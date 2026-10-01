‘Cùng con lớn lên’ để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Dạy bằng lời không bằng dạy bằng hành động. (Ảnh: ITN).

Một người mẹ bối rối đi hỏi một người mẹ khác: “Tại sao con tôi không thích học, lại còn hay nổi giận vô cớ, tôi phải làm sao đây?”. Người mẹ kia hỏi hỏi: “Chị đã từng sao chép tài liệu chưa? Nếu chị sao chép tài liệu mà bị sai, chị sẽ sửa bản gốc hay bản sao?”.

Thực ra, trong mối quan hệ cha mẹ và con cái, gia đình giống như một bản sao, cha mẹ là bản gốc còn con cái là bản sao. Trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ luôn muốn sửa những lỗi của con, nhưng họ quên mất một điều là hãy xem bản thân mình có gì cần sửa không.

Lần đầu làm cha mẹ cũng cần phải học

Nhiều phụ huynh rơi vào một sai lầm, khi họ trở thành cha mẹ, họ lại ngừng việc học. Họ nghĩ chỉ có con cái mới cần học, từ đó tiếp tục lặp lại cách giáo dục mà cha mẹ họ từng dùng, dạy con, khiến những tổn thương mà họ từng chịu lại tiếp tục xảy ra với con cái.

Ví dụ, nhiều phụ huynh về nhà chỉ chơi điện thoại, nhưng lại mắng con khi con chơi điện thoại. Hoặc họ tin rằng “yêu cho roi cho vọt”, rồi bắt đầu dùng đòn roi để dạy con....

Nhưng, lần đầu làm cha mẹ, chúng ta cũng cần học. Cái gọi là đủ tiêu chuẩn, không phải là bạn chăm sóc con tận tình tới mức nào, mà là bạn có thể dẫn dắt con đúng hướng trên con đường trưởng thành bao nhiêu.

Vì vậy, chỉ khi chúng ta sửa được một số thói xấu của bản thân, mới có thể mang lại hướng dẫn đúng cho con.

Ở một mức độ nào đó, trẻ con còn là thầy của người lớn

Trong giai đoạn tập nói, bé Long thường rất tức giận khi chưa thể phát âm rõ, thậm chí mỗi lần bé muốn gì mà không được mua cho, bé cũng nổi trận lôi đình, khi lên mẫu giáo, động tí là bé giành đồ chơi của bạn, nhiều khi còn đánh bạn.

Sau này khi Long 4 tuổi, em gái ra đời, hành vi của Long còn tệ hơn. Cha mẹ vì muốn xoa dịu cảm xúc của Long, đã cố gắng năn nỉ và thương lượng với bé. Dẫu vậy, Long vẫn thường xuyên tức giận la hét, và chính vì thế mà cha mẹ thường xuyên trách móc nhau. Cuối cùng, vì việc giáo dục con cái, tình cảm giữa vợ chồng cũng gặp vấn đề.

Không chỉ có con cái cần học, mà chính chúng ta - các bậc cha mẹ cũng cần học, và quan trọng hơn, con cái mới là những người thầy tốt nhất trên con đường đời của cha mẹ.

Dù mỗi cặp cha mẹ mang trong mình quan niệm giáo dục nào để nuôi dạy con, khi thật sự đi vào việc giáo dục, đều sẽ gặp đủ loại khó khăn, và những khó khăn này không chỉ là khó khăn trước mắt, mà còn có thể dẫn đến vấn đề trong tình cảm giữa cha mẹ.

Cùng con lớn lên để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Cha mẹ luôn yêu cầu con cái đủ thứ, nhưng kết quả lại không được như ý, vì thế nhiều cha mẹ khi thấy con không nghe lời sẽ càng tức giận, từ đó càng nghiêm khắc với con.

Thực tế, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là cùng con trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Chúng ta thấy nhiều thông tin trên mạng nói về việc các bà mẹ vừa đồng hành cùng con vừa thi lấy vài chứng chỉ, hoặc thi vào cùng trường cao học với con,...

Dạy bằng lời không bằng dạy bằng hành động. Khi con không muốn học, chúng ta có thể tự rèn luyện bản thân, tức là khi con học, chúng ta cũng có thể học, hành động này là một tấm gương tốt cho con, trong khi chúng ta không ngừng trưởng thành, cũng có thể tạo động lực cho con, rằng: “Bố/mẹ đã làm thế này rồi, con cũng phải cố gắng thôi”.

Ngoài ra, là cha mẹ, chúng ta nên nói chuyện nhiều với con, tìm hiểu thế giới nội tâm của con, nếu có một số điều mới mẻ mà mình không hiểu, chúng ta cũng có thể khiêm tốn hỏi con, để con thấy cha mẹ cũng có một trái tim yêu học hỏi.

Là cha mẹ, bất kể gia đình gốc của chúng ta như thế nào, trải nghiệm trưởng thành ra sao, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm làm cha mẹ, đồng hành cùng con, cùng con trưởng thành để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.