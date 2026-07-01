Muốn gương mặt thon gọn, cải thiện da chảy xệ, các chị em hãy dành vài phút mỗi ngày cho 5 động tác này

Theo thời gian, làn da và các cơ vùng mặt, cổ dần mất đi độ săn chắc do quá trình lão hóa, khiến khuôn mặt kém thon gọn, da chảy xệ và nếp nhăn vùng cổ xuất hiện rõ hơn. Bên cạnh việc chăm sóc da, các bài tập cho cơ mặt, cổ và vai có thể hỗ trợ cải thiện vẻ ngoài săn chắc khi duy trì đều đặn.

Dưới đây là 5 động tác đơn giản, dễ thực hiện tại nhà, giúp hỗ trợ khuôn mặt trông thon gọn hơn, cải thiện tình trạng da chảy xệ, giảm nếp nhăn vùng cổ và giúp cổ, vai trông thanh thoát hơn. Hiệu quả sẽ khác nhau tùy từng người và cần kết hợp với lối sống lành mạnh để đạt kết quả tốt nhất.

Động tác 1: Ngửa cổ

* Cách thực hiện:

- Đặt hai tay ở xương quay xanh.

- Ngẩng cổ lên và hạ xuống nhịp nhàng, cảm nhận phần cổ được kéo giãn.

- Thực hiện 30 giây.

Động tác ngửa cổ là bài tập đơn giản giúp kéo giãn các cơ vùng cổ, cằm và hàm, hỗ trợ cải thiện độ săn chắc của vùng cổ và tạo cảm giác đường nét khuôn mặt thanh thoát hơn.

Khi thực hiện đều đặn kết hợp với tư thế đúng, động tác này còn giúp giảm căng cứng vùng cổ - vai và hỗ trợ cải thiện nếp nhăn vùng cổ theo thời gian. Lưu ý thực hiện nhẹ nhàng, tránh ngửa cổ quá mức để không gây khó chịu hoặc đau vùng cổ.

Động tác 2: Xoay đầu trái - phải

* Cách thực hiện:

- Đặt hai tay lên ngực, đan chéo nhau.

- Hướng cằm về phía vai trái, rồi quay sang vai phải, cảm nhận độ căng của cổ.

- Thực hiện 30 giây.

Động tác xoay đầu trái - phải giúp kéo giãn và tăng sự linh hoạt cho các cơ vùng cổ, vai và gáy, đồng thời hỗ trợ cải thiện tư thế và giảm cảm giác căng cứng do ngồi lâu hoặc làm việc trước màn hình.

Thực hiện đều đặn có thể giúp vùng cổ trông thanh thoát hơn, góp phần tạo cảm giác khuôn mặt cân đối và săn chắc hơn. Khi tập, hãy xoay đầu chậm rãi trong phạm vi thoải mái, tránh xoay quá mạnh hoặc quá nhanh để hạn chế gây căng cơ.

Động tác 3: Giãn cơ cổ 2 bên

* Cách thực hiện:

- Một tay giữ vai, một tay đỡ đầu.

- Ngả đầu về phía bên tay đỡ đầu, căng cơ cổ.

- Thực hiện nhẹ nhàng, mỗi bên 15 giây.

Động tác giãn cơ cổ hai bên giúp kéo giãn các nhóm cơ ở hai bên cổ, giảm tình trạng căng cứng và cải thiện sự linh hoạt của vùng cổ - vai.

Khi thực hiện đúng kỹ thuật và đều đặn, bài tập có thể hỗ trợ cải thiện tư thế, giúp vùng cổ trông thon gọn, thanh thoát hơn và góp phần giảm áp lực lên các cơ vùng hàm, mang lại cảm giác khuôn mặt cân đối hơn.

Động tác 4: Ưỡn vai, giãn cơ phần cổ

* Cách thực hiện:

- Hai tay đặt sau gáy.

- Hít vào và khom trước ngực, thở ra vươn vai ưỡn ngực, căng cổ.

- Thực hiện nhịp nhàng trong 30 giây.

Động tác ưỡn vai, giãn cơ phần cổ giúp mở rộng lồng ngực, kéo giãn các cơ vùng cổ, vai và ngực, từ đó hỗ trợ cải thiện tư thế và giảm tình trạng vai gù do ngồi lâu.

Thực hiện thường xuyên có thể giúp vùng cổ và vai trông thanh thoát hơn, đồng thời tạo cảm giác đường nét khuôn mặt cân đối và săn chắc hơn. Khi tập, hãy giữ vai thả lỏng, thực hiện chậm rãi và tránh ưỡn quá mức để đảm bảo an toàn.

Động tác 5: Xoay cằm nửa vòng tròn

* Cách thực hiện:

- Hai tay tạo hình chữ L, vuông góc với vai.

- Xoay cằm, rướn cổ từ trái qua phải theo chuyển động nửa hình tròn.

Động tác xoay cằm nửa vòng tròn giúp kéo giãn nhẹ các cơ vùng cổ, cằm và hàm, đồng thời tăng sự linh hoạt cho khớp cổ. Khi thực hiện đều đặn, bài tập có thể hỗ trợ giảm căng cứng vùng cổ - vai, cải thiện tư thế và giúp vùng cổ trông thanh thoát hơn, từ đó tạo cảm giác khuôn mặt gọn gàng hơn.