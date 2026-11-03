Cứ ngỡ là siêu mẫu chuyên nghiệp cao 1m70, hóa ra cô bé này lại sở hữu một thân phận bất ngờ

Sở hữu chiều cao 1m70, gương mặt thanh tú cùng thần thái cuốn hút trước ống kính, Vũ Ngọc Minh Châu (Chíp Măng) khiến nhiều người liên tưởng đến một siêu mẫu chuyên nghiệp. Nhưng thực ra, cô bé nổi bật ấy hiện đang là nữ sinh mới bước vào lớp 10 trường THPT Việt Đức, vừa có thành tích học tập đáng tự hào.

Từ mẫu nhí triển vọng đến nữ sinh tuổi 15 đầy bản lĩnh

Nếu từng theo dõi các hoạt động thời trang, nghệ thuật dành cho thiếu nhi, cái tên Chíp Măng có lẽ không còn xa lạ. Từ khi còn nhỏ, Vũ Ngọc Minh Châu đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và khả năng làm chủ sân khấu.

Năm 2020, khi mới học lớp 3, bằng giọng ca và tài năng của mình Minh Châu từng giành giải Nhì tại Hội thi Tài năng thiếu nhi Thủ đô và được Bí thư Hà Nội trao tặng bằng khen.

Cô bé cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình thời trang, nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò người mẫu, MC, ca sĩ.

Những trải nghiệm từ sớm đã giúp cô bé hình thành phong thái tự tin, khả năng biểu diễn tự nhiên cùng niềm yêu thích đặc biệt dành cho nghệ thuật.

Thế nhưng, khi bước vào giai đoạn ôn thi chuyển cấp, cô bé đang hoạt động dày đặc trên các sân khấu chuyên nghiệp lại quyết định tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho việc học.

Nhưng lựa chọn của Minh Châu đã mang lại kết quả xứng đáng. Cô bé đạt 27/30 điểm trong kỳ thi vào lớp 10 và trở thành học sinh trường THPT Việt Đức – một trong những ngôi trường phổ thông tốp đầu, niềm mơ ước rất nhiều thế hệ học sinh và phụ huynh Hà Nội.

Không phải lựa chọn nào cũng trọn vẹn, nhưng mỗi hành trình đều có ý nghĩa

Chia sẻ về quyết định tạm dừng nghệ thuật, Minh Châu cho biết đây là lựa chọn mà đến hiện tại em vẫn cảm thấy đúng đắn: "Trước đây, việc tham gia các show diễn và sự kiện cũng chiếm khá nhiều thời gian, nên con muốn tạm gác lại để tập trung cho việc học và ôn thi vào lớp 10".

Điều thú vị là dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu, Minh Châu chưa bao giờ thực sự rời xa nghệ thuật. Cô bé vẫn duy trì tập piano và thanh nhạc tại nhà, vừa để rèn luyện bản thân, vừa giúp thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Có một điều cô bé vẫn còn chút tiếc nuối, đó là chưa thể chạm tới ngôi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nơi anh trai đang theo học.

Nhưng thay vì mãi nhìn về điều chưa đạt được, Minh Châu chọn cách đón nhận hành trình mới.

"Con nghĩ mỗi người đều có một hành trình riêng. Hiện tại, con rất vui và tự hào vì đã trở thành học sinh của trường Việt Đức và con muốn dành những năm cấp 3 để học hỏi, trải nghiệm và phát triển bản thân thật nhiều". Đó cũng là tinh thần khá đáng yêu ở cô bé mới bước vào tuổi 15: biết tiếc nuối nhưng không để sự tiếc nuối trở thành áp lực, biết đặt mục tiêu nhưng cũng học cách trân trọng những gì mình đang có.

Một trong những điều thú vị khi tìm hiểu về Minh Châu là cô bé có một người anh trai sở hữu nhiều thành tích nổi bật cả trong học thuật lẫn hoạt động ngoại khóa. Với không ít bạn trẻ, việc có một người anh, người chị quá xuất sắc đôi khi trở thành áp lực vô hình. Nhưng với Minh Châu, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Cô bé chia sẻ rằng bố mẹ luôn động viên hai anh em phát triển theo thế mạnh riêng, không đặt ra yêu cầu phải giống nhau hay cạnh tranh thành tích.

"Con thấy rất tự hào về anh. Bố mẹ con luôn nói rằng hai anh em không nhất thiết phải giống nhau. Mỗi người có một điểm mạnh, một sở thích và một con đường riêng. Con nghĩ anh có thành tích của anh, còn con sẽ cố gắng tạo ra những dấu ấn của riêng mình".

Có lẽ đây chính là một trong những điều đáng quý nhất ở Minh Châu. Cô bé không cố gắng trở thành phiên bản thứ hai của bất kỳ ai, kể cả người anh trai tài giỏi của mình.

Thay vào đó, cô bé lựa chọn khám phá năng lực, theo đuổi sở thích và xây dựng con đường riêng bằng sự tự tin của chính mình.

Nàng thơ Việt Đức và lời hẹn trở lại với sân khấu

Bước vào môi trường học tập mới, Minh Châu dành nhiều tình cảm cho ngôi trường THPT Việt Đức.

Cô bé hào hứng kể về những thầy cô thân thiện, tận tâm, luôn quan tâm đến học sinh; về những anh chị và bạn bè năng động, tài năng, có nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Và đặc biệt, cô bé còn thích thú khi nhắc đến ngôi trường rất đẹp của mình: "Con thấy rất vui và tự hào khi được trở thành một phần của đại gia đình Việt Đức!".

Ở tuổi 15, Minh Châu đang tận hưởng những trải nghiệm mới của đời học sinh. Nhưng với những người từng biết đến Chíp Măng trên các sàn diễn, có lẽ điều được mong chờ nhất chính là ngày cô bé ấy trở lại với nghệ thuật.

Và câu trả lời của Minh Châu chắc chắn sẽ khiến những người yêu mến cô vui lòng: "Dạ có ạ. Nghệ thuật vẫn là một phần mà con rất đam mê. Vì vậy, con chắc chắn không muốn từ bỏ".

Hiện tại, cô bé đang chủ động sắp xếp thời gian để cân bằng việc học với các buổi tập luyện thanh nhạc, piano và catwalk: "Con rất nhớ sân khấu và chắc chắn sẽ quay trở lại trong thời gian tới. Hy vọng mọi người sẽ sớm gặp lại con trong một hình ảnh mới, trưởng thành và tự tin hơn ạ!".

Từ một mẫu nhí từng được yêu mến đến nàng thơ tuổi học trò của THPT Việt Đức, Vũ Ngọc Minh Châu đang bước vào một chặng đường mới với nhiều trải nghiệm và mục tiêu riêng.

Có thể vài năm trước, người ta nhớ đến Chíp Măng bởi những bước catwalk hoặc là tự tin cầm mic trên sàn diễn. Còn hôm nay, cô bé ấy lại gây thiện cảm bởi cách suy nghĩ chín chắn, sự trưởng thành và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân.

Và biết đâu, trong lần trở lại sắp tới, khán giả sẽ được gặp một Chíp Măng vừa quen thuộc, vừa hoàn toàn mới mẻ: vẫn yêu nghệ thuật, vẫn tỏa sáng trước ống kính, nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều từ chính những lựa chọn của bản thân.