Con gái út Khánh Thi - Phan Hiển đón tuổi lên 3, mẹ Thi tiết lộ bé Lisa là “nhân vật quyền lực” và quậy nhất nhà

Bé Lisa - cô con gái út của kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển vừa chính thức bước sang tuổi lên 3. Nhân dịp đặc biệt của con gái, cả gia đình 5 thành viên gồm bố mẹ, anh Kubi, chị Anna và Lisa cùng thực hiện một bộ ảnh sinh nhật ngọt ngào.

Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, bé út tiếp tục trở thành tâm điểm bởi vẻ ngoài xinh xắn, biểu cảm đáng yêu và nguồn năng lượng tinh nghịch đặc trưng.

Trong bộ ảnh sinh nhật, Lisa xuất hiện với hình ảnh ngọt ngào như một nàng công chúa nhỏ. Theo thông tin được báo chí đăng tải, cô bé diện váy hồng, chụp trong không gian sinh nhật được trang trí cầu kỳ với hoa, bánh kem và những chi tiết mang sắc màu ngọt ngào.

Nếu Kubi ngày càng ra dáng anh cả, Anna mang vẻ dịu dàng, điệu đà thì Lisa vẫn giữ đúng vị trí "em út" với những biểu cảm tự nhiên, tinh nghịch và vô cùng sinh động.

Nhỏ tuổi nhất nhưng "quyền lực" và quậy nhất nhà

Nhân dịp con gái tròn 3 tuổi, mẹ Khánh Thi viết những lời chúc vừa tình cảm vừa hài hước dành cho cô út. Chị gọi Lisa bằng biệt danh thân mật "Bánh Bao Lisa" và dí dỏm kể rằng từ ngày cô bé xuất hiện, gia đình có thêm một "nhân vật quyền lực" nhỏ nhất nhà nhưng "tiếng nói thì không hề nhỏ".

"Ba năm trước, cả nhà chờ mãi cô út mới chịu xuất hiện. Và từ ngày có Lisa, nhà mình chính thức có thêm một "nhân vật quyền lực" - nhỏ nhất nhà nhưng tiếng nói thì không hề nhỏ" - mẹ Khánh Thi tâm sự.

Đằng sau cách ví von vui vẻ ấy là hình ảnh một cô bé có cá tính rất riêng: hay cười, lí lắc, hiếu động và luôn khiến mọi người xung quanh bật cười.

Khánh Thi cũng gửi gắm điều giản dị nhất mà bất kỳ người mẹ nào cũng mong muốn cho con gái: không cần con phải trở thành một người đặc biệt hay lúc nào cũng giỏi giang, chỉ mong con khỏe mạnh, hồn nhiên và có một đời bình an, hạnh phúc.

Đặc biệt, mẹ Thi mong tuổi thơ của Lisa luôn có ba mẹ, anh Kubi, chị Anna và một gia đình sẵn sàng ôm cô bé vào lòng.

Hay dỗi, "mít ướt", được cả nhà cưng chiều

Nếu mẹ Khánh Thi gọi Lisa là "nhân vật quyền lực" và cô bé "quậy" nhất nhà, thì trong những câu chuyện về con gái út, ba Phan Hiển cũng nhiều lần cho thấy sự cưng chiều dành cho cô bé. Lisa được nhận xét là cô bé có tính cách rất sinh động, đôi khi hay dỗi, nhưng chính những lúc phụng phịu, làm nũng ấy lại khiến cô út càng được mọi người yêu quý.

Có lúc cô bé khiến anh hai Kubi phải "đau đầu", có lúc lại trở thành "cây hài nhí" của gia đình nhờ những biểu cảm lém lỉnh. Bé út Lisa là cô bé tinh nghịch, lém lỉnh đến mức thường xuyên trêu anh chị, dù từng bị ba nhắc nhở vẫn tiếp tục bày trò.

Và có một điểm rất dễ nhận thấy khi nhìn lại những hình ảnh của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển: bé Lisa thường xuyên là người khiến khung hình trở nên vui nhộn hơn.

Đón sinh nhật tuổi lên 3, những lời chúc của mẹ Khánh Thi và ba Phan Hiển dành cho con gái út trở càng xúc động hơn, khi đó không phải những kỳ vọng lớn lao, không phải thành tích hay danh tiếng, điều ba mẹ mong nhất chỉ là một đời bình an và hạnh phúc.

Còn với Lisa, cô bé vẫn có thể tiếp tục làm "Bánh Bao" nhỏ tròn tròn, lí lắc, hay cười, hay dỗi và "quậy" cả nhà. Bởi đôi khi, "nhân vật quyền lực" nhất trong một gia đình lại chính là cô út nhỏ nhất, chỉ cần cô bé xuất hiện, cười một cái là cả nhà đã thấy vui.