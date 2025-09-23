Con trai 10 tuổi "vượt mặt" Phan Hiển: Con giành 2 HCV thế giới, ba chỉ HCĐ mà thôi

Trên trang cá nhân, kiện tướng dancesport Phan Hiển vừa chia sẻ khoảnh khắc thú vị về cuộc trò chuyện với con trai Kubi khiến cộng đồng mạng thích thú.

Theo lời kể, Kubi hào hứng khoe: "Con được HCV thế giới mà tận 2 cái. Còn ba được HCĐ thôi nên ba vẫn thua con".

Chưa hết, cậu nhóc còn "chốt hạ" thêm một câu khiến ông bố phải thở dài: "Con sắp cao hơn ba rồi".

Đi kèm là bức ảnh hai cha con cầm huy chương trước tủ thành tích đồ sộ, với hàng trăm chiếc huy chương và cúp được sắp ngay ngắn. Phan Hiển dí dỏm viết: "Đau lòng thật sự" kèm biểu tượng khóc, vừa tự hào vừa bất lực trước con trai.

Hai cha con Phan Hiển khoe thành tích khủng

Đáng chú ý, Kubi hiện mới hơn 10 tuổi nhưng đã mang về cho Việt Nam 2 HCV thế giới ở bộ môn dancesport. Thành tích này càng đáng nể hơn khi cậu bé còn rất trẻ, được kỳ vọng sẽ trở thành "ngôi sao kế thừa" của ba mẹ – cặp đôi vàng dancesport Khánh Thi – Phan Hiển.

Trong khi đó, Phan Hiển và Thu Hương cũng vừa giành HCĐ thế giới, thành tích khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tuy vậy, trong "cuộc chiến trong nhà", anh vẫn phải "chịu thua" con trai cả về huy chương lẫn chiều cao.

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều fan hài hước để lại lời nhắn: "Phan Hiển sắp thành ông bố bị con vượt mặt toàn tập rồi", "Ba giỏi nhưng con còn giỏi hơn, chuẩn truyền nhân đây chứ đâu".