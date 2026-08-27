"Bà hoàng meme" Anya nhà Puka: Mới hơn 1 tuổi nhưng nói rất sõi, biểu cảm phong phú, đã vậy còn biết trả lời mẹ đầy phũ phàng

Mới hơn 1 tuổi, bé Anya - con gái đầu lòng của Puka và Gin Tuấn Kiệt, đã trở thành một trong những nhóc tỳ được chú ý của Vbiz. Sau khi được bố mẹ chính thức công khai diện mạo trong dịp thôi nôi hồi tháng 3/2026, cô bé liên tục "gây sốt" bởi vẻ ngoài bụ bẫm, những biểu cảm hài hước cùng độ giống ba Gin Tuấn Kiệt ngày càng rõ nét.

Gin Tuấn Kiệt phong Puka là "admin của group Kiếp đẻ thuê"

Cụm từ "đẻ thuê" vốn được cư dân mạng dùng vui để nói về những bà mẹ sinh con nhưng em bé lại giống bố quá nhiều. Với trường hợp của Puka, biệt danh này dường như càng ngày càng hợp.

Nữ diễn viên không chỉ tự nhận mình "đẻ thuê" mà còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hai ba con Gin - Anya quấn quýt bên nhau. Gin Tuấn Kiệt cũng từng hài hước phong cho bà xã danh hiệu "Admin của group Kiếp đẻ thuê", biến chuyện con gái giống bố thành một "chủ đề gia đình" vô cùng vui nhộn.

Bé Anya giống ba Gin "như tạc", từ khuôn miệng đến đôi má bánh bao, đến mái tóc xoăn xoăn, càng nhìn càng cưng.

Thực tế, Anya không chỉ giống bố về diện mạo mà còn đặc biệt quấn ba. Những khoảnh khắc được Puka chia sẻ cho thấy cô bé thường rất hào hứng khi ở cạnh Gin Tuấn Kiệt, từ lúc được bế đi dạo cho tới khi hai ba con chơi đùa. Trong khi đó, mỗi khi mẹ Puka xuất hiện và trêu con, Anya lại có những biểu cảm khiến dân mạng bật cười.

Hai ba con Gin Tuấn Kiệt và bé Ayna cùng trò chuyện, cô bé thể hiện rõ sự "bám ba" của mình.

Mới hơn 1 tuổi đã lém lỉnh, tinh nghịch

Một điểm khiến Anya nhanh chóng được yêu mến chính là tính cách được nhận xét ngày càng lanh lợi. Mới hơn 1 tuổi, cô bé đã có khả năng thể hiện cảm xúc rất rõ ràng: khi thích thú thì cười tít mắt, tò mò thì liên tục quan sát xung quanh, còn lúc không hài lòng lại lập tức "bật mood" bằng những biểu cảm vô cùng hài hước.

Khoảnh khắc bé Anya thay đổi sắc mặt khi mẹ Puka cất tiếng hát khiến ai xem cũng không thể nhịn cười.

Một khoảnh khắc mẹ Puka vừa chia sẻ, hai vợ chồng cô đưa con gái về quê. Cô bé vừa tròn 1 tuổi đã nói được khá nhiều từ, biểu cảm tinh nghịch đáng yêu kiến ai xem cũng tan chảy.

Hài nhất là cô bé đang vui vẻ hào hứng thì mẹ Puka cất tiếng hát, thế là Anya thay đổi sắc mặt, đứng hình luôn. Dù vậy cô bé vẫn khen mẹ Puka hát "hay" để lấy lòng mẹ. Chỉ một khoảnh khắc thay đổi sắc mặt của bé Anya.



Ở ngoại thì khen mẹ hát hay, thế nhưng ngay khi về đến nhà là cô bé lập tức "quay xe". Khi mẹ Puka hỏi: "Mẹ hát hay không?", cô bé không ngần ngại trả lời luôn: "Không". Dù mẹ Puka gặng hỏi đến mấy lần, Ayna vẫn nhất quyết nói không, thậm chí mẹ hỏi nhiều quá, cô bé còn đòi tắt điện thoại đi.

Anya cũng được cư dân mạng đặt cho hình ảnh một "bà hoàng meme nhí" bởi khuôn mặt tròn trịa, má phúng phính và đặc biệt là loạt biểu cảm tự nhiên, vô cùng lém lỉnh.

Có lẽ điều đáng yêu nhất ở gia đình nhỏ này không chỉ nằm ở chuyện bé Anya giống ba Gin như hai giọt nước, mà còn ở những khoảnh khắc rất đỗi bình thường: một cô bé hơn 1 tuổi vô tư chơi đùa, một ông bố thích bế con đi khắp nơi, còn mẹ Puka thì đứng phía sau vừa chăm con vừa bất lực trước độ "dính nhau như sam" của hai ba con.



