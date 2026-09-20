Mẹ Puka dạy con gái cực khéo, nhưng con gái vẫn bám dính ba Gin, mẹ bỉm chỉ biết "ngậm ngùi" than thở

Con gái của Puka và Gin Tuấn Kiệt - bé Anya, dù mới hơn 1 tuổi nhưng đã khiến nhiều người thích thú bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng những màn đối đáp cực kỳ lém lỉnh. Qua những khoảnh khắc được Puka chia sẻ, cô bé không chỉ nhanh nhẹn mà còn có cá tính riêng rất rõ ràng.

Đặc biệt, trong một đoạn trò chuyện giữa hai mẹ con, Puka còn khéo léo dạy Anya cách thưa gửi lễ phép. Mỗi khi bé trả lời, mẹ đều nhẹ nhàng nhắc con thêm "dạ" và "ạ" khi nói chuyện với người lớn.

Điều đáng yêu là Anya cũng lập tức sửa lại câu trả lời theo lời mẹ dặn. Màn "học lễ phép" ngay tại chỗ của hai mẹ con khiến người xem vừa thích thú vừa dành lời khen cho cách Puka dạy con.

Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt nhất quyết không công nhận mẹ là ca sĩ.

Thế nhưng, điều khiến dân tình bật cười nhất lại nằm ở một chuyện khác: Anya nhất quyết không chịu công nhận mẹ Puka là ca sĩ. Puka nhiều lần hỏi lại con, nhưng cô bé vẫn giữ nguyên câu trả lời của mình, nhất định không chịu "hợp tác" với mẹ. Sự ngây thơ nhưng đầy kiên định của Anya khiến màn đối đáp giữa hai mẹ con trở nên vô cùng hài hước.

Không chỉ vậy, từ khi mới sinh đến giờ khi đã hơn 1 tuổi, bé Anya vẫn cực kỳ bám ba Gin. Trong những khoảnh khắc đời thường được mẹ Puka chia sẻ, Anya nhiều lần thể hiện sự quấn quýt với ba Gin.

Có lần, cô bé chạy ào đến ôm ba Gin, vui vẻ cười đùa với ba mặc cho mẹ Puka đứng gọi phía sau. Hình ảnh cô con gái nhỏ "bám ba, ngó lơ mẹ" khiến người xem không nhịn được cười.

Khoảnh khắc con gái bám dính ba Gin được mẹ Puka chia sẻ.

Chứng kiến cảnh tượng đáng yêu này, nhiều người còn hài hước khuyên Puka "đẻ thêm" để cán cân trong nhà được cân bằng. Trước lời trêu chọc của mọi người, Puka cũng có màn đáp lại khiến dân tình thích thú: "Chắc chưa, đẻ cái rồi phe địch 3, phe ta 1 rồi sao".

Một câu trả lời vừa hài hước vừa cho thấy Puka cũng rất "bất lực" trước tình trạng cả nhà cùng về một phe với ba Gin.

Từ những màn đối đáp ngây ngô đến biểu cảm đáng yêu và sự quấn quýt với ba, Anya đang trở thành một trong những "nhân vật nhí" được cộng đồng mạng đặc biệt yêu thích. Còn Puka thì dù thường xuyên bị con gái "phũ", vẫn khiến nhiều người thích thú bởi cách cô kiên nhẫn trò chuyện, uốn nắn con từng chút một.

Đúng là con gái mới hơn 1 tuổi nhưng độ lém lỉnh đã không phải dạng vừa!