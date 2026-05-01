Concert ca nhạc như show thời trang của Triệu Lộ Tư, trang sức bạc tỷ nhiều không đếm xuể

Không chỉ là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Lộ Tư còn đang cho thấy tham vọng nghiêm túc ở lĩnh vực âm nhạc. Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1998 đã tổ chức concert quy mô lớn mang tên Stay Romantic tại Thailand, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ người hâm mộ khắp châu Á. Thế nhưng, bên cạnh âm nhạc hay sân khấu được đầu tư công phu, điều khiến dân tình bàn tán nhiều nhất lại chính là màn "thay đồ liên hoàn" sang chảnh chẳng khác nào một show diễn thời trang cao cấp.

Ngay từ khi xuất hiện, Triệu Lộ Tư đã khiến khán giả choáng ngợp với diện mạo lộng lẫy như công chúa. Trong suốt concert, cô diện tổng cộng 8 bộ trang phục khác nhau, mỗi thiết kế lại mang một tinh thần riêng, từ ngọt ngào, nữ tính cho tới quyến rũ và kiêu sa. Điều này khiến nhiều người nhận xét rằng đêm nhạc của nữ diễn viên giống một fashion show thực thụ hơn là concert thông thường.

Đáng chú ý, trong số 8 outfit ấy có tới 3 thiết kế haute couture cao cấp đến từ những nhà thiết kế nổi tiếng như Ronald van der Kemp, Phan Huy và Rami Kadi. Đây đều là những cái tên quen thuộc tại các tuần lễ thời trang quốc tế, nổi tiếng với kỹ thuật đính kết thủ công cầu kỳ và những bộ cánh mang tính nghệ thuật cao.

Trong đó, gây chú ý nhất chính là thiết kế của Ronald van der Kemp. Bộ trang phục này chỉ mới được thương hiệu công bố vỏn vẹn 3 ngày trước khi concert diễn ra, và Triệu Lộ Tư chính là ngôi sao đầu tiên trên thế giới mặc thiết kế thuộc bộ sưu tập mới nhất này. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của nữ diễn viên trong lĩnh vực thời trang, khi cô được ưu ái trao quyền "debut look" cho một thiết kế couture cao cấp vừa ra mắt.

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn đầu tư nhiều outfit thiết kế riêng từ các thương hiệu như J Lenhart hay Deplumer. Những bộ cánh được cá nhân hóa giúp tổng thể sân khấu trở nên đồng nhất hơn với concept concert, đồng thời làm nổi bật hình ảnh vừa ngọt ngào vừa sang chảnh của cô.

Nếu trang phục đã đủ khiến dân tình trầm trồ, thì phần phụ kiện còn gây choáng ngợp hơn nữa. Trong đêm diễn, Triệu Lộ Tư liên tục thay đổi nhiều mẫu vòng cổ, khuyên tai và nhẫn cao cấp của Bvlgari. Nhiều món trang sức có giá từ hàng trăm triệu cho tới cả tỷ đồng mỗi chiếc, với thiết kế đính kim cương và đá quý vô cùng cầu kỳ.

Ngoài Bvlgari, nữ diễn viên cũng sử dụng thêm nhiều phụ kiện đắt đỏ tới từ Chanel để hoàn thiện diện mạo. Những đôi khuyên tai ánh kim, vòng tay đính đá hay nhẫn bản lớn đều được phối hợp rất tinh tế với từng outfit, giúp tổng thể vừa nổi bật trên sân khấu, vừa giữ được nét thanh lịch sang trọng.

Có thể thấy, Triệu Lộ Tư đã đầu tư cực kỳ nghiêm túc cho concert lần này, không chỉ ở phần âm nhạc mà còn ở hình ảnh cá nhân. Từ trang phục, makeup, kiểu tóc cho tới trang sức, mọi chi tiết đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo nên trải nghiệm mãn nhãn cho khán giả. Đây cũng là xu hướng ngày càng phổ biến trong các concert hiện đại, nơi yếu tố thời trang đóng vai trò quan trọng không kém phần trình diễn.

Nhiều cư dân mạng còn nhận xét rằng nữ diễn viên sinh năm 1998 đang ngày càng tiến gần hình ảnh một "fashion icon" thực thụ của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ sở hữu gương mặt ngọt ngào hợp thị hiếu châu Á, cô còn có khả năng biến hóa đa dạng với nhiều phong cách khác nhau, từ công chúa dịu dàng cho tới quý cô sang trọng.

Đặc biệt, việc xuất hiện liên tục trong những thiết kế couture hay trang sức cao cấp cũng cho thấy vị thế ngày càng cao của Triệu Lộ Tư trong mắt các thương hiệu xa xỉ. Không còn đơn thuần là một diễn viên nổi tiếng, cô giờ đây đang trở thành gương mặt được nhiều nhà mốt săn đón nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ với giới trẻ.

Có lẽ cũng chính vì thế mà sau đêm diễn Stay Romantic, điều khán giả nhớ tới không chỉ là âm nhạc hay sân khấu hoành tráng, mà còn là hình ảnh một Triệu Lộ Tư lộng lẫy như bước ra từ sàn runway cao cấp - nơi mỗi lần xuất hiện đều khiến dân tình phải trầm trồ vì quá đẹp và quá đầu tư.