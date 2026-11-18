“Ăn miếng táo đi con”, “Uống nước chưa?”, “Bài này làm đúng không đấy?”… Nhiều cha mẹ vẫn thường ghé vào phòng, hỏi han vài câu khi con đang học. Thấy con cúi sát vở lại nhắc ngồi thẳng, thấy con dừng bút thì lập tức hỏi có chỗ nào chưa hiểu.

Mỗi lần như vậy chỉ kéo dài vài giây. Người lớn nghĩ mình nhắc một chút rồi đi ra, chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng với đứa trẻ đang đọc đề, tính toán hoặc nghĩ cách giải bài, đó là một lần phải dừng việc đang làm.

Sau vài lượt ngẩng lên trả lời, ăn một miếng hoa quả, nghe thêm lời dặn, con bắt đầu nhìn quanh, nghịch bút rồi chậm chạp quay lại trang vở. Cha mẹ lại sốt ruột hỏi “Sao con cứ mất tập trung thế?”.

Trước khi trách con dễ xao nhãng, người lớn có thể thử quan sát xem trong một buổi học, con đã bị gọi và ngắt quãng bao nhiêu lần.

Những lần hỏi han khiến con phải bắt đầu lại

Sự tập trung của trẻ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Góc học tập ồn ào, đồ chơi ngay trong tầm mắt, bài tập quá khó hoặc yêu cầu chưa rõ ràng đều có thể khiến con khó chú tâm. Những lần cha mẹ can thiệp giữa chừng cũng góp phần làm gián đoạn hoạt động của trẻ.

Hãy hình dung con đang đọc một đề toán. Bé vừa nhớ được dữ kiện đầu tiên, đang tìm mối liên hệ với câu tiếp theo thì mẹ bước vào hỏi muốn ăn loại quả nào. Trả lời xong, con có thể phải đọc lại từ đầu để nhớ mình đang nghĩ đến đâu.

Chuyện tương tự cũng xảy ra khi trẻ ghép hình, xếp khối hoặc vẽ tranh. Bé đang tìm một mảnh ghép thì người lớn cầm lên chỉ chỗ đặt. Con đang lựa màu thì được nhắc “Tô màu này mới đẹp”. Hoạt động vẫn tiếp tục, nhưng cơ hội để con tự quan sát, thử và hoàn thành theo cách của mình đã bị thu hẹp.

Nếu thấy con khó chịu khi bị gọi, cha mẹ có thể đợi bé làm xong phần đang dang dở rồi mới trò chuyện. Một câu trả lời chậm đôi khi đơn giản vì con đang rất chú ý vào việc trước mắt.

Thấy con đang chăm chú, hãy đợi thêm một chút

Một cách đơn giản để hạn chế ngắt quãng là chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi bắt đầu. Con có thể uống nước, đi vệ sinh, lấy đủ sách vở và đồ dùng. Nếu cần ăn nhẹ, gia đình sắp xếp vào trước giờ học hoặc giờ nghỉ.

Khi con đã bắt tay vào việc, cha mẹ nên cho trẻ một khoảng thời gian yên tĩnh. Những câu hỏi về chuyện ở lớp, lời nhắc thu dọn đồ hay việc kiểm tra bài có thể chờ đến lúc con hoàn thành một phần công việc.

Với các hoạt động vui chơi an toàn, người lớn cũng có thể giữ nguyên tắc “ba không” gồm không ngắt quãng, không vội nhận xét, không can thiệp khi con chưa cần.

Chẳng hạn, thấy con loay hoay dựng một chiếc tháp, cha mẹ có thể ngồi quan sát thêm thay vì lập tức giữ hộ hoặc sửa lại. Những lần thử rồi làm lại chính là một phần của hoạt động. Khi cần giúp, trẻ có thể chủ động tìm đến người lớn.

Điều này cũng giúp cha mẹ nhận ra con có thể tập trung vào việc gì, thường vướng ở đâu và cần được hỗ trợ vào thời điểm nào.

5 việc giúp con có một khoảng thời gian tập trung

1. Dọn góc học tập vừa đủ dùng

Trên bàn chỉ nên có sách vở và đồ dùng phục vụ việc đang làm. Đồ chơi, thiết bị phát video hoặc những món dễ khiến con tò mò có thể cất sang chỗ khác.

Người lớn cũng nên giảm tiếng tivi, tiếng nói chuyện lớn gần khu vực học. Trẻ sẽ khó chú tâm nếu bên cạnh liên tục có những âm thanh hấp dẫn hơn bài vở.

2. Giao việc cụ thể, mỗi lần một yêu cầu

“Dọn phòng đi” có thể là một yêu cầu quá rộng với trẻ nhỏ. Con chưa biết bắt đầu từ đâu, làm được một chút đã chuyển sang chơi món đồ vừa nhặt lên.

Cha mẹ có thể nói “Con cất các khối gỗ vào hộp trước nhé”. Khi con hoàn thành, mới chuyển sang việc tiếp theo. Với bài tập cũng vậy, hãy giúp con xác định phần cần làm trước, thay vì liên tục nhắc nhiều đầu việc cùng lúc.

Nếu trẻ đã có thể tự sắp xếp, cha mẹ có thể cùng con viết một danh sách ngắn để con đánh dấu sau mỗi việc hoàn thành.

3. Chọn khoảng làm việc vừa sức, có giờ nghỉ rõ ràng

Cha mẹ có thể bắt đầu bằng một phần bài tập ngắn, quan sát khả năng thực hiện rồi điều chỉnh. Khi con đã mệt, việc ép ngồi thêm thường khiến buổi học kéo dài mà công việc vẫn dang dở.

Một chiếc đồng hồ hẹn giờ có thể giúp trẻ dễ hình dung thời gian. Hai bên thống nhất trước con sẽ làm phần nào, khi nào nghỉ và nghỉ xong tiếp tục ra sao. Trong khoảng đã thống nhất, cha mẹ hạn chế hỏi tiến độ liên tục.

4. Cho con cơ hội tập trung qua vận động và trò chơi

Ghép hình, tìm điểm khác biệt, xếp khối, nghe hướng dẫn rồi thực hiện hoặc kể lại một câu chuyện đều là những hoạt động có thể đưa vào giờ chơi cùng con.

Cha mẹ nên chọn trò vừa sức, để trẻ có hứng thú tiếp tục. Khi con đang say mê, hãy dành thời gian cho bé thử tìm cách giải quyết trước khi đưa ra đáp án.

Những khoảng vận động, vui chơi cũng cần được sắp xếp trong ngày, giúp sinh hoạt của trẻ có sự thay đổi giữa lúc ngồi làm việc và lúc được hoạt động.

5. Khen đúng điều con đã làm được

Sau khi con hoàn thành công việc, cha mẹ có thể ghi nhận bằng một nhận xét cụ thể.

“Lúc nãy có chỗ khó nhưng con vẫn ngồi thử đến khi làm được” hoặc “Con đã ghép xong phần này rồi mới chuyển sang chơi trò khác” giúp trẻ hiểu mình đã làm tốt ở đâu.

Lời khen nên dựa trên việc thật sự diễn ra. Qua đó, con dần nhận biết những hành vi giúp mình hoàn thành công việc, như kiên trì thử lại, làm từng phần hoặc chủ động lấy đủ đồ dùng trước khi bắt đầu.

Lần tới, khi mang đĩa hoa quả đến và thấy con vẫn đang chăm chú viết, cha mẹ có thể để dành đến giờ nghỉ. Một chút chờ đợi ấy giúp con có cơ hội theo đuổi trọn vẹn việc mình đang làm.