Cứ mỗi lần gội đầu là tóc rụng cả nắm thì cứ áp dụng 5 cách này, hiệu quả đến 80% nếu làm đúng và đều đặn

Không ít người gặp tình trạng mỗi lần gội đầu là cống thoát nước đầy tóc, khăn lau cũng dính cả nắm tóc khiến ai cũng lo lắng mình đang bị rụng tóc nghiêm trọng. Thực tế, việc rụng khoảng 50-100 sợi tóc mỗi ngày là hoàn toàn bình thường. Khi gội đầu, những sợi tóc đã đến chu kỳ rụng sẽ rơi cùng lúc nên cảm giác như tóc rụng rất nhiều.

Tuy nhiên, nếu thao tác gội đầu sai cách, bạn hoàn toàn có thể vô tình làm tóc gãy rụng nhiều hơn mức cần thiết. Chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen đơn giản dưới đây, mái tóc sẽ được bảo vệ tốt hơn, hạn chế gãy rụng và luôn chắc khỏe.





1. Chải tóc trước khi gội

Nhiều người thường bỏ qua bước này vì nghĩ tóc sẽ được chải sau khi gội. Thực tế, chải tóc trước khi làm ướt giúp gỡ những nút rối, loại bỏ phần tóc đã rụng nhưng còn mắc lại trên đầu. Khi tóc đã được gỡ rối, nước và dầu gội sẽ phân bố đều hơn, đồng thời hạn chế tình trạng tóc quấn vào nhau trong lúc massage. Điều này giúp giảm đáng kể nguy cơ tóc bị kéo đứt khi gội. Bạn nên sử dụng lược răng thưa hoặc lược chuyên dụng để chải nhẹ nhàng từ ngọn tóc lên thân tóc rồi mới đến chân tóc. Không nên giật mạnh những đoạn tóc bị rối vì điều này có thể khiến tóc yếu và dễ gãy hơn.

2. Tạo bọt dầu gội trước khi thoa lên tóc

Đây là bí quyết mà rất nhiều salon tóc chuyên nghiệp đều áp dụng. Thay vì đổ trực tiếp dầu gội lên da đầu, hãy lấy lượng dầu gội vừa đủ ra lòng bàn tay, thêm một ít nước rồi xoa đều đến khi tạo thành lớp bọt mịn. Lớp bọt này sẽ giúp chất làm sạch phân bố đồng đều trên da đầu, giảm ma sát và tránh việc hóa chất tiếp xúc trực tiếp với một vùng da quá lâu. Đồng thời, bọt mịn cũng giúp làm sạch bã nhờn hiệu quả hơn mà không cần chà xát mạnh. Một lượng dầu gội vừa đủ kết hợp với nhiều bọt thường làm sạch tốt hơn việc dùng quá nhiều dầu gội nhưng ít tạo bọt.

3. Massage nhẹ nhàng bằng lược gội đầu chuyên dụng

Thay vì dùng móng tay cào mạnh lên da đầu, hãy thử sử dụng lược massage da đầu bằng silicone. Những chiếc lược này có đầu gai mềm, giúp làm sạch dầu thừa và cặn bẩn bám trên da đầu, đồng thời tạo cảm giác thư giãn như đang được gội đầu tại salon. Massage nhẹ nhàng khoảng 2-3 phút còn giúp kích thích tuần hoàn máu dưới da đầu, tạo môi trường thuận lợi cho nang tóc phát triển khỏe mạnh. Lưu ý chỉ nên massage theo chuyển động tròn nhẹ nhàng, không ấn quá mạnh vì da đầu cũng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

4. Không chải tóc khi còn ướt

Đây là sai lầm rất phổ biến. Sau khi gội, sợi tóc hấp thụ nước và trở nên mềm hơn bình thường. Lúc này, lớp biểu bì tóc mở ra, khiến tóc yếu và dễ bị kéo giãn. Nếu chải tóc ngay khi còn sũng nước, nguy cơ tóc bị đứt gãy sẽ tăng lên đáng kể. Thay vào đó, hãy dùng khăn bông thấm bớt nước, đợi tóc khô khoảng 70-80% rồi mới dùng lược răng thưa để chải nhẹ từ phần ngọn tóc trước, sau đó mới chải lên phía trên. Nếu cần chải khi tóc còn ẩm, bạn có thể sử dụng thêm xịt dưỡng hoặc serum chống rối để giảm lực ma sát.

5. Lau khô nhẹ nhàng bằng khăn bông

Không ít người có thói quen vò mạnh tóc bằng khăn để tóc nhanh khô. Tuy nhiên, chính lực ma sát lớn giữa khăn và sợi tóc lại là nguyên nhân khiến tóc xơ rối và gãy rụng. Cách đúng là dùng khăn bông mềm hoặc khăn sợi microfiber để nhẹ nhàng thấm nước. Bạn chỉ cần bóp nhẹ từng phần tóc, tuyệt đối không xoắn hoặc chà xát liên tục. Khăn microfiber còn có ưu điểm hút nước nhanh hơn khăn bông thông thường, giúp rút ngắn thời gian sấy tóc và hạn chế tác động của nhiệt lên mái tóc.

Ngoài 5 thói quen trên, bạn cũng nên hạn chế gội đầu bằng nước quá nóng vì nhiệt độ cao dễ làm khô da đầu và khiến tóc mất đi độ ẩm tự nhiên. Sau khi gội, hãy sấy tóc ở chế độ gió mát hoặc nhiệt độ trung bình, giữ máy sấy cách tóc khoảng 15-20 cm để giảm tổn thương do nhiệt. Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu protein, sắt, kẽm, vitamin nhóm B và omega-3 cũng góp phần nuôi dưỡng nang tóc khỏe mạnh từ bên trong. Nếu tình trạng rụng tóc kéo dài nhiều tháng, tóc rụng thành từng mảng hoặc lượng tóc rụng tăng đột ngột, bạn nên đến bác sĩ da liễu để được kiểm tra nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Rụng tóc sau khi gội không phải lúc nào cũng là dấu hiệu đáng lo. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân đơn giản chỉ đến từ những thao tác chăm sóc tóc chưa đúng cách. Chỉ cần chải tóc trước khi gội, tạo bọt dầu gội, massage nhẹ nhàng bằng lược chuyên dụng, tránh chải tóc khi còn ướt và lau tóc đúng cách, bạn đã có thể giảm đáng kể tình trạng gãy rụng. Kiên trì duy trì những thói quen nhỏ này mỗi lần gội đầu sẽ giúp mái tóc chắc khỏe, mềm mượt và giảm rụng rõ rệt theo thời gian.