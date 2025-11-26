Bữa trưa của 2 em bé sinh đôi khiến nhiều mẹ giật mình, dụi mắt xem lại mấy lần vì điều này

Mỗi buổi sáng, việc chuẩn bị bữa trưa, bữa phụ đã trở thành thói quen của chị Nguyễn Thị Phương Thảo (sống tại Hà Nội) , mẹ của cặp song sinh 22 tháng. Từ ngày hai bé đi học, chị duy trì việc tự tay chuẩn bị đồ ăn mang lên lớp. Với chị, những món cơm nhà giúp con có đầy đủ dinh dưỡng đủ chất và mẹ cũng an tâm khi biết con luôn được ăn những món phù hợp nhất với sức khỏe của mình.

Những khay cơm của em bé 22m quá trộm vía, khiến nhiều mẹ dụi mắt mấy lần vì cứ nghĩ là thực đơn cho bé 4-5 tuổi. Các con ăn uống đa dạng, món nào cũng ăn hết và quan trọng là cực kỳ hợp tác trong việc ăn uống.

Gia đình nhỏ của mẹ Thảo

Để có thời gian chăm con và tiện đưa đón, chị Thảo chọn làm freelancer trong lĩnh vực marketing và affiliate thay vì công việc hành chính. Nhà gần trường, nên đến sát giờ ăn chị sẽ mang cơm lên cho các bé; hôm nào bận, chị gửi từ sáng và nhờ cô giáo hỗ trợ giữ ấm.

Ban đầu, chị cũng lo hai con sẽ bị lạc lõng khi dùng đồ mẹ chuẩn bị mà mẹ lại không ở đó. Nhưng chỉ sau khoảng một tháng, khi nhịp sinh hoạt của hai bé ổn định và được các cô hỗ trợ, mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Trộm vía cả hai bé đã biết tự xúc ăn từ khi 14 tháng, nên đến bữa là tập trung rất tốt.

Bên cạnh bữa chính toàn những món ngon thì tráng miệng cũng hấp dẫn không kém

Khác với nhiều mẹ thích lên menu chi tiết, chị Thảo không theo công thức cố định. Mỗi bữa ăn của con được quyết định hoàn toàn theo nguyên liệu sạch mà mẹ mua được hoặc bà ngoại gửi lên, kết hợp với thời tiết và tình trạng sức khỏe của hai bé.

"Trời lạnh, mình ưu tiên các món ấm và thêm tỏi, gừng, quế vào bánh hoặc món nước. Khi các con có dấu hiệu ho hay viêm nhẹ, mình chọn hẹ, củ sen và những nguyên liệu giúp dịu đường hô hấp", chị chia sẻ.

Thực đơn đầy đặn, ngon mắt khiến ai cũng xuýt xoa

Có mẹ khéo tay thật thích

Các mẹ có thể lưu lại công thức để nấu ăn cho con mình nhé.

Vì hai bé học chung một lớp, việc nấu nướng của chị cũng "bõ công" hơn nhiều. Một món chia làm hai suất, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng. Điều khiến chị vui nhất chính là sự hợp tác của hai con: món mẹ làm, kể cả những mẻ bánh thử nghiệm chưa hoàn hảo, cả hai vẫn ăn rất thoải mái.

Sau một thời gian chuẩn bị cơm trưa cho con, chị Thảo đã tích lũy được nhiều món phù hợp với trẻ nhỏ và muốn chia sẻ lại để các mẹ có thêm gợi ý khi bí món.

Theo chị Thảo, việc chuẩn bị cơm cho con không lích kích như nhiều người vẫn nghĩ. Khi đã quen tay, hiểu khẩu vị của con và biết linh hoạt chọn nguyên liệu theo mùa, hộp cơm mang đến lớp mỗi ngày trở thành một khoảnh khắc rất ấm áp, vừa là sự chăm chút của mẹ, vừa là cách để con tự lập trong việc ăn uống.