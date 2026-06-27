Mới 5 tuổi, bé Moon - con gái Võ Hạ Trâm đã ra dáng chị cả: Biết chăm sóc mẹ, quan tâm bố, yêu chiều em trai

Nhắc đến gia đình của Võ Hạ Trâm, nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay đến những khoảnh khắc đời thường ngập tràn tiếng cười bên chồng là Vikas Chaudhary và hai con nhỏ. Trong đó, cô con gái đầu lòng - bé Moon, ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài đáng yêu, tính cách tình cảm và sự lanh lợi của một em bé mới 5 tuổi.

Điều khiến nhiều người thích thú nhất chính là bé Moon sở hữu gương mặt "sao y bản chính" của bố. Từ đôi mắt, sống mũi đến những đường nét trên khuôn mặt đều mang đậm nét đẹp của bố Vikas.

Mỗi lần xuất hiện trong các đoạn video hay hình ảnh gia đình chia sẻ, cư dân mạng lại không ngừng bình luận rằng Moon giống bố đến mức "không lẫn vào đâu được". Dù vậy, bên trong cô bé lại được nhận xét là thừa hưởng trọn vẹn "máu nghệ thuật" từ mẹ Võ Hạ Trâm.

Không ít lần Võ Hạ Trâm chia sẻ những đoạn clip con gái say sưa cất giọng hát. Đặc biệt, các video Moon thể hiện những ca khúc bolero khiến nhiều người "tan chảy" vì sự hồn nhiên, đáng yêu.

Thế nhưng, điều khiến mọi người yêu quý Moon không chỉ nằm ở ngoại hình hay năng khiếu nghệ thuật. Ở tuổi lên 5, cô bé đã ra dáng chị cả trong gia đình, luôn thể hiện sự quan tâm với những người thân yêu bằng những hành động rất giản dị.

Moon biết hỏi han, chăm sóc mẹ khi mẹ mệt, đôi khi còn chủ động giúp mẹ những việc nhỏ phù hợp với lứa tuổi. Với bố, cô bé cũng rất tình cảm, thường xuyên lo lắng, hỏi thăm và muốn được ở bên bố. Những cử chỉ tuy đơn giản nhưng đủ để nhiều người cảm nhận được sự ấm áp và hiểu chuyện của cô bé.

Đặc biệt, từ khi em trai Milo chào đời, Moon càng bộc lộ rõ hình ảnh của một người chị đáng yêu. Cô bé rất yêu em, luôn muốn chơi cùng và sẵn sàng giúp bố mẹ chăm em. Dù em Milo còn nhỏ, nhiều lần nghịch ngợm, trêu chị hay giành đồ chơi, Moon vẫn nhường nhịn và tiếp tục chăm sóc em bằng tất cả sự dịu dàng.

Chính những khoảnh khắc đời thường ấy khiến nhiều khán giả dành nhiều lời khen cho cách nuôi dạy con của Võ Hạ Trâm cũng như tình cảm gắn bó giữa hai chị em.

Một điều thú vị khác là Moon không chỉ giống bố về ngoại hình mà còn cực kỳ "bám bố". Cô bé luôn thích được bố bế, ôm hay chơi cùng. Mỗi khi bố Vikas xuất hiện, Moon gần như ngay lập tức chạy đến quấn quýt.

Thậm chí, có những lúc Võ Hạ Trâm và ông xã cố tình thể hiện tình cảm để trêu con gái, Moon sẽ lập tức "đòi bố" bằng được, khiến cả nhà không nhịn được cười. Những biểu cảm vừa đáng yêu vừa có chút "ghen nhẹ" của cô bé nhiều lần trở thành chủ đề được cộng đồng mạng thích thú chia sẻ.

Chính sự hồn nhiên, tình cảm và chân thật ấy đã giúp Moon trở thành một trong những nhóc tỳ được yêu mến trên mạng xã hội. Cô bé không cần những màn thể hiện cầu kỳ mà vẫn dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người bằng những khoảnh khắc đời thường, từ tiếng hát ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ cho đến cách yêu thương gia đình theo đúng cách của một em bé.