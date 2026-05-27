Con gái của ca sĩ Võ Hạ Trâm thời gian gần đây liên tục "gây sốt" mạng xã hội bởi ngoại hình được nhận xét giống hệt bố người Ấn Độ. Ngay từ khi còn nhỏ, bé Moon đã khiến dân tình thích thú vì sở hữu làn da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt to tròn cùng những đường nét đậm chất lai Ấn.

Nhiều cư dân mạng còn hài hước cho rằng cô bé đúng chuẩn "bản sao mini" của bố, từ thần thái đến biểu cảm đều "copy paste" y đúc. Chính Võ Hạ Trâm cũng từng phải bật cười thừa nhận rằng mình giống như "đẻ thuê" vì con gái quá giống ba.

Dù vậy, càng lớn bé Moon lại bắt đầu "nhả nét" giống mẹ hơn. Trong những hình ảnh mới đây khi tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường, cô bé được mẹ tự tay làm tóc, trang điểm vô cùng xinh xắn. Nhiều khán giả nhận xét Moon ngày càng có thần thái và gương mặt giống Võ Hạ Trâm, đặc biệt là nụ cười, giọng hát và sự tự tin trước ống kính.

Khoảnh khắc hai mẹ con Võ Hạ Trâm song ca khiến dân tình không khỏi thích thú.

Đặc biệt, khoảnh khắc hai mẹ con song ca từng gây sốt mạng xã hội vì quá đáng yêu. Trong lúc hát cùng con, Võ Hạ Trâm hài hước nói: "Khi bé Moon cất tiếng hát thì mẹ Võ Hạ Trâm chỉ là cái tên". Câu nói vui nhưng cũng cho thấy nữ ca sĩ rất tự hào trước năng khiếu nghệ thuật của ái nữ. Dân mạng còn nhận xét Moon sở hữu thần thái sân khấu cực tự nhiên, càng lớn càng dạn dĩ và có tố chất biểu diễn từ bé.

Những clip bé say mê hát karaoke tại nhà nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Dù hát chưa rõ lời nhưng sự tự tin cùng biểu cảm đáng yêu của cô bé lại khiến cư dân mạng cực kỳ thích thú.

Bé Moon tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương, sinh năm 2021, là con gái đầu lòng của Võ Hạ Trâm và ông xã doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary. Cô bé được yêu mến bởi vẻ ngoài lai Ấn đáng yêu, tính cách hoạt bát, tự lập từ nhỏ và đặc biệt là niềm đam mê ca hát giống mẹ.

Hiện tại, Moon thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của Võ Hạ Trâm và luôn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người tin rằng trong tương lai, bé Moon có thể trở thành một "ngôi sao nhí" của showbiz Việt nhờ ngoại hình nổi bật cùng năng khiếu nghệ thuật đang bắt đầu bộc lộ.