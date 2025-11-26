Cúm A ở trẻ - phát hiện sớm, chăm sóc đúng cách

Những ngày gần đây, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) ghi nhận số lượng bệnh nhân đến khám vì cúm A tăng cao, bao gồm cả người lớn và trẻ em. Nhiều trường hợp phải nhập viện vì biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp.

Cúm A hiện đang gia tăng nhanh chóng với mức độ lan rộng và độc lực của virus cao hơn. Trẻ em mắc cúm A dễ biến chứng nặng. Không chỉ là bệnh cảm thông thường, cúm A có thể gây viêm phổi, viêm não, viêm cơ tim hoặc suy hô hấp. Cha mẹ cần theo dõi sát sức khỏe trẻ, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm và đưa trẻ đi khám kịp thời.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cúm A có thể gây bệnh ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm dễ tổn thương nhất. Khi virus xâm nhập, hệ miễn dịch của trẻ phản ứng mạnh, gây viêm lan tỏa và tổn thương mô phổi. Nhiều trường hợp, bệnh tiến triển rất nhanh từ sốt, ho sang khó thở, viêm phổi, thậm chí suy hô hấp chỉ trong vài ngày. Không ít phụ huynh chủ quan, cho rằng cúm chỉ cần nghỉ ngơi và hạ sốt. Tuy nhiên, cúm A có khả năng gây biến chứng nặng như:

Viêm phổi và suy hô hấp: biến chứng thường gặp nhất, dễ đe dọa tính mạng nếu không được điều trị sớm.

Viêm cơ tim: virus cúm có thể tấn công trực tiếp vào cơ tim, gây rối loạn nhịp, suy tim hoặc ngừng tim đột ngột.

Viêm não, viêm màng não: một số trẻ có phản ứng viêm quá mức, dẫn tới tổn thương thần kinh, co giật, hôn mê. Sốc nhiễm trùng: khi virus lan rộng, cơ thể rơi vào tình trạng viêm toàn thân, gây rối loạn đông máu và suy đa tạng.

Theo các bác sĩ, phần lớn trẻ mắc cúm có biểu hiện nhẹ là trẻ sốt cao ≥ 38 độ C, có thể sốt đột ngột, ho khan, ho có đờm, sổ mũi, nghẹt mũ,i mệt mỏi, đau mỏi người, chán ăn, bú kém, một số trẻ có thể nôn, tiêu chảy.

Tuy nhiên khi trẻ có dấu hiệu như: sốt cao liên tục trên 72 giờ không giảm dù đã dùng thuốc hạ sốt. Thở nhanh, khó thở, co kéo hõm ức. Tím tái môi, đầu chi lạnh. Trẻ quấy khóc nhiều hoặc lơ mơ, ngủ li bì. Bú kém, nôn nhiều, mất nước. Trẻ có bệnh nền: hen, tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng... Đây đều là dấu hiệu cho thấy cúm có thể chuyển biến nặng, cần được bác sĩ chuyên khoa theo dõi sớm.

Trong điều trị cúm A ở trẻ, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông lưu ý cho mẹ cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, bổ sung dinh dưỡng dễ tiêu. Dùng thuốc hạ sốt đúng liều theo cân nặng. Tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh. Một số trường hợp nặng hoặc nguy cơ cao có thể được bác sĩ chỉ định thuốc kháng virus trong 48 giờ đầu. Vệ sinh mũi họng cho trẻ bằng nước muối sinh lý.

Các bác sĩ khuyến cáo cách phòng ngừa cúm A hiệu quả tại nhà tiêm vaccine cúm hằng năm cho trẻ từ 6 tháng tuổi, rửa tay thường xuyên, hạn chế đưa tay lên mắt - mũi - miệng. Giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh. Vệ sinh phòng học, phòng ngủ thoáng khí. Khi trẻ có triệu chứng cúm, nên cho nghỉ học để tránh lây lan.