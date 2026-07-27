"Vũ khí" bí mật giúp thon gọn bắp chân của idol Kpop, nhiều người phải nhăn mặt khi dùng

Không phải serum bạc triệu hay thiết bị công nghệ cao, một trong những món đồ làm đẹp được lòng các idol Kpop lại là một chiếc yoga ring (vòng massage giãn cơ) có giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Nhỏ gọn, nhẹ tênh nhưng món phụ kiện này lại được xem là "vũ khí bí mật" giúp các thần tượng giữ đôi chân thon gọn sau những lịch trình tập luyện và biểu diễn dày đặc.

Thành vien Miyeon (I-DLE) từng giới thiệu chiếc yoga ring trong một chương trình. Nữ idol cho biết đây là món đồ cô sử dụng khá nhiều ở giai đoạn đầu, đặc biệt để massage và hỗ trợ lưu thông máu sau khi vận động. Trong khi đó, Jennie cũng liệt chiếc yoga ring vào những món đồ yêu thích thường xuyên sử dụng, còn Jeon Somi (I.O.I) cũng không ít lần sử dụng dụng cụ này khi chăm sóc cơ thể tại nhà.

Nhiều idol Kpop như JHope (BTS), Cho Miyeon ((G)I-DLE), Jennie (BLACKPINK), Somi (I.O.I) khá ưa thích dùng Yoga Ring. (Nguồn: Instagram)

Điểm chung là các idol đều lựa chọn một món đồ cực kỳ đơn giản, không cần cắm điện, không cần pin nhưng lại có thể dùng gần như mọi lúc mọi nơi.

Nhìn qua, yoga ring chỉ là một chiếc vòng silicon hoặc cao su dẻo có hình chữ U hoặc hình oval. Tuy nhiên, cách sử dụng mới là điều khiến nhiều người "toát mồ hôi". Người dùng sẽ đặt vòng vào bắp chân, đùi hoặc cánh tay rồi dùng lực ép nhẹ để tạo áp lực lên cơ, từ đó massage mô mềm, hỗ trợ thư giãn cơ bắp và giảm cảm giác căng cứng sau khi vận động. Nhiều người còn dùng nó để lăn dọc theo bắp chân nhằm cải thiện tình trạng sưng phù do phải đứng hoặc đi giày cao gót trong thời gian dài.

Yoga ring chỉ là một chiếc vòng silicon hoặc cao su dẻo có hình chữ U. (Nguồn: Internet)

Chính vì tác động trực tiếp vào các nhóm cơ nên yoga ring thường được những người tập pilates, yoga hay dancer sử dụng như một dụng cụ phục hồi sau tập luyện. Với idol Kpop - những người phải nhảy liên tục hàng giờ mỗi ngày việc giãn cơ và giảm áp lực lên đôi chân cũng là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc cơ thể.

Thế nhưng, đừng để vẻ ngoài "cute" của chiếc vòng này đánh lừa. Gần như ai từng trải nghiệm đều có chung một nhận xét là đau.

Yoga ring là một dụng cụ hỗ trợ tập luyện và trị liệu nhỏ gọn hình bầu dục, được thiết kế để uốn lượn theo các đường cong của cơ thể. (Nguồn: Internet)

Cảm giác khi mới dùng không hề dễ chịu như những video review nhẹ nhàng trên mạng. Khi ép yoga ring vào bắp chân, lực tác động lên các điểm căng cơ có thể khiến nhiều người nhăn mặt, thậm chí đùa rằng "đi bằng đầu gối còn dễ hơn". Đặc biệt với những ai ít vận động hoặc cơ đang bị căng cứng, vài phút đầu tiên đúng là thử thách.

Có lẽ cũng vì lý do này mà dù yoga ring rất phổ biến trong giới idol Hàn, cộng đồng làm đẹp lại hiếm khi tạo được "cheap moment". Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để vượt qua những lần đầu đau nhức trước khi cảm nhận được sự thư giãn của cơ bắp.

Khi ép yoga ring vào bắp chân, lực tác động lên các điểm căng cơ có thể khiến nhiều người nhăn mặt vì đau. (Nguồn: Internet)

Dù vậy, cũng cần nói thêm rằng yoga ring không phải dụng cụ có thể giúp bắp chân nhỏ đi một cách thần kỳ . Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy việc dùng yoga ring đơn thuần có thể làm giảm mỡ hay thay đổi kích thước bắp chân. Tác dụng chính của nó là hỗ trợ massage, thư giãn cơ, giảm cảm giác mỏi và cải thiện lưu thông máu tạm thời. Nếu muốn đôi chân săn chắc và thon gọn hơn, việc kết hợp tập luyện, chế độ ăn uống hợp lý cùng nghỉ ngơi đầy đủ vẫn là yếu tố quyết định.

Nhưng nếu đang tìm một món đồ "nhỏ mà có võ", được loạt idol Kpop tin dùng sau mỗi buổi tập, thì yoga ring chắc chắn là cái tên đáng để thử. Chỉ có điều, hãy chuẩn bị tinh thần rằng vài lần đầu sử dụng sẽ không hề "healing" như tưởng tượng đâu.