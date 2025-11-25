Đoạn clip mầm non gây bất bình nhất lúc này: Hành động cô giáo đút cơm cho bé khiến nhiều phụ huynh lo lắng

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục truyền tay nhau một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh trong giờ ăn trưa tại một lớp mầm non. Chỉ vài chục giây, nhưng đoạn video đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi hành động đút cơm của một cô giáo trẻ đối với bé gái trong clip.

Theo nội dung được ghi lại trong clip, cô giáo đang ngồi đút cơm cho một bé gái khoảng vài tuổi. Khi đang ăn, bé có dấu hiệu muốn ói, trào thức ăn. Tuy nhiên, thay vì dừng lại để bé ổn định, cô giáo lại dùng tay ấn thìa vào miệng bé khá mạnh, khiến đầu bé ngửa ra sau. Hành động này khiến nhiều người xem không khỏi giật mình.

Thậm chí hành động cô giáo ấn thìa vào miệng bé diễn ra liên tục, dù em bé không muốn ăn nữa và chớ liên tục. Cô đút cho bé nhưng lần nào cũng khiến bé con ật ngửa cả cổ về phía sau. Bé con vẫn ngồi im ăn, không khóc nhưng vẫn bị chớ liên tục, càng chớ cô lại càng đút thêm.

Chưa dừng lại ở đó, ở một khoảnh khắc khác, khi bé đưa tay nhặt những hạt cơm bị rơi trên bàn, cô giáo bị cho là đã dùng tay gạt và đánh nhẹ vào tay bé, như một động tác nhắc nhở. Đối với nhiều phụ huynh, hình ảnh ấy tạo cảm giác xót xa và bất bình.

Đoạn clip cô giáo mầm non đút cơm cho bé gái khiến MXH dậy sóng. (Nguồn: @iam_thuynguyenn)

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ cùng vô số bình luận trái chiều. Đa phần người xem bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng vẫn biết trẻ con ăn uống khó khăn nhưng cô đút cho bé ăn mà đến mức như vậy, bậc làm cha làm mẹ mà nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều xót con.

- "Nhìn mà xót. Con còn nhỏ xíu, nếu bé muốn ói thì phải dừng lại chứ sao lại làm mạnh tay như vậy".

-"Bé con sợ đến mức không khóc nổi luôn, vẫn phải há mồm ăn dù đã chớ mấy lần"

- "Ôi cô giáo đút cháo mà thô bạo vậy, nhìn thương bé con quá".

Nhiều người cho rằng trẻ ở độ tuổi mầm non rất nhạy cảm, chỉ cần một thao tác hơi mạnh tay cũng có thể khiến các bé sợ hãi.

Đoạn video vẫn khiến nhiều phụ huynh suy nghĩ về cách chăm sóc trẻ mầm non, đặc biệt là trong những hoạt động tưởng chừng đơn giản như trong giờ ăn của các bé.

Các chuyên gia dinh dưỡng của trẻ cho rằng việc ép buộc trẻ ăn uống, đặc biệt khi bé có dấu hiệu sợ hãi, muốn ói hoặc không thoải mái, có thể dẫn đến nhiều hệ quả không mong muốn. Trước hết, trẻ có thể hình thành cảm giác lo lắng, sợ sệt mỗi khi đến giờ ăn, lâu dần dẫn đến biếng ăn.

Khi phải nuốt trong trạng thái căng thẳng, trẻ cũng dễ bị sặc, nghẹn, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Về lâu dài, những trải nghiệm tiêu cực như vậy có thể khiến bé trở nên nhút nhát, thu mình, hoặc hình thành sự đề phòng với người chăm sóc. Chính vì vậy, việc cho trẻ ăn cần sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng và tôn trọng nhịp độ riêng của từng bé, để các con cảm thấy an toàn và hợp tác một cách tự nhiên.