Chia sẻ của BS Nguyễn Ngọc Tú khiến nhiều người mẹ nghẹn lòng: Dù đã khâu cổ tử cung nhưng vẫn chẳng thể giữ được con...

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú có chuyên môn sâu về sản phụ khoa và y học bào thai, lĩnh vực theo dõi, phát hiện và đánh giá những bất thường của em bé ngay từ trong bụng mẹ. Bên cạnh công việc chuyên môn, bác sĩ còn chia sẻ kiến thức về thai kỳ, giúp các gia đình hiểu hơn những tình huống khó khăn trong hành trình đón con.

Trong chia sẻ mới đây trên trang cá nhân của mình: “Khi đã khâu cổ tử cung để giữ con… nhưng cuối cùng vẫn không thể”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú đề cập đến một tình huống khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng. Người mẹ ấy đã đặt rất nhiều hy vọng vào thủ thuật khâu cổ tử cung, nhưng biến chứng nhiễm trùng khiến thai kỳ không thể tiếp tục như mong đợi.

Đằng sau câu chuyện chuyên môn ấy là nỗi đau của một người mẹ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng vẫn phải đối diện với điều mình sợ nhất.

Những ngày chờ đợi, chỉ mong giữ con thêm một chút

Trong tình huống được bác sĩ chia sẻ, người mẹ phát hiện cổ tử cung ngắn và bắt đầu mở sớm. Sau những ngày lo lắng, bác sĩ quyết định khâu cổ tử cung với hy vọng kéo dài thai kỳ.

Với người mẹ, thủ thuật ấy trở thành một điểm tựa. Dù sợ hãi, chị vẫn muốn thực hiện, bởi điều quan trọng nhất lúc đó là giữ em bé ở lại trong bụng thêm càng lâu càng tốt.

Sau khâu, sự chờ đợi không còn được tính bằng tháng. Nó được tính bằng từng ngày, thậm chí từng lần người mẹ nhận thấy cơ thể có điều gì khác lạ.

Hôm nay có đau bụng không? Có ra dịch bất thường không? Em bé có ổn không?

Những câu hỏi nhỏ ấy cho thấy một thai kỳ nhiều bất an. Người mẹ khó có thể yên lòng hoàn toàn, bởi mỗi thay đổi đều khiến chị lo sợ.

Rồi dịch âm đạo xuất hiện nhiều hơn, sau đó có mùi lạ, cảm giác tức bụng tăng lên và sốt. Khi kiểm tra lại, vấn đề đáng lo ngại được phát hiện: Nhiễm trùng quanh cổ tử cung và màng ối.

Hy vọng vừa được nâng niu lại đứng trước một thử thách quá lớn.

“Chỉ cần thêm một tuần nữa thôi cũng được”

Trong chia sẻ, bác sĩ nhắc đến câu hỏi người mẹ lặp lại nhiều lần:

“Có cố thêm được không bác sĩ? Chỉ cần thêm một tuần nữa thôi cũng được.”

Đó là lời đề nghị khiến người đọc khó lòng bình thản. Với người mẹ, thêm một tuần có thể đồng nghĩa với thêm cơ hội cho con. Chị muốn biết liệu còn cách nào, còn khoảng thời gian nào có thể níu giữ.

Nhưng bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú giải thích rằng khi nhiễm trùng đã lan lên buồng ối, việc tiếp tục giữ thai bằng mọi giá có thể nguy hiểm cho cả mẹ và em bé. Nhiễm trùng có thể đi kèm cơn co tử cung, vỡ ối, tình trạng thai bị ảnh hưởng và sức khỏe người mẹ diễn biến xấu.

Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể phải tháo chỉ khâu và xử trí để bảo vệ mẹ, đồng thời đánh giá cơ hội cho em bé ở thời điểm đó.

Đây là quyết định rất khó đón nhận với một người vừa trải qua thủ thuật để giữ thai. Nhưng mục tiêu của điều trị phải được cân nhắc lại khi nguy cơ thay đổi.

Tháo chỉ khâu trong hoàn cảnh cần thiết không có nghĩa là những nỗ lực trước đó vô ích. Đó là một quyết định chuyên môn dựa trên tình trạng hiện tại, khi tiếp tục kéo dài thai kỳ có thể không còn an toàn.

Khâu cổ tử cung là một cơ hội, không phải lời bảo đảm

Điều đáng chú ý trong chia sẻ của bác sĩ là lời nhắc về giới hạn của thủ thuật: Khâu cổ tử cung có thể giúp giảm nguy cơ sinh non ở những trường hợp phù hợp, nhưng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm trùng, vỡ ối hoặc chuyển dạ sớm.

Thông tin dành cho người bệnh của Hội Sản phụ khoa Hoàng gia Anh cũng nêu rằng khâu cổ tử cung có thể giúp giữ cổ tử cung đóng và giảm nguy cơ sảy thai muộn hoặc sinh non; hiệu quả và cách theo dõi cần được đánh giá theo từng trường hợp.

Hiểu điều này giúp các gia đình có kỳ vọng thực tế hơn, đồng thời tránh quy trách nhiệm cho người mẹ khi kết quả không như mong muốn.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú lưu ý rằng nhiễm trùng vẫn có thể xảy ra dù mẹ rất cẩn thận. Đặc biệt, khi cổ tử cung đã mở, màng ối tụt xuống thấp hoặc vi khuẩn đã đi lên từ trước, tình huống có thể phức tạp hơn.

Một kết cục không mong đợi không đủ để kết luận người mẹ đã chăm sóc bản thân chưa tốt, chưa giữ gìn hoặc chưa cố gắng.

Với những thai phụ đã khâu cổ tử cung, bác sĩ nhắc cần đi khám ngay khi có sốt, đau bụng tăng, cơn gò đều, dịch âm đạo có mùi hôi, ra máu, rỉ ối hoặc thai máy giảm rõ khi đã cảm nhận được cử động thai. Những biểu hiện ấy cần được đánh giá, không nên tự mặc định là phản ứng bình thường sau thủ thuật.

Đừng để người mẹ phải mang thêm cảm giác có lỗi

Sau một thai kỳ kết thúc sớm, có người mẹ sẽ liên tục nhìn lại những ngày trước đó.

Liệu mình có đi khám muộn không? Có phải mình đã bỏ qua một dấu hiệu? Nếu hôm ấy mình làm khác đi, mọi chuyện có thay đổi không?

Đó là những câu hỏi có thể khiến nỗi đau kéo dài, nhất là khi người xung quanh vô tình thêm vào những lời như “giá mà cẩn thận hơn” hay “chắc tại đi lại nhiều”.

Khi chưa biết đầy đủ tình trạng y khoa, những suy đoán ấy không giúp lý giải điều đã xảy ra. Chúng chỉ có thể khiến người mẹ cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho một biến chứng ngoài khả năng kiểm soát.

Ngay cả câu an ủi “thôi, lần sau sẽ ổn” cũng có thể đến quá sớm. Người nói muốn mang lại hy vọng, nhưng người nghe lúc ấy còn đang đau vì chính thai kỳ này, vì những ngày chờ đợi và những dự định chưa kịp thành hiện thực.

Một lần mang thai trong tương lai không thể lập tức xoa dịu những gì người mẹ vừa trải qua. Chị cần thời gian, cần được chăm sóc và được phép buồn mà không phải vội tỏ ra mạnh mẽ.

“Mẹ đã cố hết sức rồi”

Khiến nhiều người đồng cảm nhất trong chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú nằm ở lời nhắn cuối: Những người mẹ từng đi qua hoàn cảnh ấy cần được công nhận rằng mình đã cố hết sức.

Chị đã đồng ý làm thủ thuật dù sợ hãi. Đã theo dõi từng thay đổi của cơ thể. Đã hy vọng, chờ đợi và hỏi bác sĩ liệu có thể cố thêm một chút nữa hay không.

Kết quả cuối cùng không xóa đi những điều ấy. Cũng không thể dùng kết quả để đo tình yêu của một người mẹ.

Người thân không nhất thiết phải tìm được một câu nói thật hay. Đôi khi, điều cần làm chỉ là ở bên, lắng nghe, giúp chị chăm sóc sức khỏe và hỏi chị đang cần gì. Đừng ép kể lại, đừng so sánh với người khác, cũng đừng đặt thời hạn cho nỗi buồn.

Có những lúc, lời an ủi phù hợp nhất rất giản dị: “Mình biết bạn đã mong con và cố gắng nhiều thế nào. Bạn không phải đi qua chuyện này một mình.”

Bởi sau những ngày cố giữ con, người mẹ cũng cần được nâng đỡ.

Chân dung bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú - người đã đồng hành cùng rất nhiều thai phụ

ThS.BS Nguyễn Ngọc Tú là chuyên gia Sản phụ khoa, một trong những bác sĩ tại Việt Nam được đào tạo chuyên sâu về Y học bào thai. Bác sĩ Tú được nhiều sản phụ biết đến trong lĩnh vực siêu âm tiền sản, sàng lọc dị tật thai nhi và tư vấn, quản lý các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao.

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2005, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú đã có nhiều năm học tập và tu nghiệp tại các trung tâm sản khoa lớn trong và ngoài nước như Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), Bệnh viện Necker (Pháp) cùng một số cơ sở y tế chuyên ngành tại Sydney (Úc).

Lĩnh vực chuyên môn của bác sĩ Tú bao gồm quản lý thai kỳ nguy cơ cao, y học bào thai, siêu âm chẩn đoán trước sinh và thực hiện các thủ thuật chuyên sâu như chọc ối, sinh thiết gai nhau nhằm phát hiện sớm các bất thường của thai nhi.

Trong quá trình công tác, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú từng làm việc tại nhiều bệnh viện tuyến đầu và tham gia hội chẩn, theo dõi nhiều trường hợp thai nhi mắc bệnh lý phức tạp. Hiện nay, ông tiếp tục thăm khám, siêu âm và tư vấn chuyên sâu cho các sản phụ có thai kỳ nguy cơ cao.

Tại Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú hiện thăm khám tại Phòng khám Sản phụ khoa Minh Nguyên (ô 14, lô 1, khu Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai). Bác sĩ thường tiếp nhận các trường hợp cần siêu âm chuyên sâu, chẩn đoán trước sinh và tư vấn các bất thường thai nhi.