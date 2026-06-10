Trong dàn nhóc tì nhà sao Việt, bé Moon - con gái đầu lòng của ca sĩ Võ Hạ Trâm và ông xã doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary, đang là một trong những "em bé quốc dân" khiến cư dân mạng càng xem càng mê. Moon tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương, sinh năm 2021.

Mới 5 tuổi, cô bé đã sở hữu lượng "fan cứng" không hề nhỏ nhờ vẻ ngoài lai Ấn nổi bật, biểu cảm lanh lợi và đặc biệt là tính cách đậm chất miền Tây cực kỳ dễ thương.

Điều khiến khán giả thích thú nhất ở Moon chính là màn kết hợp "hai nền văn hóa" rất độc đáo: giao diện chuẩn Ấn Độ nhưng hệ điều hành lại miền Tây chính gốc. Nhìn Moon là thấy ngay "Face ID dùng chung với bố": Làn da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt to tròn, mái tóc xoăn tự nhiên và thần thái rất riêng.

Võ Hạ Trâm nhiều lần được dân mạng trêu là thuộc hội "đẻ thuê" vì ái nữ giống bố từ đường nét đến biểu cảm. Thế nhưng chỉ cần Moon cất giọng nói tiếng Việt, cách trò chuyện lí lắc, giọng điệu gần gũi là mọi người lại bật cười: hóa ra bên trong cô bé lai Ấn này là một "cô Ba miền Tây" thứ thiệt.

Không chỉ đáng yêu ở ngoại hình, Moon còn gây sốt vì sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật giống mẹ. Là con gái của một ca sĩ có giọng hát nội lực như Võ Hạ Trâm, Moon dường như thừa hưởng sẵn "máu sân khấu" trong người. Cô bé thích hát, hát mọi lúc, mọi nơi và đặc biệt khiến dân mạng bất ngờ vì khả năng bắt nhịp rất tốt.

Con gái của Võ Hạ Trâm vừa nhặt rau vừa hát Bolero không trượt nhịp nào.

Có những đoạn clip Moon vừa nghe nhạc bolero vừa ngân nga theo, không chỉ đúng nhịp mà còn có độ luyến láy rất "nghề". Cái cách một em bé 5 tuổi ngồi say sưa hát theo bolero, biểu cảm nhập tâm, giọng thì trong veo mà cảm xúc thì dạt dào khiến nhiều người phải thốt lên: "Con nhà nòi là đây chứ đâu!".

Khoảnh khắc Moon song ca cùng mẹ cũng từng khiến cộng đồng mạng thích thú. Bên cạnh một Võ Hạ Trâm chuyên nghiệp, bé Moon không hề "lép vế" về độ tự tin. Cô bé hát tự nhiên, dạn dĩ, có nhịp điệu và đặc biệt là rất thích được tương tác cùng mẹ.

Những màn song ca ấy không chỉ cho thấy năng khiếu âm nhạc của Moon mà còn thể hiện mối quan hệ gần gũi, ấm áp giữa hai mẹ con. Với Võ Hạ Trâm, có lẽ niềm vui không chỉ là thấy con hát đúng, hát hay, mà còn là thấy con thật sự yêu âm nhạc theo cách hồn nhiên nhất.

Một điểm đáng yêu khác khiến Moon được yêu mến là dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, cô bé vẫn được mẹ rèn tính tự lập từ sớm. Không phải lúc nào Moon cũng xuất hiện trong váy áo công chúa hay những khung hình sang chảnh.

Con gái Võ Hạ Trâm song ca cùng mẹ.

Thậm chí, có những đoạn clip bé Moon cất giọng hát còn thu về tới 7-10 triệu lượt xem trên mạng xã hội, một con số khiến ngay cả mẹ Võ Hạ Trâm cũng phải bất ngờ. Từ những khoảnh khắc hát vu vơ trong nhà đến lúc song ca cùng mẹ, Moon đều khiến dân mạng thích thú vì sự tự nhiên, đúng nhịp và đầy cảm xúc.

Không cần sân khấu lớn hay dàn dựng cầu kỳ, cô bé vẫn có thể "chiếm spotlight" chỉ bằng chất giọng trong veo và phong thái tự tin rất riêng. Bảo sao nhiều người đùa rằng Moon mới 5 tuổi nhưng đã có sẵn "fanclub bolero" của riêng mình.

Bề ngoài là cô bé lai Ấn có gương mặt giống bố như dùng chung một hệ nhận diện, nhưng bên trong lại là một em bé Việt Nam gần gũi, nói năng líu lo, thích hát bolero, biết phụ mẹ việc nhà và có nét duyên dáng rất miền Tây. Moon không cần xuất hiện cầu kỳ vẫn khiến người xem nhớ mãi, bởi mọi biểu cảm của cô bé đều tự nhiên, trong trẻo và đầy năng lượng tích cực.