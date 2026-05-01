Bảo mẫu ngủ gật khiến trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi rơi xuống đất bị xuất huyết não, gia đình yêu cầu bồi thường 700 triệu đồng

Anh Lý (Hồ Bắc - Trung Quốc) phản ánh rằng, đầu tháng này, vợ chồng anh vừa chào đón một cặp song sinh. Tuy nhiên, điều khiến anh vô cùng lo lắng là chỉ 3 ngày sau sinh, trong lúc chăm sóc, bảo mẫu do trung tâm ở cữ cử đến đã sơ suất khiến một bé trượt khỏi tay rơi xuống đất, bị chấn thương đầu.

Anh Lý cho biết, ngày 2/4, vợ anh sinh đôi tại bệnh viện. Theo hợp đồng đã ký với một công ty dịch vụ ở cữ, công ty sẽ cử một bảo mẫu đến bệnh viện chăm sóc. Khoảng 1 giờ chiều ngày 4/4, bảo mẫu này đang vỗ ợ cho bé lớn trong phòng bệnh.

Anh Lý kể: “Trong tư thế ngồi, con tôi ở độ cao khoảng 80cm, đầu rơi xuống đất, bị va đập.”

Ngay sau đó, gia đình lập tức đưa bé đi kiểm tra. “Kết quả là xuất huyết nội sọ, bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay.” – anh nói.

Sau sự việc, anh Lý đã báo cảnh sát, hai bên được lấy lời khai. Theo phía cảnh sát, bảo mẫu thừa nhận khi đang bế bé vỗ ợ thì vì quá mệt nên đã ngủ gật.

Bé được điều trị tại khoa hồi sức tích cực 6 ngày rồi xuất viện. Hiện tại, vợ anh và hai bé đã chuyển về trung tâm ở cữ nghỉ dưỡng theo hợp đồng, toàn bộ chi phí điều trị trước mắt do trung tâm tạm ứng.

Tuy nhiên, về việc chấn thương đầu có ảnh hưởng đến sự phát triển sau này hay không, nhân viên y tế cho biết hiện chưa thể kết luận.

Sau đó, anh Lý nhiều lần làm việc với trung tâm để bàn về phương án giải quyết nhưng chưa đạt được thống nhất.

Phóng viên đã nhiều lần gọi vào số điện thoại của bảo mẫu do anh Lý cung cấp nhưng không liên lạc được. Theo điều khoản bổ sung trong hợp đồng dịch vụ chăm sóc mẹ và bé: sau sinh, trung tâm sẽ miễn phí 3–5 ngày dịch vụ bảo mẫu chăm sóc tại bệnh viện.

Phóng viên đã đến công ty dịch vụ ở cữ. Nhân viên tại đây cho biết, sau khi xảy ra sự việc, họ đã lập tức cử người đến bệnh viện xử lý.

Nhân viên công ty nói: “Bảo mẫu cho biết quá mệt, mấy ngày liền không ngủ, một mình chăm hai em bé.”

Phía công ty cho biết đã tạm ứng hơn 28 triệu đồng chi phí điều trị cho bé, đồng thời thực hiện theo hợp đồng, đưa sản phụ và hai trẻ về trung tâm ở cữ. Hai bên đã nhiều lần thương lượng nhưng còn khác biệt lớn.

Đại diện công ty cho biết: “Gia đình yêu cầu bồi thường khoảng 1,05 tỷ đồng, sau đó giảm xuống còn 700 triệu đồng. Phương án của chúng tôi là chi trả toàn bộ chi phí y tế, đồng thời miễn phần còn lại của gói dịch vụ ở cữ cho mẹ và hai bé. Tổng gói là khoảng 126 triệu đồng, chúng tôi miễn khoảng 100,8 triệu đồng.”

Do khoảng cách giữa hai bên quá lớn, anh Lý không chấp nhận và đã nhờ luật sư gửi thư pháp lý đến công ty. Cả hai bên đều cho biết nếu không đạt được thỏa thuận, sẽ đưa vụ việc ra tòa.

Luật sư Ngô Hưng Kiếm (Công ty Luật Chí Thăng, Hồ Bắc) cho biết, do trẻ còn quá nhỏ nên việc chứng minh thiệt hại có thể gặp khó khăn, nhưng không có nghĩa trung tâm không phải chịu trách nhiệm.

Ông nói: “Nếu bảo mẫu do trung tâm cử đến gây tổn thương cho trẻ, gia đình có quyền yêu cầu công ty chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng. Hai bên có thể thương lượng, nếu không đạt được thỏa thuận thì cha mẹ, với tư cách người giám hộ có thể khởi kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường.”

Nguồn: Kinh Thị Trực Tuyến