Sáng nào cũng thấy tóc rụng đầy gối? Có thể bạn đang mắc 5 sai lầm này trước khi ngủ

Nhiều người từng trải qua cảm giác vừa thức dậy đã thấy cả nắm tóc nằm trên gối hoặc vương vãi khắp giường. Điều này dễ khiến chúng ta lo lắng rằng mình đang bị rụng tóc nghiêm trọng. Thực tế, mỗi người có thể rụng khoảng 50-100 sợi tóc mỗi ngày như một phần của chu kỳ phát triển tự nhiên của tóc. Tuy nhiên, nếu sáng nào cũng thấy tóc rụng nhiều bất thường, rất có thể một vài thói quen trước khi đi ngủ đang âm thầm làm tóc yếu đi. Dưới đây là 5 nguyên nhân phổ biến khiến tóc rụng nhiều sau khi ngủ dậy mà nhiều người thường bỏ qua.

1. Vỏ gối quá thô cứng khiến tóc dễ gãy rụng

Ít ai để ý rằng chất liệu vỏ gối có ảnh hưởng trực tiếp đến mái tóc. Những loại vỏ gối bằng cotton thô hoặc vải có bề mặt ráp tạo ra lực ma sát lớn khi bạn trở mình trong lúc ngủ. Sau nhiều giờ cọ xát liên tục, thân tóc dễ bị xơ, chẻ ngọn và gãy rụng. Nếu tóc đã qua uốn, nhuộm hoặc tẩy thì tình trạng này càng rõ rệt hơn vì lớp biểu bì tóc vốn đã yếu. Để hạn chế ma sát, bạn có thể chuyển sang dùng vỏ gối bằng lụa hoặc satin. Hai chất liệu này có bề mặt mịn hơn, giúp tóc trượt nhẹ trên gối, giảm gãy rụng và hạn chế rối tóc sau khi thức dậy. Đồng thời, nên thay vỏ gối định kỳ để giữ môi trường tiếp xúc với tóc luôn sạch sẽ.

2. Đi ngủ khi tóc còn ướt

Đây là một trong những thói quen gây hại cho tóc phổ biến nhất. Khi tóc còn ướt, các sợi tóc sẽ mềm và yếu hơn bình thường. Chỉ cần cọ xát nhẹ với gối trong suốt 6-8 tiếng ngủ cũng đủ khiến tóc bị kéo giãn, gãy hoặc rụng nhiều hơn. Không chỉ vậy, da đầu ẩm ướt còn tạo điều kiện thuận lợi cho nấm men và vi khuẩn phát triển. Lâu dần có thể dẫn đến ngứa da đầu, gàu hoặc viêm nang tóc, từ đó làm tóc rụng nhiều hơn. Nếu phải gội đầu buổi tối, hãy cố gắng sấy khô khoảng 80-100% trước khi lên giường. Khi sấy, nên chọn chế độ nhiệt vừa phải, giữ máy sấy cách tóc khoảng 15-20 cm để hạn chế làm tóc khô xơ.

3. Buộc tóc quá chặt khi đi ngủ

Nhiều người có thói quen buộc tóc cao hoặc búi tóc gọn gàng trước khi ngủ vì sợ tóc vướng víu. Tuy nhiên, việc kéo căng chân tóc suốt nhiều giờ sẽ tạo áp lực liên tục lên nang tóc. Theo thời gian, nang tóc bị căng kéo quá mức có thể khiến tóc dễ gãy và rụng, đặc biệt ở vùng trán và hai bên thái dương. Tình trạng này còn được gọi là rụng tóc do lực kéo. Nếu tóc dài, bạn chỉ nên buộc lỏng bằng dây vải mềm hoặc tết tóc nhẹ để hạn chế tóc rối mà vẫn không tạo áp lực lên chân tóc. Tránh dùng dây chun quá nhỏ hoặc buộc tóc quá sát da đầu.

4. Vỏ gối, ga giường không được giặt sạch định kỳ

Trong lúc ngủ, da đầu liên tục tiết bã nhờn, mồ hôi và bong các tế bào chết. Nếu vỏ gối, ga giường không được thay giặt thường xuyên, bụi bẩn, dầu thừa và vi khuẩn sẽ tích tụ ngày càng nhiều. Những tạp chất này có thể bám ngược trở lại da đầu, làm bít tắc nang tóc và khiến da đầu dễ kích ứng. Với những người có da đầu dầu hoặc dễ nổi mụn, việc nằm trên ga gối bẩn còn có thể làm tình trạng viêm nang tóc trở nên nghiêm trọng hơn. Các chuyên gia thường khuyến khích thay vỏ gối khoảng 1-2 lần mỗi tuần và giặt ga giường định kỳ để giữ môi trường ngủ luôn sạch sẽ, góp phần bảo vệ cả da và tóc.

5. Thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi khi áp lực công việc tăng cao, nhiều người lại thấy tóc rụng nhiều hơn. Stress kéo dài và thiếu ngủ làm cơ thể tiết ra nhiều hormone cortisol, ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển bình thường của tóc. Khi đó, nhiều nang tóc sẽ chuyển sớm sang giai đoạn nghỉ và rụng đồng loạt sau khoảng 2-3 tháng. Đây cũng là lý do nhiều người nhận thấy tóc rụng nhiều sau một giai đoạn làm việc căng thẳng hoặc thức khuya liên tục. Ngoài ra, ngủ không đủ giấc còn làm giảm khả năng phục hồi của cơ thể, khiến da đầu và nang tóc không được nuôi dưỡng tối ưu. Để cải thiện tình trạng này, hãy cố gắng ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ và dành thời gian thư giãn bằng đọc sách, nghe nhạc hoặc tập hít thở nhẹ nhàng.

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Một mái tóc khỏe đẹp không chỉ phụ thuộc vào dầu gội hay serum dưỡng tóc mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ những thói quen tưởng chừng rất nhỏ trước khi đi ngủ. Chỉ cần thay vỏ gối mềm hơn, tránh ngủ khi tóc còn ướt, buộc tóc đúng cách, giữ ga gối sạch sẽ và ngủ đủ giấc, bạn đã có thể giảm đáng kể tình trạng tóc rụng mỗi sáng. Đôi khi, bí quyết để có mái tóc dày khỏe lại bắt đầu từ chính những thay đổi đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày.