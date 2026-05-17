Nghiên cứu: Trẻ sơ sinh có cân nặng gần mức này thường sẽ là những em bé thông minh

Phần lớn cha mẹ đều thích em bé bụ bẫm, nặng cân vì cho rằng đó là dấu hiệu của một đứa trẻ khỏe mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết cân nặng lúc mới sinh không chỉ phản ánh tình trạng thể chất mà còn có thể liên quan nhất định tới sự phát triển não bộ của trẻ.

Nhiều nghiên cứu từng chỉ ra rằng trẻ sơ sinh có cân nặng nằm trong ngưỡng tiêu chuẩn thường có điều kiện phát triển thể chất và trí não thuận lợi hơn trong những năm đầu đời.

Trẻ sơ sinh nặng bao nhiêu là lý tưởng?

Theo các chuyên gia, cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh đủ tháng thường dao động khoảng 2,5 - 4kg. Trong đó, mức từ khoảng 3,2 - 3,5kg được xem là khá lý tưởng đối với nhiều trẻ.

Một số nghiên cứu quốc tế cho thấy những em bé có cân nặng khi sinh nằm gần ngưỡng này thường có xu hướng phát triển nhận thức tốt hơn trong tương lai.

Các nhà khoa học cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy thai nhi nhận đủ dinh dưỡng trong thai kỳ, các cơ quan phát triển tương đối hoàn thiện, đặc biệt là não bộ.

Theo dữ liệu nghiên cứu, khoảng 70% quá trình phát triển não bộ diễn ra từ giai đoạn bào thai đến những năm đầu đời. Vì vậy, tình trạng dinh dưỡng và sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng học hỏi, ghi nhớ và nhận thức sau này.

Nghiên cứu của Harvard từng gây chú ý

Một nghiên cứu được nhắc tới nhiều năm trước của Trường Y Harvard cho thấy cân nặng sơ sinh có mối liên hệ nhất định với chỉ số IQ ở trẻ.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành theo dõi, đánh giá khả năng nhận thức và làm các bài kiểm tra trí tuệ ở nhóm trẻ có cân nặng sơ sinh khác nhau. Kết quả cho thấy nhóm trẻ có cân nặng lúc chào đời dao động quanh mức 3,2 - 3,5kg thường đạt kết quả tốt hơn ở một số bài đánh giá trí não.

Dù vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh đây không phải yếu tố duy nhất quyết định trí thông minh của trẻ.

Trí thông minh của trẻ không chỉ phụ thuộc vào cân nặng

Trên thực tế, sự phát triển trí não bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác nhau như: di truyền, dinh dưỡng, môi trường sống, cách giáo dục, giấc ngủ, vận động, và sự tương tác với cha mẹ.

Nói cách khác, một em bé sinh ra nặng cân chưa chắc đã thông minh vượt trội, còn trẻ nhẹ cân hơn tiêu chuẩn cũng không đồng nghĩa kém phát triển nếu được chăm sóc đúng cách.

Điều quan trọng hơn cả là cha mẹ cần chú ý tới các “giai đoạn vàng” phát triển não bộ của trẻ để hỗ trợ con đúng thời điểm.

Những giai đoạn quan trọng ảnh hưởng đến trí não của trẻ

Giai đoạn thai kỳ và 3 năm đầu đời

Đây được xem là thời điểm não bộ phát triển mạnh nhất. Trong giai đoạn này, việc thai nhi và trẻ nhỏ được tiếp xúc với ngôn ngữ, cảm xúc tích cực và môi trường an toàn sẽ hỗ trợ rất lớn cho sự phát triển thần kinh.

Các chuyên gia khuyến khích cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện, tương tác với con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Từ sơ sinh đến 3 tuổi

Khoảng 80% cấu trúc não bộ sẽ được hoàn thiện trong những năm đầu đời. Đây là giai đoạn trẻ học hỏi cực nhanh thông qua quan sát, bắt chước và trải nghiệm.

Việc cho trẻ vận động, khám phá và giao tiếp nhiều hơn sẽ có lợi cho khả năng ngôn ngữ và tư duy.

Giai đoạn 5 - 7 tuổi

Khi bước vào tuổi đi học, trẻ bắt đầu phát triển mạnh về khả năng tiếp thu kiến thức và hình thành tư duy logic.

Lúc này, chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ và thói quen sinh hoạt khoa học đóng vai trò rất quan trọng.

Từ 8 - 10 tuổi

Đây được xem là thời kỳ củng cố khả năng nhận thức và học tập. Cha mẹ nên giúp trẻ cân bằng giữa việc học, nghỉ ngơi và hoạt động thể chất để não bộ phát triển ổn định.

Điều quan trọng nhất vẫn là môi trường nuôi dạy

Nhiều chuyên gia cho rằng thay vì quá áp lực chuyện con sinh ra phải thật nặng cân hay có IQ vượt trội, điều cha mẹ cần làm là xây dựng cho trẻ một môi trường sống lành mạnh, giàu tương tác và cảm xúc tích cực.

Một đứa trẻ được yêu thương, ngủ đủ giấc, ăn uống hợp lý, được khuyến khích khám phá và phát triển theo đúng nhịp độ của mình mới có nhiều cơ hội phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Nguồn: Tổng hợp