Tờ Vogue (phiên bản Anh) cho rằng, Liên hoan phim (LHP) Cannes có những quy định nghiêm ngặt từ trang phục, phụ kiện, tác phong, thời gian tạo dáng trên thảm đỏ... nhằm tôn vinh ngôi sao một cách ấn tượng nhất. Bên cạnh đó, sự phá cách, sáng tạo của không ít tên tuổi lớn đã đưa sự kiện trở nên thêm phần thu hút.

Một số ngôi sao đã tạo nên những khoảnh khắc thời trang ấn tượng nhất trong lịch sử LHP Cannes theo bình chọn của Vogue.

Công nương Diana

Ảnh: Getty Imagé

Thời điểm năm 1987, Công nương Diana đã cùng với Thái tử Charles tham dự LHP Cannes và trở thành đề tài thu hút sự chú ý đặc biệt của các phương tiện truyền thông. Chiếc váy màu xanh bạc hà mà Diana mặc đã trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng.

Theo Tatler, những lựa chọn thời trang của Công nương Diana thường nói lên rất nhiều điều và bộ trang phục của bà tại Cannes cũng không ngoại lệ. Đó là sự tri ân, gợi nhớ đến một trong những huyền thoại màn bạc Grace Kelly - người từng diện một thiết kế có nhiều nét tương đồng trong bộ phim To Catch a Thief.



Sharon Stone

Ảnh: Getty Images

Sao phim Bản năng gốc đã tạo nên khoảnh khắc đi vào lịch sử LHP tại mùa tranh tài năm 1995 với trang phục táo bạo.

Monica Bellucci

Ảnh: Getty Images

Một trong những biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất thế giới - nữ diễn viên người Ý Monica Bellucci - tạo dáng đầy quyết rũ trước "rừng" ống kính máy ảnh tại LHP Cannes năm 1997.

Angelina Jolie

Ảnh: Getty Images

Năm 2008, khi mang thai cặp song sinh Knox Léon và Vivienne Marcheline, Angelina Jolie đã mặc một chiếc váy dài thướt tha sải bước đầy hạnh phúc trên thảm đỏ LHP Cannes.

Jennifer Lawrence

Ảnh: Getty Images

Năm 2023, "cô gái vàng của Hollywood" đã gây sốt ở Cannes khi diện chiếc váy đỏ rực lộng lẫy của thương hiệu thời trang nổi tiếng mà cô là gương mặt đại diện. Đáng chú ý, ở khoảnh khắc bước suốt bậc thang, Jennifer Lawrence đã để lộ rằng cô đi dép kẹp - phá vỡ một trong những quy tắc nghiêm ngặt của liên hoan phim khi yêu cầu phái nữ đi giày, sandal cao gót để duy trì vẻ thanh lịch.

Rihanna

Ảnh: Getty Images

Dấu ấn với phim ảnh của Rihanna có thể nhạt nhòa nhưng ở bất cứ sự kiện thảm đỏ nào cô xuất hiện, công chúng luôn bị cuốn hút bởi phong cách thời trang khác biệt. Chiếc váy Dior màu trắng kết hợp với trang sức Chopard và kính râm cỡ nhỏ đưa Rihanna trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất ở LHP Cannes năm 2017.

Anne Hathaway

Ảnh: Getty Images

Năm 2022, vóc dáng của Anne Hathaway được tôn vinh trọn vẹn trong thiết kế thanh lịch đến từ thương hiệu Armani Privé. Cùng với Cate Blanchett, Nicole Kidman, sao phim The Devil Wears Prada được mệnh danh là những "nữ hoàng thảm đỏ".

Elle Fanning

Ảnh: Getty Images

Elle Fanning lại là "nàng thơ" thế hệ mới của Cannes với loạt trang phục lộng lẫy như công chúa khoe vẻ đẹp thanh xuân rạng rỡ. Giữa rất nhiều bộ váy tuyệt đẹp mà Elle Fanning từng mặc ở Cannes, Vogue tôn vinh sự lựa chọn của nữ diễn viên năm 2019. Màu sắc, những đường cắt xẻ tinh tế và chất liệu bộ váy đều rất phù hợp với nhan sắc, làn da của Elle Fanning.

Hunter Schafer

Ảnh: Getty Images

Ngôi sao chuyển giới nổi tiếng cùng series phim truyền hình Euphoria được đánh giá rất cao về phong cách thời trang. Tại LHP Cannes năm 2024, chiếc váy lụa bắt mắt mà Hunter Schafer diện là một trong những trang phục đẹp nhất trên thảm đỏ.

LHP Cannes cũng là nơi các cặp đôi đình đám của làng giải trí thế giới xuất hiện và trở thành tâm điểm chú ý

Vợ chồng Amal và George Clooney (Ảnh: Getty Images)

Cặp đôi nổi tiếng một thời Brad Pitt và Jennifer Aniston sóng đôi tham dự buổi ra mắt toàn cầu bộ phim “Troy” tại LHP Cannes năm 2004 (Ảnh: Michel Dufour)

Cựu Hoa hậu Thế giới kiêm nữ diễn viên hàng đầu Bollywood - Priyanka Chopra và chồng - nam ca sĩ Nick Jonas tại LHP Cannes năm 2019 (Ảnh: Getty Images)

Vợ chồng diễn viên nổi tiếng Javier Bardem và Penelope Cruz tại Cannes năm 2018 (Ảnh: Getty Images)

Vợ chồng diễn viên Blake Lively và Ryan Reynolds năm 2014 (Ảnh: Getty Images)

Liên hoan phim Cannes 2026 diễn ra từ ngày 12 - 23/5. Đây là một trong những sự kiện điện ảnh nổi bật hàng đầu của điện ảnh thế giới và ngày càng cho thấy tính quốc tế, tiên phong trong việc lựa chọn, tôn vinh các tiếng nói điện ảnh độc đáo, đặc sắc.