Giữa những màn trình diễn máu lửa và cuộc đua đầy áp lực của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" (ATVNCG 2026), khán giả còn được chứng kiến một hình ảnh rất khác của nhiều nghệ sĩ: những ông bố hết mực yêu chiều con.

Có người mang theo gấu bông của con để vơi nỗi nhớ, có người luôn giữ bên mình bức tranh con vẽ, có người cứ nhận được món quà nào là lại nghĩ ngay đến cô công chúa ở nhà. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy đã trở thành "đặc sản" khiến người xem vừa thích thú vừa xúc động.

Anh tài Thơm (Da LAB): Ông bố của hai cô công chúa, sẵn sàng mặc váy múa ba lê cùng con

Nếu nhắc đến những ông bố chiều con gái nhất dàn anh tài, Thơm (Da LAB) chắc chắn là cái tên không thể thiếu.

Nam ca sĩ là bố của hai cô con gái đáng yêu. Dù bận rộn với âm nhạc, anh luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình và xuất hiện trong tuổi thơ của các con bằng những điều rất giản dị. Không ít lần bà xã chia sẻ hình ảnh Thơm chơi cùng con, đọc sách, đưa các bé đi học hay cùng tham gia các hoạt động gia đình, hay thậm chí cùng chơi búp bê với con gái.

Điều khiến nhiều người thích thú nhất chính là câu chuyện Thơm từng không ngại mặc váy, múa ba lê để chiều hai cô công chúa, qua lời kể của con gái. Trong một bức thư viết tay, cô bé Cỏ từng tiết lộ một "kỷ lục" đặc biệt của bố: "Hồi tháng 10, ba Thơm đã lập kỷ lục cho em và Mây cười to nhất. Ba thử mặc váy của Mây và múa như một nghệ sĩ múa ba lê thực thụ, dù ba Thơm không dẻo lắm".

Chỉ một câu chuyện nhỏ cũng đủ để người đọc hình dung về một ông bố sẵn sàng làm mọi điều, thậm chí "hy sinh hình tượng", chỉ để đổi lấy tiếng cười của hai con.Với anh, miễn con vui thì bố sẵn sàng "hy sinh hình tượng".

Anh tự hào là "người đàn ông giàu có nhất hành tinh" khi nói về gia đình nhỏ của anh. Điều khiến anh cảm thấy "giàu có" không phải là vật chất, mà chính là tình yêu và tiếng cười của vợ cùng hai cô công chúa nhỏ Cỏ và Mây.

Tình yêu dành cho con gái của anh tài Thơm còn được "khắc ghi" theo đúng nghĩa đen. Ông bố 8x xăm hình chiếc đồng hồ trên tay, đó là hình ảnh ghi lại chính xác thời khắc, ngày tháng năm sinh của cô con gái đầu lòng. hình xăm ấy trở thành minh chứng rõ nét cho hình ảnh một ông bố luôn đặt gia đình ở vị trí đặc biệt trong cuộc sống.

Anh tài Nguyễn Văn Chung: Bật khóc khi con gái tiếp lửa vì lâu lắm rồi không được gặp con

Trong "Trạm tiếp lửa anh tài" chỉ một câu động viên của cô con gái cũng đủ khiến nam nhạc sĩ rưng rưng nước mắt.

Anh chia sẻ: "Vì lúc đầu khi tham gia ghi hình, mình đã phải giấu hết tất cả mọi người vì lý do bảo mật và cũng muốn làm mọi người bất ngờ, nhất là bé Ri, vì mình biết con rất thích chương trình mùa trước. Mình đã nhờ 33 anh tài ký tên vào cuốn sổ để tặng con. Và việc lại nhìn thấy con xuất hiện trong Trạm Tiếp Lửa khiến mình bất ngờ và xúc động vì cả năm rồi không được nhìn thấy con. Những lời nói của con khiến mình thêm quyết tâm và tự tin hơn trên sân khấu".

Ít người biết cô con gái mà Nguyễn Văn Chung luôn nhắc đến thực chất là con của em gái. Anh đón bé về nuôi từ nhỏ, chăm sóc và yêu thương như con ruột. Chính vì lớn lên cùng nhau nên tình cảm của hai bố con vô cùng gắn bó. Sau đó con gái ra nước ngoài đoàn tụ với mẹ ruột, nên thời gian hai bố con gặp nhau là rất ít.

"Cụ Chung" có thói quen rất dễ thương, cứ có quà là mang hết về cho các con, có đồ ăn hay vật phẩm lưu niệm, anh đều nghĩ ngay đến các con. Những món quà có thể không lớn nhưng lại chứa đựng tình yêu rất đỗi giản dị của một người cha.

Bên cạnh hình ảnh một "ông bố nghiện con", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ vì hành trình làm bố đơn thân. Sau nhiều năm một mình chăm sóc con trai và con gái nuôi, anh lựa chọn cách nuôi dạy con khá hiện đại: khuyến khích con tự lập từ những việc nhỏ trong cuộc sống, để con tự đưa ra quyết định trong khả năng của mình và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.

Thay vì áp đặt, anh luôn cố gắng trở thành một người bạn đồng hành, lắng nghe và trò chuyện với con như hai người bạn, giúp con cảm thấy thoải mái chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Anh tài Đinh Mạnh Ninh: Ông bố "nghiện con" chính hiệu, mang gấu bông của con theo cho đỡ nhớ

Đinh Mạnh Ninh cũng gia nhập hội "ông bố nghiện con gái của ATVNCG 2026" theo cách rất riêng.

Trong hành lý đến với ATVNCG 2026, nam ca sĩ mang theo cả chú gấu bông của con gái. Món đồ nhỏ bé ấy trở thành nguồn động viên tinh thần mỗi khi anh nhớ nhà.

Sau khi chào đón con đầu lòng, Đinh Mạnh Ninh nhiều lần chia sẻ rằng cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi chuyến công tác xa nhà đều khiến anh nhớ con nhiều hơn, và lần tham gia ATVNCG 2026 cũng không phải ngoại lệ.

Hình ảnh người đàn ông trưởng thành, đứng trên sân khấu đầy bản lĩnh nhưng vẫn ôm món đồ chơi của con khiến nhiều khán giả cảm thấy ấm áp. Đó cũng là minh chứng rằng với nhiều ông bố, dù con còn nhỏ hay đã lớn, chỉ cần nhìn thấy những món đồ quen thuộc cũng đủ tiếp thêm động lực.

Anh tài Đông Hùng: Đi thi vẫn mang theo áo gia đình và bức tranh con gái vẽ

Đông Hùng là một trong những "ông bố nghiện con" được nhắc đến nhiều nhất ở mùa ATVNCG năm nay.

Ngay từ những ngày đầu ghi hình, nam ca sĩ đã khiến đồng nghiệp bật cười khi mang theo chiếc áo gia đình như một món đồ tạo động lực. Không chỉ vậy, anh còn cẩn thận đem theo bức tranh do con gái tự tay vẽ để luôn có cảm giác con ở bên cạnh.

Trong các cuộc trò chuyện, Đông Hùng nhiều lần nhắc về con gái với ánh mắt đầy tự hào. Anh từng ví con như "mặt trời nhỏ", nguồn năng lượng giúp mình cố gắng mỗi ngày.

Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, gia đình trở thành điểm tựa lớn nhất với Đông Hùng. Chính vì vậy, mỗi khi xa nhà đi ghi hình dài ngày, anh luôn tìm cách mang theo những món đồ gắn với con để vơi đi nỗi nhớ.

Anh tài Đông Hùng cũng thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường của cô con gái và không giấu được niềm tự hào khi bé được nhận xét thừa hưởng "gen nghệ thuật" từ bố. Cô bé yêu ca hát, mạnh dạn biểu diễn, bé Lam cũng từng song ca cùng ba Đông Hùng trên sóng truyền hình.

Nam ca sĩ luôn âm thầm đồng hành, khuyến khích con khám phá sở thích của mìn Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi lần xa nhà đi ghi hình, Đông Hùng luôn mang theo bức tranh con vẽ hay chiếc áo gia đình như một cách để con gái vẫn luôn ở bên cạnh, tiếp thêm động lực cho anh trên hành trình chinh phục ATVNCG 2026.

Anh tài Thái VG: Con gái đã 19 tuổi nhưng vẫn là niềm tự hào lớn nhất

Khác với nhiều anh tài có con còn nhỏ, Thái VG có cô con gái đã bước sang tuổi 19. Ái nữ của Thái VG sinh ra và lớn lên tại Mỹ, sau đó theo bố mẹ về Việt Nam sinh sống.

Ái nữ của nam rapper gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, hiện đại và ngày càng trưởng thành. Dù hiếm khi chia sẻ quá nhiều về đời sống riêng, Thái VG vẫn nhiều lần thể hiện sự tự hào dành cho con gái.

Trái với hình ảnh cool ngầu, ít nói và có phần trầm tính trước công chúng, Thái VG lại cho thấy một khía cạnh rất khác khi ở bên con gái. Nam rapper luôn dành cho ái nữ sự tôn trọng và đồng hành đúng với tính cách của cô bé.

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc hai bố con cùng nhau quay các video bắt trend, góp vui theo những xu hướng của giới trẻ hay đơn giản là những bức ảnh street style được chụp trong cuộc sống thường ngày.

Không cần những màn thể hiện tình cảm quá phô trương, chính sự thoải mái, gần gũi trong cách tương tác đã cho thấy mối quan hệ như những người bạn giữa Thái VG và cô con gái 19 tuổi, khiến nhiều khán giả thích thú và ngưỡng mộ.