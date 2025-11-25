Con "trái tính trái nết" - Ai động vào cũng khóc, không vừa ý là cáu gắt: Mẹ nên làm gì?

Nhiều mẹ bất ngờ thấy con bước sang tuổi lên 2 là… như biến thành một người khác.

Chỉ cần không vừa ý một chút là cáu gắt.

Đổi áo không thích là gào.

Đang chơi vui, vô tình mẹ nói “không được” là oà khóc nức nở như bị ai bắt nạt.

Cảm giác như con nhạy cảm với mọi thứ, động vào điều gì cũng khó chịu.

Nhưng mẹ ơi, đó không phải con hư, cũng không phải mẹ dạy con sai.

Đó chính là thời kỳ mà các chuyên gia gọi là khủng hoảng tuổi lên 2 – một giai đoạn hoàn toàn bình thường trong phát triển não bộ của trẻ.

Vì sao trẻ lên 2-3 lại "mong manh", nhạy cảm như vậy

1. Não bộ phát triển quá nhanh, con khó kiểm soát cảm xúc

Ở tuổi này, vùng não chịu trách nhiệm cảm xúc và tự điều chỉnh còn rất non nớt.

Con biết mình đang khó chịu, nhưng không biết cách diễn đạt ngoài việc khóc – hét – cáu.

2. Con muốn tự lập nhưng khả năng lại chưa đủ

Tuổi này trẻ rất thích nói “con tự làm”, “con muốn”.

Khi không làm được → bực bội.

Khi bị cản trở → khóc.

Khi mẹ làm thay → phản ứng.

3. Ngôn ngữ chưa phát triển kịp nhu cầu

Con có nhu cầu nói, yêu cầu, bày tỏ… nhưng vốn từ ít.

Và thế là cảm xúc “bật nắp” như nồi áp suất xì hơi.

4. Con đang học cách thể hiện ý kiến cá nhân

Khóc – gào – cáu đôi khi là cách con khẳng định: “Con có quyền!”

Vậy mẹ nên đồng hành cùng con như thế nào cho đúng?

1. Bình tĩnh – vì con mượn cảm xúc của mẹ để ổn định

Khi mẹ nóng giận, con càng rối.

Mẹ hạ giọng, con cũng dần hạ “nhiệt”.

Một câu nói đơn giản giúp trẻ an tâm:

“Mẹ hiểu, con đang buồn/không thích. Từ từ rồi mình nói nhé.”

2. Đặt tên cho cảm xúc của con

“Con đang tức vì không làm được phải không?”

“Con buồn vì mẹ không cho ra ngoài đúng không?”

Khi cảm xúc được gọi tên → trẻ dễ dịu lại hơn 70%.

3. Cho con quyền chọn (nhưng trong giới hạn an toàn)

Không nên áp đặt hết mọi thứ cho trẻ.

Ví dụ:

– “Con muốn mặc áo đỏ hay áo xanh?”

– “Con muốn đánh răng trước hay rửa mặt trước?”

Cho con cảm giác được tự quyết giúp giảm cáu gắt đáng kể.

4. Giảm mệnh lệnh – tăng hướng dẫn

Thay vì: “Không được nghịch!”

Hãy thử: “Con có thể chơi món này, còn món kia nguy hiểm nên mình để sau nhé.”

5. Giữ thói quen sinh hoạt ổn định

Trẻ lên 2 rất dễ “quá tải” khi thiếu ngủ, đói hoặc lịch sinh hoạt bị xáo trộn → dễ bùng nổ hơn.

6. Cho con góc bình tĩnh (Calm Corner)

Không phải phạt mà là chỗ để con nghỉ ngơi.

Có thể là một góc nhỏ có thú bông, sách, gối mềm.

Khi nào mẹ nên lo lắng?

Chỉ trong trường hợp trẻ:

Bùng nổ cảm xúc mức độ rất nặng kéo dài nhiều tháng

Không giao tiếp mắt

Không phản ứng khi được gọi tên

Tự làm đau bản thân

Còn lại, hầu hết trẻ đều trải qua giai đoạn nhạy cảm này và tự vượt qua khi 3–4 tuổi.

Lời nhắn dành cho mẹ

Lên 2 không phải “khủng hoảng”, mà là bước nhảy vọt của trí tuệ và cảm xúc.

Con đang tập học cách cảm nhận – thể hiện – độc lập.

Còn mẹ đang học cách quan sát – điều chỉnh – đồng hành.

Đừng trách con, cũng đừng trách mình.

Tuổi lên 2 chỉ như cơn mưa rào: đến nhanh – ồn ào – dữ dội, nhưng rồi sẽ qua.

Điều còn lại chính là một em bé mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều.