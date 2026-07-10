Giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là lúc trẻ nhỏ rất dễ bị ho, sốt, sổ mũi. Trong mắt nhiều bậc phụ huynh và ông bà, cảm sốt chỉ là chuyện vặt. Nhiều gia đình luôn thủ sẵn vài vỉ Amoxicillin hoặc Cephalosporin (thuốc thế hệ cũ) trong tủ thuốc, cứ thấy con sụt sịt, họng hơi đỏ hay sốt nhẹ là tự ý cho uống vài viên để "tiêu viêm, chặn đứng bệnh", nghĩ rằng chỉ hai ba ngày là khỏi.

Nhưng chính "kinh nghiệm" tai hại này đã dẫn đến những bi kịch đau lòng. Vừa qua, một bệnh viện nhi đã tiếp nhận một ca cấp cứu thương tâm.

Sự việc đau lòng xảy ra tại Hà Nam, Trung Quốc. Bé trai 7 tuổi ban đầu chỉ bị cảm virus thông thường , không sốt cao, không ho dữ dội, tinh thần vẫn hoàn toàn tỉnh táo, chạy nhảy bình thường.

Vì muốn con nhanh khỏi, không phải chịu khổ, người mẹ đã tự ý ra hiệu thuốc mua Amoxicillin về cho con uống.

Chẳng ai ngờ, sau 3 ngày dùng thuốc, bệnh của bé không những không đỡ mà còn chuyển biến xấu: bé nôn mửa liên tục, người mệt lả, sắc mặt tái nhợt, ngay cả hớp nước cũng không nuốt nổi. Khi gia đình hoảng hốt đưa đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bé đã bị tổn thương gan thận cấp do thuốc và suy đa cơ quan .

Dù đã được nỗ lực cứu chữa, cậu bé vẫn không thể qua khỏi. Một đứa trẻ đang khỏe mạnh đã vĩnh viễn ra đi chỉ vì một trận cảm nền và thói quen dùng thuốc sai lầm của người lớn.

Lỗ hổng nhận thức chí mạng: Coi kháng sinh là "thuốc tiêu viêm vạn năng"

Khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cha mẹ bàng hoàng hỏi: "Amoxicillin là thuốc kháng sinh quen thuộc, lành tính, bao nhiêu người uống có sao đâu, tại sao lần này lại chết người?"

Đây chính là sai lầm phổ biến nhất trong các gia đình Việt. Nhiều người cứ thấy con đau họng, viêm họng là tự phong cho nó cái danh "bị viêm" rồi mua kháng sinh về uống. Họ mặc định kháng sinh là thuốc trị bách bệnh, không bổ ngang thì bổ dọc, uống vào kiểu gì cũng tốt hơn không.

Thế nhưng, sự thật y khoa hoàn toàn ngược lại: Amoxicillin là thuốc kháng sinh, chỉ có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, hoàn toàn VÔ HIỆU trước các loại virus gây cảm cúm.

Theo các hướng dẫn y tế hiện hành, hơn 90% trường hợp cảm lạnh, viêm đường hô hấp trên và cúm mùa ở trẻ nhỏ là do virus gây ra. Trong suốt quá trình đổ bệnh, trẻ hoàn toàn không cần dùng đến một viên kháng sinh nào.

Việc bắt một đứa trẻ bị cảm virus uống Amoxicillin không những không giúp ích gì, mà còn ép các cơ quan nội tạng non nớt của con phải gồng mình đào thải độc tính của thuốc, làm trầm trọng thêm gánh nặng cho hệ chuyển hóa.

Sai lầm "uống thuốc trước để chặn đầu bệnh"

Rất nhiều ông bà, cha mẹ có thói quen: con vừa húng hắng ho, chưa kịp theo dõi, chưa đưa đi khám đã vội mua "thuốc viêm" về uống để đè triệu chứng. Mọi người nghĩ làm vậy là cẩn thận, giúp bệnh không chuyển nặng.

Nhưng các bác sĩ nhi khoa nhấn mạnh: Đây là điều tối kỵ trong việc dùng thuốc cho trẻ em. Chức năng gan và thận của trẻ chưa phát triển hoàn thiện như người lớn. Khi cơ thể không hề có vi khuẩn nhưng lại phải tiếp nhận kháng sinh, thuốc sẽ tích tụ lại, hủy hoại các tế bào gan, thận. Nhẹ thì gây buồn nôn, tiêu chảy, phát ban; nặng thì dẫn đến suy gan thận cấp, suy đa tạng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Đáng sợ hơn, khi thấy con uống thuốc vài ngày không đỡ, nhiều cha mẹ không nghĩ là do sai thuốc, mà lại tưởng "thuốc nhẹ đô", tự ý tăng liều hoặc đổi sang loại kháng sinh nặng hơn. Việc uống thuốc mù quáng này giống như giáng thêm đòn chí mạng vào cơ thể đang yếu ớt của trẻ.

Những hệ lụy lâu dài: Đề kháng kém và "bóng ma" kháng kháng sinh

Cảm virus thông thường là bệnh tự giới hạn (self-limiting disease) . Nếu được chăm sóc đúng cách, cho bé uống nhiều nước, nghỉ ngơi đầy đủ, bệnh sẽ tự khỏi sau khoảng 5 - 7 ngày. Việc lạm dụng kháng sinh không chỉ gây nguy hiểm cấp tính mà còn để lại hậu quả dài hạn.

1. Phá hủy hệ miễn dịch: Kháng sinh vào cơ thể sẽ tiêu diệt sạch cả vi khuẩn có lợi trong đường ruột, làm mất cân bằng hệ vi sinh, khiến đề kháng của trẻ ngày càng yếu đi. Trẻ sẽ rơi vào cái vòng lẩn quẩn: cứ hở ra là ốm, hở ra là cảm.

2. Kháng thuốc (Lờn thuốc): Đây là viễn cảnh đáng sợ nhất. Việc dùng kháng sinh vô tội vạ sẽ nuôi dưỡng các loại "siêu vi khuẩn" kháng thuốc. Sau này khi trẻ thực sự bị nhiễm khuẩn nặng và cần đến kháng sinh để giữ mạng, các loại thuốc thông thường sẽ không còn tác dụng, đẩy trẻ vào tình thế vô phương cứu chữa.

Mẹo phân biệt nhanh: Cảm do Virus và Nhiễm trùng do Vi khuẩn

Để tránh việc dùng thuốc bừa bãi, cha mẹ có thể phân biệt sơ bộ bằng mắt thường qua các biểu hiện hằng ngày:

Loại nhiễm khuẩn Triệu chứng điển hình Hướng xử lý Cảm do Virus (Chiếm >90%) Chảy nước mũi trong, ho húng hắng, đau họng nhẹ, sốt nhẹ hoặc không sốt. Quan trọng nhất: Tinh thần trẻ vẫn tốt, vẫn ăn, chơi và nghịch ngợm được. Chăm sóc tại nhà: Rửa mũi, uống nhiều nước ấm, ăn đồ lỏng, hạ sốt khi cần. Tuyệt đối không dùng kháng sinh. Nhiễm trùng Vi khuẩn Sốt cao liên tục không hạ, họng sưng tấy, đỏ rực hoặc có mủ trắng, nước mũi đặc sệt màu vàng chanh hoặc xanh, người mệt mỏi, lờ đờ, chán ăn, quấy khóc liên tục. Đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay. Chỉ dùng kháng sinh khi có chỉ định và hướng dẫn nghiêm ngặt từ nhân viên y tế.

Lời kết cho các bậc làm cha làm mẹ

Trong tủ thuốc gia đình, bạn có thể trữ sẵn nước muối sinh lý, thuốc hạ sốt (Paracetamol hoặc Ibuprofen đúng liều theo cân nặng), nhưng tuyệt đối không được tích trữ kháng sinh (Amoxicillin, Cephalosporin, Augmentin...) để tự ý cho con uống. Kháng sinh là thuốc kê đơn để trị bệnh, không phải thuốc bổ, càng không phải thuốc phòng ngừa.

Nuôi con không có việc nào là nhỏ. Nhiều khi hiểm họa sát sườn không đến từ những căn bệnh nan y lạ lẫm, mà đến chính từ những "kinh nghiệm truyền miệng" sai lệch và thói quen tự làm bác sĩ của người lớn. Hãy bỏ ngay tư duy "cứ ốm là uống kháng sinh" để bảo vệ an toàn và tương lai cho con trẻ.

Nguồn: Sohu