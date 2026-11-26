Trong chuyện nuôi con, không phải cứ cố gắng nhiều hơn là kết quả sẽ tốt hơn. Đôi khi, cha mẹ chỉ cần buông tay một chút, cuộc sống đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhiều người luôn nghĩ con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên việc gì cũng phải trông chừng, giúp đỡ, chỉ bảo, sợ con đi đường vòng, sợ con chịu thiệt thòi. Kết quả là người lớn mệt nhoài, còn trẻ càng bị quản chặt càng thiếu chủ kiến. Việc gì con cũng chờ người lớn sắp xếp, đến mang đôi giày cũng phải gọi mẹ giúp.

Thực ra, thử lùi lại một bước, trả cho con những việc thuộc về con, cha mẹ có thể nhận ra trẻ có khả năng hơn mình tưởng. Người lớn cũng nhờ đó mà được thở nhẹ sau những ngày luôn trong trạng thái căng thẳng.

Cha mẹ bớt làm thay, con mới có cơ hội thử sức

Mỗi sáng ra khỏi nhà như một trận chiến là cảnh quen thuộc ở nhiều gia đình. Cha mẹ vừa giục con mặc quần áo, vừa tất bật xỏ tất, buộc dây giày giúp con, miệng không ngừng nhắc sắp muộn.

Còn trẻ cứ đứng yên, chờ người lớn làm xong mọi thứ.

Nhưng đôi khi, chỉ vì quá mệt, cha mẹ nói với con: “Mẹ hết sức rồi, con thử tự mang giày nhé, mang thế nào cũng được”.

Đứa trẻ ngẩn ra một lúc, rồi thật sự ngồi xuống loay hoay với đôi giày. Dây buộc còn xiêu vẹo, tất cũng mang trái, nhưng con đã tự làm được và đầy tự hào chạy đến khoe.

Nhiều khi, trẻ không phải không biết làm, mà chưa được trao cơ hội để thử. Người lớn càng bao bọc, làm thay, con càng phụ thuộc. Cha mẹ chịu buông tay, trẻ lại càng muốn tự mình thử sức.

Để con tự ăn, dù ban đầu có hơi bừa bộn

Chuyện ăn uống cũng vậy. Sợ con không đủ no, nhiều cha mẹ đút từng thìa, rồi lại tất bật lau miệng, cho con uống nước. Trẻ ngồi trên ghế ăn như một chú vịt nhỏ chờ được đút, chẳng cần chủ động làm gì.

Nếu thử ngừng đút, đặt bát trước mặt để con tự ăn theo cách của mình, chấp nhận việc thức ăn dính đầy mặt mũi, quần áo, mọi chuyện có thể dần thay đổi.

Ban đầu chắc chắn sẽ bừa bộn. Cơm vương dưới sàn, trên áo, trên ghế ăn. Dọn dẹp thậm chí còn vất vả hơn cả đút cho con.

Nhưng kiên trì một thời gian, trẻ dần biết dùng thìa và hào hứng hơn với bữa ăn. Con cảm thấy mình đang “làm một việc quan trọng”, thay vì thụ động hoàn thành yêu cầu của người lớn.

Khi cha mẹ không còn chăm chăm theo dõi từng miếng con ăn, trẻ có khi lại ăn ngon miệng hơn trước.

Đồ chơi của con, con cần học cách chịu trách nhiệm

Trước đây, mỗi lần trẻ chơi xong để đồ đạc ngổn ngang, cha mẹ lại lặng lẽ đi theo dọn dẹp. Vừa thu xếp, người lớn vừa thầm trách sao con chẳng biết giữ gìn.

Hãy thử không dọn thay nữa và nói với con: “Đồ chơi không cất gọn, ngày mai muốn chơi có thể con sẽ không tìm thấy đâu”.

Ngày đầu, trẻ có thể chẳng để tâm. Đến hôm sau muốn chơi mà không tìm được, con cuống lên rồi bật khóc.

Lúc này, người lớn không cần vội tìm giúp. Có thể ở bên con và gợi ý: “Mình thử tìm cùng nhau nhé. Có khi đồ chơi vẫn ở chỗ hôm qua con chơi đấy”.

Trẻ vừa lau nước mắt vừa lục tìm, cuối cùng tự tìm được món đồ của mình.

Từ đó, chơi xong, con bắt đầu chủ động bỏ đồ chơi về giỏ. Có thể vẫn còn lộn xộn, nhưng ít nhất trẻ đã hiểu: Đây là trách nhiệm của mình, không phải của mẹ.

Buông tay là thay đổi cách đồng hành

Thực ra, “dạy con ngược” không phải điều gì cao siêu. Đó là khi cha mẹ học cách “lười” một chút, biết thừa nhận mình cũng cần được giúp đỡ và trả lại cho con những việc con có thể tự làm.

Không cần việc gì cũng tự tay lo liệu, không cần mọi thứ phải hoàn hảo, càng không cần vội can thiệp chỉ vì con tạm thời chưa làm tốt.

Trẻ có nhịp trưởng thành riêng. Con cần trải qua nhiều lần thử sức, mắc lỗi rồi tự giải quyết vấn đề để dần xây dựng niềm tin vào bản thân.

Cha mẹ làm thay càng nhiều, trẻ càng dễ nghĩ mình không làm được. Bớt làm thay một chút, con lại có cơ hội nhận ra: “Mình cũng làm được mà”.

Tất nhiên, buông tay không có nghĩa là mặc kệ, mà là thay đổi cách hướng dẫn.

Người lớn không còn luôn chạy lên phía trước để che chắn mọi khó khăn, mà đứng phía sau quan sát con bước đi. Khi con cần, cha mẹ giúp một tay; khi con làm tốt, dành cho con lời ghi nhận.

Sự đồng hành ấy có ý nghĩa hơn việc làm hộ mọi thứ.

Cha mẹ không cần chuyện gì cũng lo, việc gì cũng căng thẳng. Hãy dành lại một phần sức lực cho bản thân, đồng thời để con có khoảng trống trưởng thành.

Khi người lớn không còn dồn toàn bộ sự chú ý vào từng hành động của trẻ, có thể sẽ nhận ra con tiến bộ hơn, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cũng nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.

Nuôi con không có đáp án chung, cũng không có cha mẹ hoàn hảo. Đôi khi, lùi lại một bước chính là để đồng hành tốt hơn.

Được tự thử sức, trẻ mới có cơ hội trưởng thành. Cha mẹ bớt làm thay, con mới dần biết tự lo. Đó vừa là cách giúp hành trình nuôi con nhẹ nhàng hơn, vừa là món quà dành cho sự lớn lên của trẻ.