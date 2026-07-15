Con gái Võ Hạ Trâm tròn 5 tuổi: Mê hát Bolero, thần thái miễn bàn, còn điệu hơn cả mẹ

Thời gian đúng là trôi quá nhanh. Mới ngày nào khán giả còn "cười nghiêng ngả" trước loạt biểu cảm khó đỡ của bé Moon khi vừa chào đời, vậy mà giờ đây cô con gái đầu lòng của ca sĩ Võ Hạ Trâm đã chính thức bước sang tuổi lên 5. Bé Moon ngày càng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, sự tự tin và thần thái chẳng hề kém cạnh mẹ.

Moon là con gái đầu lòng của ca sĩ Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ Vikas Chaudhary. Cô bé chào đời vào tháng 7/2021, sở hữu vẻ ngoài lai Ấn với làn da khỏe khoắn, đôi mắt to và các đường nét được nhận xét giống bố như tạc.

Ngay từ khi còn nhỏ, Võ Hạ Trâm đã thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con trên mạng xã hội. Từ những màn "tấu hài", nói chuyện lí lắc đến các video hát hò, Moon đều nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt xem và vô số lời khen vì sự đáng yêu, lanh lợi.

Nếu là người theo dõi gia đình Võ Hạ Trâm từ những ngày đầu, chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên loạt khoảnh khắc "để đời" của Moon lúc mới chào đời.

Khi ấy, dù chỉ mới vài ngày tuổi, cô bé đã gây sốt với những biểu cảm "không phải dạng vừa": Lúc thì nhíu mày đầy suy tư, lúc chu môi, trợn mắt, khi lại ra vẻ nghiêm nghị như một "bà cụ non".

Chính những gương mặt hài hước ấy đã khiến cộng đồng mạng thích thú, liên tục chia sẻ và để lại bình luận rằng Moon đúng là em bé "mới sinh đã biết diễn". Võ Hạ Trâm cũng từng thừa nhận từ khi làm mẹ, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn và ngập tràn những khoảnh khắc đáng yêu xoay quanh cô con gái nhỏ.

Võ Hạ Trâm đăng tải clip của con gái với tự đề hài hước: Nữ ca sĩ triệu view Thị Moon tiếp tục ra nhạc phẩm mới.

Điều thú vị là đến tận bây giờ, khi đã lên 5 tuổi, Moon dường như vẫn giữ nguyên "thương hiệu" biểu cảm ấy. Trong nhiều video được mẹ đăng tải, cô bé liên tục khiến người xem bật cười vì những ánh mắt, cái nhíu mày hay gương mặt tỉnh bơ nhưng đầy biểu cảm. Không ít khán giả hài hước nhận xét Moon vẫn "chạy hệ điều hành bà cụ non", chỉ khác là phiên bản hiện tại còn lém lỉnh và hoạt ngôn hơn rất nhiều.

Điều khiến khán giả bất ngờ nhất ở Moon trong thời gian gần đây chính là năng khiếu nghệ thuật ngày càng rõ nét.

Con gái của Võ Hạ Trâm vừa nhặt rau vừa hát Bolero không trượt nhịp nào.

Dù mới 5 tuổi, cô bé đã nhiều lần khiến dân mạng trầm trồ với giọng hát trong trẻo, cao vút mà nhiều người ví von là giọng "đọt dừa". Những đoạn clip Moon cất giọng hát bolero hay ngân nga theo nhạc đều thu hút lượng lớn lượt xem và nhận về vô số lời khen.

Không chỉ hát, Moon còn rất tự tin khi đứng trên sân khấu. Cô bé từng đảm nhận vai trò MC trong chương trình ở trường, biểu diễn tự nhiên và đầy thần thái. Trong các tiết mục văn nghệ, Moon luôn xuất hiện nổi bật với phong thái tự tin, biểu cảm linh hoạt và khả năng làm chủ sân khấu khiến nhiều người tin rằng cô bé đang thừa hưởng trọn vẹn "gen nghệ thuật" từ mẹ.

Ngoài năng khiếu ca hát, Moon còn được nhận xét là cô bé tình cảm, biết quan tâm bố mẹ và yêu thương em trai. Càng lớn, ái nữ nhà Võ Hạ Trâm càng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả bởi sự thông minh, hoạt bát và đáng yêu trong từng khoảnh khắc đời thường.

Sau 5 năm, từ em bé nổi tiếng với những biểu cảm "bá đạo", Moon giờ đã trở thành một cô nhóc lanh lợi, tự tin và tràn đầy năng lượng. Nhìn hành trình lớn lên của cô bé, nhiều người không khỏi bồi hồi vì thời gian trôi quá nhanh.

Và với những gì đang thể hiện ở tuổi lên 5, khán giả tin rằng Moon sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa nếu tiếp tục nuôi dưỡng niềm yêu thích dành cho nghệ thuật trong tương lai.