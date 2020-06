Cũng dùng serum vitamin C như ai nhưng da không khá khẩm hơn mà còn thêm phần xấu xí, dễ là bạn đã mắc 5 lỗi sau

"Vitamin C là một chất chống oxy hóa giúp xóa mờ đốm nâu, là phẳng nếp nhăn và quan trọng là bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do hình thành bởi các yếu tố gây hại từ môi trường", theo bác sĩ Sara Hogan tại California. Không chỉ có khả năng chống lão hóa, sản phẩm chứa vitamin C còn phù phép cho làn da thêm tươi sáng bật tông và làm mờ lỗ chân lông hiệu nghiệm. Cách tận dụng vitamin C lý tưởng nhất chính là thêm vào quy trình serum chứa chất chống oxy hóa này. Tuy nhiên nếu mắc vài lỗi dưới đây khi dùng serum vitamin C, da bạn sẽ chẳng khá hơn mấy, thậm chí còn xấu đi.

1. Không dùng serum vitamin C vào buổi sáng

Bạn vẫn có thể dùng serum vitamin C vào buổi tối nhưng nếu bỏ qua sản phẩm này trong quy trình skincare buổi sáng, bạn đã bỏ qua lợi ích to lớn nhất của vitamin C là bảo vệ làn da.

Theo bác sĩ Sara Hogan: "Nhìn chung, sản phẩm chứa vitamin C rất nên được thoa vào buổi sáng, trước khi bạn ra khỏi nhà bởi lúc này, tia UV có năng lượng cao nhất". Việc thoa serum vitamin C trước khi bôi kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ làn da của bạn tối ưu nhất khỏi những tác động gây lão hóa, sạm da từ phía môi trường.

2. Không thoa kem chống nắng sau khi bôi serum vitamin C

Serum vitamin C sẽ không đủ sức bảo vệ làn da của bạn khỏi các yếu tố ngoại cảnh gây hại, bạn nhất định phải dùng thêm kem chống nắng để tạo một lớp màng bảo vệ kiên cố cho làn da. Thêm nữa, nhiệm vụ của serum vitamin C còn bao gồm cả làm sáng da, xóa mờ đốm nâu và nếu bạn không bôi kem chống nắng, serum vitamin C xịn đến đâu cũng chẳng thể hoàn thành sức mệnh của mình, da bạn vẫn sẽ tối màu và xuất hiện đốm nâu như thường.

3. Dùng loại serum vitamin C "lệch pha" với nhu cầu của làn da

Không phải lọ serum vitamin C nào cũng giống nhau. Trên thực tế, các sản phẩm thường có tỷ lệ vitamin C trong khoảng từ 5% đến tận 30%; và chúng đương nhiên tác động theo các khác nhau tới làn da.

Với những ai sở hữu làn da khô hay nhạy cảm, bác sĩ Hogan khuyên bạn nên dùng serum vitamin C với nồng độ thấp, loanh quanh 5% để giảm thiểu nguy cơ kích ứng da. Những nàng da dầu hoặc cần cải thiện mạnh mẽ tình trạng đốm nâu thì hãy kết thân với serum vitamin C với tỉ lệ cao hơn, khoảng xấp xỉ 20% là ổn.

4. Bôi chồng serum vitamin C với sản phẩm trị mụn chứa benzoyl peroxide

Nhìn chung, vitamin C khá an toàn nhưng nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm, serum vitamin C có thể gây ra cảm giác châm chích, nhất là khi bạn dùng cùng lúc với sản phẩm tẩy da chết dạng hạt hoặc acid.

Một thành phần bạn nên tránh bôi chồng khi dùng vitamin C chính là benzoyl peroxide. Thành phần chuyên trị mụn này có thể làm oxy hóa vitamin C, hiệu quả cải thiện làn da của vitamin C cũng giảm hẳn đi. Bạn có thể tách hai thành phần này bằng cách bôi serum vitamin C vào buổi sáng, dùng sản phẩm chứa benzoyl peroxide vào buổi tối.

5. Bạn bảo quản serum vitamin C sai cách

Vitamin C rất nhạy cảm với ánh sáng và không khí: "Khi tiếp xúc với những yếu tố ấy, vitamin C sẽ bị oxy hóa, trở nên mất ổn định và thiếu hiệu quả", theo bác sĩ Hogan. Bởi vậy, bạn nên cất trữ serum vitamin C ở nơi không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, đồng thời luôn đậy nắp thật cẩn thận sau khi dùng.

Nếu thấy serum vitamin C chuyển từ không màu thành nâu hoặc vàng sậm, sản phẩm đã bị oxy hóa và bạn không nên dùng nữa.

