Sáng ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền chóng mặt ảnh chụp màn hình bài đăng được cho là từ trang cá nhân của NTK Hà Nhật Tiến, với nội dung thẳng thừng công khai đưa Á hậu Vũ Thúy Quỳnh vào "danh sách đen". Nam NTK không ngần ngại viết: "Mình blacklist Vũ Thúy Quỳnh từ nay nha! Đẹp nhưng vô duyên cũng vứt thôi bé!".

Dù dòng trạng thái trên hiện đã không còn tồn tại trên trang cá nhân của Hà Nhật Tiến. Song, thông qua hình ảnh được lan truyền, cộng đồng mạng Việt Nam vẫn đang xôn xao bàn luận về câu chuyện này, trong đó có không ít khẳng định động thái của Hà Nhật Tiến là vì phản đối phát ngôn của Vũ Thúy Quỳnh đến chuyện của Miu Lê.

MXH xôn xao với dòng trạng thái được cho là của NTK Hà Nhật Tiến khi ảnh công khai "cấm cửa" Vũ Thúy Quỳnh.

Nguồn cơn của sự việc được cho là bắt đầu từ buổi livestream chiều tối ngày 11/5, thời điểm những thông tin xoay quanh Miu Lê đang trở thành tâm điểm bàn tán. Vũ Thúy Quỳnh khi ấy đã có những chia sẻ tâm tình, thể hiện quan điểm của mình về sự việc, đồng thời cô cũng chia sẻ về lối sống của bản thân trước kia và bây giờ đã khác nhau ra sao:

"Thế là hỏng cả sự nghiệp rồi. Tôi vừa mới đọc tin xong, thấy tiếc quá nên các bạn trẻ bây giờ nên có lối sống lành mạnh. Ngày xưa thì không biết sao nhưng giờ tôi thấy cuộc sống lành mạnh vẫn tốt nhất. Xưa thi thoảng lúc trẻ con mình còn đi club chơi. Giờ thì không đi nữa rồi, không hứng thú. Giờ mà thích kiểu nhậu nhẹt sinh tố lúa mạch thì ở nhà với gia đình thế là vui rồi".

Sau khi phát ngôn này được lan truyền và mổ xẻ, Vũ Thúy Quỳnh bị nhận xét là "EQ thấp", trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng cho rằng chia sẻ của người đẹp tuy có ý tốt nhưng để lên tiếng vào thời điểm này là khá nhạy cảm trong bối cảnh vụ việc đang diễn ra. Đặc biệt là ở vị trí một người cùng ngành cô nên cẩn trọng hơn khi đưa ra quan điểm liên quan đến ồn ào của đồng nghiệp.

Phát ngôn của Vũ Thúy Quỳnh về sự việc của Miu Lê gây tranh cãi vì thiếu tinh tế.

Trở lại với dòng trạng thái gây xôn xao của NTK Hà Nhật Tiến khi anh có động thái nhắc tên Vũ Thúy Quỳnh ngay lúc này. Công chúng đang ngầm hiểu lý do nam NTK "nghỉ chơi" nàng Á hậu là do cô vừa lên tiếng về câu chuyện của Miu Lê.

Tuy nhiên làn sóng phản đối đã có phần đổi chiều khi số đông netizen cho rằng Hà Nhật Tiến đang là người nhạy cảm trong câu chuyện. Việc anh thể hiện sự phản đối gay gắt với quan điểm có tính xây dựng của Vũ Thúy Quỳnh khiến một bộ phận công chúng cảm thấy không hài lòng.

- Rồi cho hỏi Vũ Thúy Quỳnh đã nói sai điều gì?

- Người ta có nói gì sai đâu.

- Sao anh này nhạy cảm vậy?

Liên hệ với NTK Hà Nhật Tiến để tìm hiểu rõ câu chuyện. Hiện chúng tôi chưa nhận được phản hồi của anh.

Hà Nhật Tiến là nhà thiết kế kiêm nhiếp ảnh gia thời trang sinh năm 1988 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh. Anh khởi đầu sự nghiệp bằng cách làm song song nhiều vai trò như stylist, nhiếp ảnh và viết báo để nuôi dưỡng đam mê thiết kế trong giai đoạn tài chính còn hạn chế. Năm 2010, anh giành giải Á quân tại một cuộc thi thiết kế thời trang lớn, cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình thành nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Trải qua gần hai thập kỷ trong nghề, Hà Nhật Tiến đã xây dựng được hệ sinh thái thương hiệu riêng với các nhãn hàng phản ánh đa chiều hướng sáng tạo khác nhau. Đó là HANHATTIEN định vị trong phân khúc cao cấp, 1M59 by Hà Nhật Tiến nổi bật với các thiết kế áo dài hay HeHimHis By HaNhatTien khai phá không gian thời trang nam đương đại.

Bên cạnh thiết kế, anh còn được biết đến là nhiếp ảnh gia thời trang với phong cách nhất quán, thường xuyên góp mặt trong các dự án sáng tạo cùng nhiều tên tuổi lớn của làng mốt Việt. Hà Nhật Tiến được đánh giá là một trong những gương mặt thế hệ 8X tiêu biểu, người chọn xây dựng chiều sâu thay vì chạy theo bề rộng trong sự nghiệp của mình.

