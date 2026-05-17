Chiều 15-5, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (S.I.S Cần Thơ) cho hay vừa cứu sống bé gái D.T.T.N (9 tuổi, ở Vĩnh Long) bị đột quỵ xuất huyết não do vỡ dị dạng-một bệnh lý mạch máu vô cùng nguy hiểm.

Các bác sĩ đua thời gian phẫu thuật cứu bé gái đang rất nguy kịch

Bé N. được chuyển đến từ cơ sở y tế địa phương trong tình trạng nguy kịch, liệt hoàn toàn nửa người bên trái, hôn mê, đồng tử hai bên co nhỏ chỉ còn 1.5mm. Kết quả chụp não cho thấy bé bị xuất huyết vùng đồi thị - nhân bèo bên phải, máu tràn não thất gây chèn ép cấp tính. Đặc biệt, đám rối dị dạng nghi thông động - tĩnh mạch não, đây chính là "thủ phạm" gây ra tình trạng xuất huyết não ồ ạt ở bệnh nhi này.

Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", bệnh viện kích hoạt hội chẩn đa chuyên khoa khẩn cấp can thiệp giành sự sống cho bé. Các bác sĩ can thiệp mạch DSA gây tắc dị dạng mạch máu để cầm máu khẩn cấp, ngăn tình trạng xuất huyết tiếp diễn trước phẫu thuật. Tiếp đến là tìm cách lấy phần máu đã chảy ra ngoài lòng mạch để não không bị khối máu tụ chèn ép, hạn chế tối đa tổn thương não và nguy cơ di chứng nặng.

Bé gái được cứu sống trong gang tấc

Nhờ ứng dụng phương pháp mới trong điều trị xuất huyết não ít xâm lấn như công nghệ định vị máu tụ 3D, hệ thống Navigation định vị thần kinh và vi phẫu thuật không cắt vén não, ê-kíp đã tiếp cận chính xác vị trí máu tụ, hạn chế tối đa tổn thương mô não lành trong quá trình phẫu thuật.

Sau mổ, bé được điều trị tích cực với các biện pháp hỗ trợ hô hấp, chống phù não, chăm sóc dẫn lưu não thất, phòng ngừa nhiễm trùng, tập vận động sớm và hiện đã có nhiều tín hiệu hồi phục tích cực: Có thể gọi biết, thực hiện được y lệnh, tự thở tốt và đã được rút nội khí quản.

Theo BSCKII Nguyễn Lưu Giang, Trưởng Đơn vị DSA S.I.S Cần Thơ, đây là ca bệnh rất khó vì bệnh nhi còn nhỏ tuổi, tổn thương mạch máu não phức tạp và nguy cơ tử vong rất cao.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm thực hiện thành công hàng ngàn ca can thiệp thần kinh - mạch máu não, các bác sĩ quyết tâm cứu cháu bé như cứu chính người thân của mình.