi sức và dự phòng mất máu. Sau hơn 3 giờ căng thẳng, các bác sĩ đã cắt bỏ thành công khối bướu quái vùng cùng cụt type II kích thước 15x15x12cm cùng phần u nằm sâu trước xương cùng. Khối u nặng tới 1,1kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể của trẻ.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đặc biệt phức tạp bởi bệnh nhi mới 2 ngày tuổi, trong khi khối bướu lớn đã vỡ, xuất huyết và tiềm ẩn nguy cơ sốc mất máu, nhiễm trùng cũng như tử vong trước và trong phẫu thuật.

Sau mổ, bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức sơ sinh. Sau một tuần điều trị, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt, các chỉ số ổn định. Hiện trẻ đã được chuyển đến Khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi và chăm sóc, dự kiến xuất viện khi kiểm soát hoàn toàn nguy cơ nhiễm trùng.