8 điều mà các nữ hộ sinh muốn mẹ bầu hiểu về quá trình sinh nở

Các y tá sản khoa/nữ hộ sinh – những người đồng hành cùng mẹ trong phòng sinh – đã chứng kiến vô số ca sinh nở khác nhau. Họ hiểu rõ những điều mà các mẹ sắp sinh thường lo lắng, thắc mắc, và có lẽ nếu có thêm thời gian, họ rất muốn chia sẻ nhiều hơn. Dưới đây là những điều mà các y tá sản khoa muốn gửi gắm đến mọi bà mẹ sắp “vượt cạn”:

1. Kế hoạch sinh có thể không diễn ra như dự tính

Nhiều mẹ chuẩn bị kế hoạch sinh rất chi tiết, nhưng thực tế trong phòng sinh, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng.

“Càng chuẩn bị tỉ mỉ, càng có khả năng xảy ra điều bất ngờ,” y tá Jennifer Dohm (Michigan, Mỹ) chia sẻ.

Điều đó không có nghĩa là mẹ không nên lập kế hoạch, mà là nên giữ tâm thế linh hoạt. Hãy tin tưởng đội ngũ y tế – họ được đào tạo để xử lý mọi tình huống, vì hầu như không có ca sinh nào diễn ra hoàn toàn theo giáo trình.

2. Mang theo chiếc gối từ nhà – tưởng nhỏ mà quan trọng

Với nhiều mẹ, sinh con là lần đầu tiên nằm viện – tiếp xúc với kim truyền, mùi thuốc sát khuẩn, tiếng máy móc… Những điều đó khiến mẹ thấy lạ lẫm, căng thẳng.

Một món đồ quen thuộc như chiếc gối từ nhà sẽ giúp mẹ cảm thấy dễ chịu và bình tâm hơn trong không gian xa lạ ấy. “Nghe đơn giản, nhưng nó thực sự tạo nên khác biệt,” y tá Janine Walsh Kelbach (Ohio) chia sẻ.

3. Đừng tin mọi thứ trên Google

“Bác sĩ Google không phải lúc nào cũng đúng,” y tá Barbara Payne Bourgeois (Washington) cảnh báo.

Mẹ có thể tìm hiểu thông tin, nhưng hãy chọn nguồn uy tín. Nếu có điều gì khiến mẹ lo lắng, hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá trực tiếp. Họ có chuyên môn và thông tin cập nhật nhất – đôi khi khác xa với những gì mẹ đọc được trên mạng.

4. Y tá phòng sinh luôn đứng về phía mẹ

Một số mẹ lo rằng y tá đang “phá kế hoạch sinh” của mình, nhưng thực tế họ là người bảo vệ mẹ và bé.

“Chúng tôi chỉ mong mẹ có trải nghiệm sinh nở tốt nhất và bé chào đời khỏe mạnh,” Bourgeois chia sẻ. Họ không đối đầu với mẹ, mà là đồng đội của mẹ trong hành trình vượt cạn.

5. Mẹ có quyền nói “Không”

Y tá Nicci Bryant (chứng chỉ R.N.C.-O.B.) nhấn mạnh: “Người thực sự có quyền quyết định là mẹ.”

Mẹ có quyền từ chối bất kỳ điều gì cảm thấy không an toàn hoặc không thoải mái – miễn vẫn đảm bảo quy trình y tế.

“Đây là ca sinh của mẹ, sẽ không có lần nào giống như vậy nữa. Hãy lên tiếng, hỏi han và kiên nhẫn – y tá chính là tiếng nói của mẹ,” cô nói.

6. Mẹ được quyền quyết định ai được ở trong phòng sinh

“Nó không phải là một buổi tiệc,” y tá Jennifer Mann Melnik (Michigan) nói.

Nếu mẹ chỉ muốn chồng bên cạnh, hoặc không muốn bất kỳ ai khác ngoài đội ngũ y tế – đó hoàn toàn là quyền của mẹ.

Đừng ngại yêu cầu người khác rời đi, hoặc tốt nhất là nói rõ trước khi vào phòng sinh.

7. Đừng lo lắng về chuyện “mất hình tượng”

Nhiều mẹ bầu lo lắng về chuyện cạo lông, sạch sẽ, hay “lỡ có chuyện ngoài ý muốn” khi sinh, nhưng các y tá không hề bận tâm.

“Họ chỉ tập trung duy nhất vào việc đưa em bé ra đời an toàn và giúp mẹ hồi phục tốt nhất.” – các y tá khẳng định.

8. Không ai mong mẹ là “chuyên gia” cho con bú ngay từ đầu

Cho con bú là một hành trình thử thách – dù mẹ có ý định nuôi con bằng sữa mẹ.

“Việc này giống như một điệu nhảy – mẹ và bé cần thời gian để phối hợp ăn ý,” Bourgeois nói.

Y tá và chuyên viên tư vấn sữa mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Mẹ có thể mệt mỏi, đau đớn và xúc động – điều đó hoàn toàn bình thường. Hãy kiên nhẫn với bản thân, và đừng ngại nhờ trợ giúp.

Kết lại

Sinh con là một hành trình không thể đoán trước – vừa thiêng liêng, vừa thử thách. Các y tá phòng sinh không chỉ là người hỗ trợ y tế, mà còn là người đồng hành âm thầm, bảo vệ mẹ và bé bằng cả kinh nghiệm và tấm lòng.

Hãy tin tưởng họ, tin vào bản thân, và đừng quên: mỗi cuộc sinh đều là một phép màu – dù nó diễn ra không hoàn hảo, nhưng đó vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất của tình mẫu tử.

Nguồn: What to Expect