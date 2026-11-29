Bên cạnh những gương mặt diễn viên thực lực, dàn diễn viên nhí trong bộ phim giờ vàng "Căn nhà không mái che" cũng đang nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Ngoài Camy Khánh An trong vai bé Mai, Cao Phú Quý trong vai Triết, bộ phim còn có một cậu bé vô cùng đáng yêu là Minh Xíu, đảm nhận vai Khang béo - con trai út của mẹ Hạnh (Huyền Lizzie thủ vai).

Với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười hồn nhiên cùng lối diễn xuất duyên dáng, Minh Xíu mang đến nhiều màu sắc thú vị cho bộ phim. Điều đặc biệt là để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, cậu bé đã tăng tới 5kg.

Tăng 5kg để vào vai Khang béo

Để mang đến hình ảnh khác biệt so với những vai diễn trước đây, Minh Xíu đã tăng 3kg trước khi phim bấm máy và thêm 2kg trong quá trình ghi hình. Tạo hình tròn trịa cùng làn da được hóa trang sẫm màu giúp em trở nên gần gũi với hình ảnh một cậu bé lớn lên ở vùng quê.

Khang béo là một cậu nhóc ham ăn, ham chơi, có phần tinh nghịch nhưng vô cùng tình cảm. Dù sống trong một gia đình không mấy êm ấm, có người bố nóng nảy, vũ phu, Khang vẫn dành tình yêu thương cho cả bố, mẹ và chị gái Thơ (Thu Hà Ceri thủ vai).

Điểm đáng chú ý trong diễn xuất của Minh Xíu là khả năng chuyển đổi cảm xúc linh hoạt. Vừa khiến khán giả bật cười bởi những biểu cảm ngộ nghĩnh, cậu bé lại có thể khiến người xem nghẹn ngào trong những phân cảnh gia đình xảy ra biến cố.

Dù còn nhỏ tuổi, Minh Xíu được Huyền Lizzie đánh giá cao về sự tập trung và tác phong làm việc chuyên nghiệp trên phim trường. Khi được diễn cùng những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như Doãn Quốc Đam, Duy Hưng hay Huyền Lizzie, cậu bé không cảm thấy áp lực mà xem đây là cơ hội quý giá để học hỏi và trau dồi khả năng diễn xuất.

Gương mặt nhí đa tài của điện ảnh Việt: 1 năm đóng tới 3 phim giờ vàng

Minh Xíu tên thật là Nguyễn Nhật Minh. Ở tuổi lên 10, cậu bé đã sở hữu gia tài vai diễn khá ấn tượng và không còn là gương mặt xa lạ với khán giả yêu phim truyền hình Việt Nam.

Trước khi được yêu mến với vai Khang béo, Minh Xíu từng góp mặt trong các bộ phim "Cha tôi, người ở lại", "Cách em 1 milimet", "Đồng hồ đếm ngược" và phim điện ảnh "Cảm ơn người đã thức cùng tôi".

Bé Minh Xíu trong phim "Cha tôi, người ở lại".

Trong đó, vai Đức thời thơ ấu trong "Cách em 1 milimet" từng giúp Minh Xíu ghi dấu ấn với nét diễn hồn nhiên, chân thật. Tiếp đó, em đảm nhận vai Thành lúc nhỏ trong "Đồng hồ đếm ngược". Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, Minh Xíu lại mang đến một hình ảnh mới, cho thấy khả năng biến hóa qua từng nhân vật.

Bé Minh Xíu trong "Cách em 1 milimet"

Minh Xíu đã được tiếp cận với diễn xuất từ khi còn là học sinh lớp 2. Tuy nhiên, phải đến sau khi tham gia bộ phim Cha tôi, người ở lại, cậu bé mới thực sự tìm thấy niềm đam mê với công việc này và chủ động xin mẹ cho tiếp tục theo học diễn xuất. Qua mỗi dự án phim, Minh Xíu ngày càng tự tin trước ống kính, biết cách nắm bắt tâm lý nhân vật và thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên hơn.

Không chỉ có năng khiếu diễn xuất, Minh Xíu còn là một gương mặt mẫu nhí từng xuất hiện trên những sàn diễn thời trang chuyên nghiệp. Mới đây, cậu bé cùng bạn diễn Camy Khánh An góp mặt tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2026, gây ấn tượng với phong thái tự tin, năng động.

Ngoài ra, Minh Xíu còn có niềm đam mê với bộ môn bóng rổ và chơi trống. Cậu bé từng cùng các bạn diễn nhí trổ tài biểu diễn âm nhạc trong chương trình "Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2026".

Sở hữu nét duyên diễn xuất, khả năng biểu đạt cảm xúc cùng sự tự tin trước ống kính, Minh Xíu đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng. Vai Khang béo trong "Căn nhà không mái che" không chỉ là một bước tiến trong hành trình nghệ thuật của cậu bé mà còn khiến khán giả thêm kỳ vọng vào một gương mặt diễn viên nhí đầy triển vọng của màn ảnh Việt.