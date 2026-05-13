Jeon So Young là một trong những gương mặt trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý sau thành công của bộ phim kinh dị If Wishes Could Kill. Dù tuổi đời còn khá trẻ, nữ diễn viên sinh năm 2003 đã cho thấy tiềm năng rõ nét qua lối diễn xuất tự nhiên, biểu cảm đa dạng cho vai diễn. Bên cạnh diễn xuất triển vọng, nhan sắc của Jeon So Young cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình từ công chúng. Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, làn da sáng cùng những đường nét thanh thuần, trong veo, cô mang vẻ đẹp rất đặc trưng của mỹ nhân màn ảnh Hàn thế hệ mới. Đặc biệt, không ít khán giả còn nhận xét visual Jeon So Young có nhiều nét tương đồng với biểu tượng nhan sắc xứ Hàn Song Hye Kyo.

Nhan sắc trong veo của Jeon So Young tại họp báo If Wishes Could Kill. (Nguồn: TikTok)

Ở dưới phần bình luận, không ít netizen cho rằng Jeon So Young giống Song Hye Kyo.

Đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn, đặc biệt là khuôn miệng của Jeon So Young khá tương đồng với Song Hye Kyo. (Ảnh: Instagram)

Jeon So Young gây ấn tượng với visual trong veo đúng chuẩn “mối tình đầu” của màn ảnh Hàn. Gương mặt cô nhỏ nhắn, hài hòa với đường nét mềm mại, không quá sắc sảo nhưng lại tạo cảm giác dễ chịu và cuốn hút càng nhìn càng có thiện cảm. Đôi mắt tròn, long lanh là điểm nổi bật nhất, giúp tổng thể gương mặt luôn toát lên vẻ ngọt ngào pha lẫn chút nét mong manh. Sống mũi thẳng, đôi môi nhỏ nhắn cùng làn da sáng mịn càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của nữ diễn viên sinh năm 2003. Visual thanh tú, rạng rỡ giúp ngôi sao trẻ "cân" được nhiều kiểu tóc khác nhau. Cô thường chuộng lối makeup nhẹ nhàng, tự nhiên để tôn lên vẻ đẹp thơ ngây, thuần khiết.

Visual trong veo, nhẹ nhàng của "tiểu Song Hye Kyo". (Ảnh: Instagram)

Tại Baeksang 2026 vừa qua, Jeon So Young cũng ghi điểm trước ống kính truyền thông với vẻ đẹp dịu dàng, mong manh. Mỹ nhân trẻ diện mẫu đầm cúp ngực với phom dáng bồng bềnh, với họa tiết từng bông hoa đính kết đẹp mắt, nhã nhặn đúng với vẻ đẹp tinh khôi của cô.

Jeon So Young tại Baeksang 2026.

Nữ diễn viên là talent mới của BH entertainment do tài tử Lee Byung Hun thành lập, cùng nhà với nhiều ngôi sao có thực lực diễn xuất như Kim Go Eun, Park Bo Young, Park Jinyoung... (Ảnh: Instagram)

Ngoài màn ảnh, Jeon So Young theo đuổi phong cách thời trang khá đúng với lứa tuổi: Trẻ trung, đơn giản nhưng vẫn đủ cuốn hút. Nữ diễn viên sinh năm 2003 thường xuất hiện với những item quen thuộc như sơ mi, crop top, cardigan mỏng hay quần jeans ống suông, mang cảm giác gần gũi đúng chất "bạn gái nhà bên". Cô nàng không chạy theo những xu hướng quá nổi bật hay phối đồ phức tạp, mà ưu tiên sự thoải mái, năng động, dễ tạo thiện cảm.